Grupa Orlen przeznaczy rekordowe 36 mld zł tylko w tym roku na realizację strategicznych inwestycji "trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski", podała spółka.

To o 12 mld zł więcej niż wyniosły łączne wydatki koncernu na inwestycje w latach 2008-2015. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku, na inwestycje Orlen przeznaczy łącznie 320 mld zł.

"Realizując kluczowe projekty, w tym przede wszystkim związane z rozwojem energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, Grupa Orlen tworzy tysiące nowych miejsc pracy we wszystkich regionach Polski. Umacnia tym samym swoją pozycję, jednego z trzech największych pracodawców w Polsce. Finalizacja prowadzonych projektów zagwarantuje Polakom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii, a także znacząco przyczyni się do transformacji krajowej energetyki" – czytamy w materiale prasowym.

- Stworzyliśmy silną Grupę Orlen, która jest już w gronie 150 największych firm na świecie pod względem przychodów. To dało nam jeszcze większe możliwości rozwoju i pozwoliło szybciej dokonywać zmian, na których już teraz korzystają wszyscy Polacy. Nie zwalniamy tempa. Wzmocnieni dzięki fuzjom chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał. Dlatego konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski - mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W tym roku nakłady inwestycyjne wynoszą 36 mld zł. To ogromna kwota, najwyższa w historii Grupy Orlen. W dużej mierze przeznaczamy ją na skuteczną transformację energetyczną, w tym na projekty związane z energetyką odnawialną oraz zeroemisyjną technologią jądrową. To inwestycje w długofalowy rozwój Orlenu, ale również w nowe miejsca pracy i bezpieczną przyszłość Polaków – dodaje prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Grupa Orlen planuje przeznaczyć 120 mld złotych na zielone inwestycje

Jak informuje spółka, Grupa Orlen w ostatnich latach znacząco zwiększyła wydatki na inwestycje. Wzrosły one 4,5-krotnie – z 4,3 mld zł w 2018 r. do 19,7 mld zł w 2022 r. W tym roku nakłady inwestycyjne osiągnęły rekordowy poziom 36 mld zł. W sumie przez ostatnie osiem lat wyniosą one ponad 93 mld zł.

W tym roku koncern przeznacza środki na kontynuację kluczowych inwestycji w obszarze zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, m.in. na budowę pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku.



Koncern inwestuje w odnawialne źródła energii także na lądzie. W ostatnim czasie podpisał przedwstępne umowy na zakup farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 170 MW oraz farm fotowoltaicznych o mocy ponad 190 MW.



Do 2030 roku koncern planuje zbudować w Polsce pierwszy SMR (mały reaktor modułowy), w amerykańskiej technologii BWRX-300 spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa.



Jak stwierdza spółka, do 2030 r. koncern zainwestuje w zielone projekty 120 mld zł, czyli 40 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. Natomiast w efekcie już przeprowadzonych inwestycji Grupa Orlen jest obecnie trzecim największym producentem energii z OZE w Polsce. Od 2018 do połowy tego roku wyprodukowała z odnawialnych źródeł 4,2 TWh zielonej energii.