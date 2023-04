Orlen uruchomił dużą farmę fotowoltaiczną

PKN Orlen otworzył 27 kwietnia w Wielbarku na Mazurach farmę fotowoltaiczną o mocy 62 MW, która pozwoli na zasilenie ok. 35 tys. gospodarstw domowych. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że do końca roku moc farmy zostanie zwiększona do 70 MW.

Farma fotowoltaiczna Orlenu w Wielbarku zajmuje 119 ha powierzchni, powstała na słabych jakościowo glebach. Budowa trwała trzy lata; zamontowano na niej 150 tys. paneli. Koszt jej zbudowania wyniósł 200 mln zł.

- Do końca roku zwiększymy jej moc do 70 MW - zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Podkreślił, że kierowany przez niego koncern za 320 mld zł do 2030 roku poczyni inwestycje, które wzmocnią niezależność energetyczną kraju.

- Te inwestycje budują siłę Orlenu i bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne państwa - podkreślił Obajtek. Dodał, że inwestycje te przełożą się na niższe ceny energii i ogrzewania dla każdego Polaka.

Na konferencji prasowej inaugurującej działalność farmy w Wielbarku poinformowano, że także w Wielkopolsce zakończono budowę farmy - mniejszej, o mocy 25 MW. Koszt tej inwestycji, która zasili 12,5 tys. gospodarstw domowych, sięgnął 60 mln zł.

- Musimy bardzo szybko inwestować, by szybko prowadzić transformację energetyczną - podkreślił Obajtek. Dodał, że ok. 40 proc. inwestycji energetycznych Orlenu to inwestycje w zieloną energię.

Prezes PKN Orlen podczas konferencji podkreślał, że tak duże inwestycje firmy są możliwe tylko dlatego, że zbudowano koncern multienergetyczny, który ma ogromny potencjał.

Prezes spółki Energa Wytwarzanie Piotr Meler przyznał, że inwestycja w Wielbarku była trudna, bo prowadzono ją w pandemii, a potem w warunkach wojny w Ukrainie, przez co zaburzone zostały łańcuchy dostaw.

Energa Wytwarzanie SA to spółka należąca do Grupy Energa, która wchodzi w skład Grupy Orlen. Zajmuje się m.in. wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii.

PKN Orlen to koncern multienergetyczny prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Jak podaje, zapewnia energię i paliwa ponad 100 mln Europejczyków, a produkty firmy są dostępne w blisko 100 krajach.