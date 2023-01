Orlen: Trwają rozmowy z Państwową Agencją Atomistyki w sprawie małych reaktorów jądrowych

Orlen jest w ciągłym dialogu z Państwową Agencją Atomistyki w sprawie oceny technologii małych reaktorów jądrowych SMR - poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński .

to nie tylko rozmowy, to też oceny. O co Orlen zapytał PAA? Oto szczegóły

8 lipca 2022 r. Orlen Synthos Green Energy spółka PKN Orlen wystąpiła do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o ocenę technologii, w których spółka chce rozwijać tzw. energetykę jądrową rozproszoną (SMR), czyli małe reaktory jądrowe. Orlen Synthos Green Energy współpracuje na tym polu z firmą GE Hitachi. Spółka podawała wówczas, że ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. "Reaktor ten jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji" - podkreślano.

"Jesteśmy w ciągłym dialogu z Państwową Agencją Atomistyki, mamy z ich strony wsparcie przy realizacji projektu. Współpracujemy, bo to jest alternatywne źródło zeroemisyjnej energii, które jest korzystne dla państwa. Chcemy przy tym wykorzystać nasze doświadczenie przy prowadzeniu bardzo dużych projektów inwestycyjnych." - zaznaczył dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński w rozmowie z PAP.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował na początku stycznia br. podczas spotkania z dziennikarzami, że na wiosnę Orlen przedstawi listę potencjalnych lokalizacji SMR. W listopadzie 2022 r. stwierdził, że ma nadzieję, iż w 2023 r. te prace "zdecydowanie przyspieszą, tak aby jak najszybciej powstał pierwszy SMR w Polsce".

W tle tego projektu polska elektrownia atomowa. Czyli BWRX-300

W lipcu 2022 r. PKN Orlen informował, że przełomowa w tym obszarze była decyzja Ontario Power Generation (OPG) - jednej z największych firm energetycznych w Kanadzie - która w 2022 roku rozpocznie prace nad budową elektrowni z reaktorem BWRX-300. "Wybór technologii BWRX-300 przez OPG jest również ważnym katalizatorem dla inwestycji w Polsce. Oznacza, bowiem, że pierwsza inwestycja w Polsce będzie projektem NOAK (Next of a Kind, czyli kolejnym tego typu), a projekt kanadyjski jako FOAK (First of a Kind - pierwszy tego typu) będzie projektem referencyjnym dla polskiego. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie kanadyjskich doświadczeń w zakresie rozwoju, przygotowania procesu inwestycyjnego, licencjonowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej tego samego typu w Polsce" - wskazano.

Według danych przedstawionych w lipcu 2022r. przez PKN Orlen, mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tys. miasta. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o ok. 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Dodano, że pojedynczy reaktor modułowy o mocy ok. 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2 mln ton CO2 rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego).