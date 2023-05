Orlen rozpoczyna budowę lądowej części morskiej farmy wiatrowej

Grupa Orlen i Northland Power rozpoczęły budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy wiatrowej Baltic Power, która ma być gotowa w 2026 r. Stacja umożliwi dostarczanie do sieci energii elektrycznej produkowanej na morzu.

Stacja elektroenergetyczna, stanowiąca lądową część farmy wiatrowej Baltic Power, będzie pełnić funkcję węzła dla linii kablowych przesyłających energię elektryczną z oddalonych o blisko 30 km morskich stacji elektroenergetycznych - poinformował w poniedziałek koncern.

Jak podał, budowa lądowej stacji dla farmy wiatrowej Baltic Power ruszyła na terenie gminy Choczewo.

Za projekt, budowę oraz dostarczenie niezbędnych komponentów do lądowej stacji elektroenergetycznej, która powstaje na terenie gminy Choczewo, odpowiada konsorcjum firm GE i Enprom.

"Jako pierwsza firma w Polsce rozpoczynamy budowę infrastruktury umożliwiającej dostarczenie do sieci energii elektrycznej produkowanej na morzu" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu. Zaznaczył przy tym, iż rozpoczęły się również prace na terenie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu.

"Nie zwalniamy tempa, bo inwestycje w nowoczesną, zeroemisyjną energetykę są filarem naszej strategii. Morskie farmy wiatrowe, obok małych reaktorów jądrowych, będą kluczem do transformacji polskiego systemu elektroenergetycznego i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu" - stwierdził prezes PKN Orlen.

Energia z morskiej farmy wiatrowej Orlenu i Northland Power już w 2026 r.

Obajtek zapewnił, iż koncern jest w pełni przygotowany do realizacji inwestycji na Bałtyku - budowy farmy wiatrowej, która "już w 2026 r. będzie zapewniała czystą, dostępną energię milionom Polaków".

Cała infrastruktura towarzysząca farmie Baltic Power, jak podał PKN Orlen, "została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko". "Przebieg lądowej trasy kablowej zaprojektowano tak, aby inwestycja w minimalnym stopniu ingerowała w środowisko naturalne i omijała cenne przyrodniczo obszary" - zapewnił koncern.

Według spółki niemal cała trasa liczącego ok. 7 km odcinka lądowego kabla zostanie poprowadzona pod ziemią. Dotyczy to również plaży - jak wyjaśniono w informacji, dzięki zastosowaniu tzw. przewiertu sterowanego, wyjście mocy na ląd zostanie poprowadzone na głębokości ok. 10 metrów pod ziemią", będzie ono niewidoczne i nie wpłynie na możliwość korzystania z plaży.

"Baltic Power to przykład inwestycji, która kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i szacunek dla lokalnych społeczności, czyli aspekty, które są tak ważne zarówno dla Northland Power, jak i naszego partnera. Tym bardziej cieszymy się, że projekt Baltic Power osiąga kolejny tak ważny kamień milowy" - oświadczył Mike Crawley, prezes Northland Power.

Jak dodał, farma Baltic Power, której budowa rozpocznie się w 2024 r. zgodnie z planem, zapewni w nadchodzących latach pierwsze dostawy zielonej energii dla Polski.

Pierwszą morską farmę wiatrową zbuduje GE i Enprom

PKN Orlen poinformował, że za projekt, budowę oraz dostarczenie niezbędnych komponentów do lądowej stacji elektroenergetycznej, która powstaje na terenie gminy Choczewo, odpowiada konsorcjum firm GE i Enprom, przy czym GE wykonał projekt instalacji elektrycznej i zapewni komponenty elektroenergetyczne wysokiego napięcia, a polska spółka Enprom przygotowała projekt i odpowiada całościowo za budowę stacji.

Koncern podkreślił, że "Baltic Power to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce". "Spółka zakończyła 2022 r. pełnym zabezpieczeniem umów na wszystkie kluczowe komponenty niezbędne do powstania farmy wiatrowej w ramach zaplanowanego łańcucha dostaw. W roku 2023, wraz z zabezpieczaniem wszystkich decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę, Baltic Power rozpoczyna pierwsze prace budowlane na lądzie" - zaznaczono w informacji.

Jednocześnie PKN Orlen wspomniał, że zgodnie z harmonogramem budowy farmy wiatrowej Baltic Power pierwsze prace instalacyjne na morzu rozpoczną się w roku 2024. "Jednocześnie w 2022 r. Grupa Orlen podjęła strategiczną decyzję o budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Inwestycja realizowana jest w porcie Świnoujście i po zakończeniu budowy na przełomie 2024 i 2025 roku będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie" - wyjaśnił koncern.

Według PKN Orlen, nabrzeża i place składowe terminalu instalacyjnego pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych.

Koncern przypomniał, iż farmę wiatrową Baltic Power będzie tworzyło 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów, pracujących na obszarze ok. 130 km kw. Farma zlokalizowana będzie około 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy - po zakończeniu budowy farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.