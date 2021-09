Orlen rusza z ważnym przetargiem dla swojej morskiej farmy wiatrowej

Wchodząca w skład Grupy Orlen spółka Baltic Power, odpowiadająca za budowę morskiej farmy wiatrowej, ogłosiła przetarg na lądowy odcinek linii elektroenergetycznej potrzebny do wyprowadzenia mocy z tej farmy.

Offshore w strategii Orlenu

Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie PKN Orlen i kanadyjskiej firmy Northland Power.Czytaj więcej: Orlen zbuduje morską farmę wiatrową ze wsparciem z Kanady Rządowe plany zakładają, że na polskiej części Morza Bałtyckiego mogą powstać farmy wiatrowe o łącznej mocy co najmniej 10 GW. Koszt inwestycji szacowany jest na 130 mld zł.Wkrótce ogłoszone ma zostać postępowanie koncesyjne, w ramach którego do rozdysponowania będzie kolejnych 11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km2, wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich.PKN Orlen deklaruje, że jest zainteresowany wszystkimi, o czym mówiła w rozmowie z WNP.PL Anna Moskwa, członek zarządu Baltic Power. - PKN Orlen jest zainteresowany inwestycjami w kolejne morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku i będzie się ubiegał o kolejne lokalizacje dla morskich farm wiatrowych - zapowiadała. Czytaj więcej: O rlen zainteresowany inwestycjami w kolejne morskie farmy wiatrowe W realizacji tego celu ma pomóc nawiązane ostatnio partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, światowym producentem turbin dla morskich elektrowni wiatrowych.- Jesteśmy przekonani, że współpraca i wspólne zaangażowanie w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej sprawi, że w zbliżającym się postępowaniu koncesyjnym na nowe farmy znaczna część rozwijającego się rynku morskiej energetyki wiatrowej stanie się udziałem polskiego kapitału - mówił podczas podpisania porozumienia z GE Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.Czytaj więcej: Orlen zawiera strategiczne partnerstwo z GE. Będzie się starał o kolejne koncesje offshore