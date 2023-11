Orlen przymierza się do nowej inwestycji energetycznej na Pomorzu

W okolicach Biebrowa w gminie Choczewo Orlen rozważa budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru, która mogłaby być zasilana energią z morskich farm wiatrowych.

Orlen analizuje budowę w Biebrowie w gminie Choczewo instalacji do produkcji tzw. zielonego wodoru.

Sercem projektu miałby być elektrolizer modułowy o mocy od 100 do 300 MW. Energia do produkcji wodoru pochodzić miałaby z morskich farm wiatrowych Orlenu, które mają powstać na Bałtyku.

Orlen zastrzega jednak, że mowa dopiero o koncepcji wstępnej, dlatego na razie trudno mówić o szczegółach czy kosztach.

W Urzędzie Gminy w Choczewie 6 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli koncernu Orlen z lokalnymi władzami samorządowymi.

"Jego celem było zaprezentowanie mieszkańcom potencjalnych inwestycji, które mogą towarzyszyć rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku przez grupę Orlen" - poinformowało portal WNP.PL biuro prasowe koncernu.

Jedną z takich inwestycji, które analizuje w tej chwili Orlen, jest budowa w miejscowości Biebrowo w gminie Choczewo instalacji do produkcji tzw. zielonego wodoru. Niezbędna do jego produkcji bezemisyjna energia miałaby pochodzić z budowanych przez koncern morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Kluczowym elementem instalacji zaś byłby elektrolizer modułowy o mocy od 100 do 300 MW.

Koncern zastrzega jednak na razie, że mowa dopiero o koncepcji wstępnej, dlatego na razie trudno mówić o szczegółach czy kosztach.

- Kluczowe założenia, niezbędne do podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych, zostaną określone po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i uzgodnień, również w oparciu o rozstrzygnięcia leżące w gestii władz samorządowych. Dlatego Grupa Orlen już teraz inicjuje konsultacje z lokalną społecznością, która jest gospodarzem tego terenu i beneficjentem korzyści wynikających z ewentualnej realizacji inwestycji - poinformowało nas biuro prasowe koncernu.

Na razie Orlen wskazuje, że uruchomienie tego typu instalacji może wygenerować dodatkowe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Koncern szacuje też, że inwestycja może również przyczynić się do stworzenia co najmniej 80 miejsc pracy.

Energia z morskich wiatraków może zasilić instalacje do produkcji wodoru na Pomorzu

W spotkaniu z lokalnymi władzami w Choczewie wziął udział Robert Nowicki, prezes Orlen Neptun. To spółka, która odpowiada w grupie za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, bo właśnie z tego bezemisyjnego źródła pochodzić miałaby energia niezbędna do produkcji wodoru w planowanej w Biebrowie instalacji.

Orlen w październiku rozpoczął budowę pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej, która powstaje na wysokości Łeby i Choczewa ok. 23 km od brzegu. To właśnie tam do 2026 r. ma stanąć 76 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW.

Jak wylicza koncern, energia z tej pierwszej morskiej farmy wiatrowej będzie w stanie zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Jednak będzie mogła zostać także wykorzystana w innych projektach energetycznych, jak omawiany w Choczewie pomysł budowy wodorowej instalacji, którą uzupełnić mogłyby instalacje do produkcji paliw syntetycznych i amoniaku, a także biometanownia.

Orlen mocno stawia na wodór, także w transporcie

W przyjętej na początku 2022 r. wodorowej strategii Orlen zakłada, że na inwestycje w rozwój nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych przeznaczy 7,4 mld zł. Zgodnie z tym planem do końca tej dekady Orlen planuje zainstalować około 0,5 GW nowych mocy wytwórczych wodoru, uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii oraz przetwarzania odpadów komunalnych.

Sztandarowym projektem koncernu jest projekt Hydrogen Eagle, który zakłada łącznie budowę ok. 250 MW nowych mocy. Mają to być rozproszone źródła produkcji wodoru o wielkości od 20 MW do nawet 100 MW.

Po przejęciu Lotosu koncern realizuje też wodorową inwestycję na Pomorzu. W ramach projektu Green H2 w Gdańsku przy rafinerii powstaje wielkoskalowa instalacja do produkcji zielonego wodoru. Projekt obejmuje budowę elektrolizera o mocy ok. 1 MW, farmy fotowoltaicznej, zaawansowanego systemu zarządzania energią oraz systemu odzysku ciepła odpadowego. Instalacja będzie produkować ok. 140 ton wodoru rocznie. Jej uruchomienie planowane jest na styczeń 2028 r. a koszt to 7,5 mln euro. Komisja Europejska wiosną tego roku zatwierdziła pomoc publiczną Polski o wartości 158 mln euro na wsparcie tego projektu.

Orlen realizuje też w projekty, dotyczące wykorzystania wodoru w transporcie i inwestuje w stacje tankowania wodoru. Pierwszy obiekt, dedykowany miejskiemu transportowi, powstał w ubiegłym roku w Krakowie. Wodór tankować można również już na czeskich stacjach Orlenu. Kolejne tego typu obiekty wkrótce zostaną uruchomione w Katowicach i Poznaniu. Kolejne stacje wodorowe koncernu planowane są w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie i mają zostać oddane do użytku do połowy 2025 r.

Koncern pracuje też nad zastosowaniem wodoru w transporcie kolejowym. W październiku kupił Pesy Bydgoszcz pierwszą w Polsce wodorową lokomotywę i rozpoczął jej testy.

Dla zapewnienia z kolei paliwa wodorowego Orlen uruchomił laboratoria wodorowe w Trzebini i Włocławku, które jako jedyne w Polsce są w stanie zbadać wszystkie parametry wodoru wymagane dla zasilania ogniw paliwowych w pojazdach.