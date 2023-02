Orlen rozpoczyna budowę nowej farmy fotowoltaicznej

Energa Green Development, spółka z grupy Orlen , uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji I etapu farmy fotowoltaicznej Mitra. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę 2023 roku- podała Energa.

Energa poinformowała, że Energa Green Development, czyli spółka zależna Energi z grupy Orlen,, uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji I etapu farmy fotowoltaicznej Mitra.

Rozpoczęcie prac budowlanych, jak podano, planowane jest na połowę 2023 roku, a obecnie prowadzone jest postępowanie, w którym wyłoniony zostanie wykonawca obiektu. Farma Mitra powstaje w miejscowości Przykona, w woj. wielkopolskim, na zrewitalizowanych terenach pokopalnianych.

- Farma fotowoltaiczna Mitra to trzecia duża inwestycja fotowoltaiczna Energi po włączeniu gdańskiej grupy w struktury koncernu Orlen. Wchodzimy w kolejny etap tej inwestycji, i spodziewamy się, że po zawarciu kontraktu z wykonawcą budowa jej pierwszego etapu zajmie nieco ponad rok – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Mitra to jak dotąd największa farma fotowoltaiczna realizowana przez Energę.

- Jej realizacja to jednak tylko niewielka część szeroko zakrojonego planu realizowanego w ramach strategii grupy Orlen. W portfelu posiadamy obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 500 MW. Na etapie inicjowania są kolejne przedsięwzięcia - poinformował Szymon Wojnicki, prezes zarządu Energi Green Development, cytowany w komunikacie.

Energa podawała wcześniej, że celem projektu Mitra jest przygotowanie, budowa i oddanie do eksploatacji instalacji PV składającej się z zespołu elektrowni PV o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW.

Energa zapowiedziała, że jeszcze w 2023 roku uruchomi w pełnym zakresie dwie inne farmy fotowoltaiczne. Pierwsza z nich to farma Gryf o docelowej mocy zainstalowanej zwiększonej z 20 MW do około 26 MW, a drugi projekt to powstająca farma Wielbark w woj. warmińsko-mazurskim o łącznej mocy 62 MW.