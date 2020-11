Orlen w ofensywie. Energa złożyła wniosek o wycofanie swoich akcji z giełdy

PKN Orlen dąży do wycofania Energi z giełdy. Walne zgromadzanie Energi, której PKN Orlen jest dominującym akcjonariuszem, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Część akcjonariuszy zgłosiło do protokołu sprzeciwy do tej uchwały. Dzień później Energa złożyła wniosek do KNF o wycofanie akcji spółki z obrotu. Trwa tzw. wezwanie delistujące na sprzedaż akcji spółki. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to nawet jeśli PKN Orlen nie skupi wszystkich akcji, a osiągnie 95 proc. ogólnej liczby głosów w Enerdze, będzie mógł przeprowadzić przymusowy wykup akcji.

Czy i jakie to może mieć znaczenie?

- Ksh stanowi, że uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Takie prawo przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu - mówi dr Tomasz Chilarski, radca prawny.I dodaje, że zaskarżenie przez akcjonariuszy mniejszościowych uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje jej wykonania.- W związku z tym, gdy akcjonariusze mniejszościowi decydują się na zaskarżenie uchwały walnego, to zwykle próbują uzyskać tzw. zabezpieczenie powództwa polegające na wstrzymaniu wykonania uchwały do czasu rozpatrzenia stosownego pozwu - dodaje Tomasz Chilarski.Zapytaliśmy Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny i Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva m.in. o to, dlaczego zgłosiły sprzeciw wobec uchwały walnego dotyczące wycofania akcji Energi z obrotu giełdowego i czy zamierzają wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały walnego Energi w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu.Metalife Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował WNP.PL, że nie może udzielić odpowiedzi, „z uwagi na to, że przekazane przez nas informacje mogą stanowić informacje poufne i mieć wpływ na cenę akcji spółki”. Natomiast Aviva PTE - informując, że nie komentuje swoich zamierzeń - przedstawiła swoje stanowisko w sprawie uchwały dotyczacej wycofania akcji Energi z obrotu giełdowego."Aviva PTE ocenia, że wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym wpływa negatywnie na długoterminowy interes członków funduszu. Wycofanie spółki z obrotu na rynku regulowanym ogranicza ilość informacji dostępnych dla inwestorów oraz pogarsza płynność inwestycji. Dostępne publicznie wyniki głosowania pokazują, że znacząca grupa inwestorów mniejszościowych była przeciwna uchwale, a sprzeciw Aviva OFE był jednym z wielu" - wskazała Aviva w swoim stanowisku przekazanym WNP.PL.Uchwała w sprawie wycofania akcji Energi z obrotu giełdowego zapadła, jak podała Energa, w głosowaniu jawnym; 478 542 680 głosów było „za”, 19 054 094 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, na łączną liczbę 497 596 774 ważnych oddanych głosów z 352 668 774 akcji stanowiących 85,17 proc. w kapitale zakładowym spółki.Powyższa uchwała, jak wynika z komunikatu giełdowego Energi, weszła w życie z chwilą podjęcia - z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji z obrotu nastąpi w terminie wskazanym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o takim wycofaniu.Informacje od Metalife Otwartego Funduszu Emerytalnego i od Aviva PTE otrzymaliśmy 30 października 2020 roku. Tego samego dnia wieczorem Energa podała, że złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego. Zarząd Energi został do tego upoważniony i zobowiązany uchwałą walnego w sprawie wycofania akcji spółki z giełdy.Akcjonariusze Energi mają do podjęcia decyzję, czy odpowiedzieć na tzw. delistujące wezwanie PKN Orlen do sprzedaży akcji Energi. A czy będzie można wycofać Energę z giełdy, jeśli Orlen nie skupi w wezwaniu delistującym całego – ok. 20-proc. – pakietu akcji?- Tak, jeśli zostaną spełnione warunki z art. 91 i Komisja wyda decyzję zezwalającą na wycofanie akcji spółki z obrotu. Wezwanie musi być na wszystko, więc wzywający musi skupić wszystkie akcje. Jeżeli akcjonariusze nie odpowiedzą na wezwanie, wówczas może się zdarzyć, że nie zostaną skupione wszystkie akcje. Wzywający może jednak skorzystać z procedury przymusowego wykupu, jeśli osiągnie 95 proc. ogólnej liczby głosów na WZ (art. 82 ustawy o ofercie) - poinformowała WNP.PL Sara Wilczęga, ekspert, Zespół Prasowy Dział Komunikacji i Marketingu GPW.Zgodnie z komunikatem PKN Orlen, w wezwaniu delistującym PKN Orlen jest jedynym podmiotem nabywającym akcje Energi; cenę akcji w wezwaniu określono na 8,35 zł za akcję; wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie Energi uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego; zakończenie przyjmowania zapisów na akcje ma nastąpić 20 listopada. PKN Orlen w warunkach wezwania nie wykluczył - po spełnieniu warunków formalnych - przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji dla osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Energą.Jarosław Dzierżanowski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w opinii SII z czerwca 2019 w sprawie obowiązku zaproponowania uczciwej ceny za akcje w wezwaniu delistingującym, wskazał, jak zmienia się pozycja akcjonariuszy mniejszościowych po wycofaniu akcji spółki z obrotu publicznego."W wyniku przeprowadzenia tej procedury spółka traci status spółki publicznej. Akcjonariusze mniejszościowi tracą w związku z tym istotne prawa korporacyjne. Spółka przestaje podlegać obowiązkom informacyjnym oraz nadzorowi KNF. Stopień ochrony akcjonariuszy mniejszościowych przed nadużyciami ulega daleko idącemu osłabieniu. Przede wszystkim zaś akcje spółki przestają być łatwo zbywalne, a w praktyce często stają się niezbywalne. Konkludując, akcjonariusze mniejszościowi zostają pozbawieni wszelkich praw i atrybutów, które skłoniły ich do nabycia akcji na rynku giełdowym" - zauważył Jarosław Dzierżanowski w przywołanej opinii.Gdańska Energa zadebiutowała na GPW w grudniu 2013 roku. Był to wtedy największy debiut na warszawskiej giełdzie od 2,5 roku. Wartość oferty akcji Energi wyniosła 2,4 mld zł.Była to ówcześnie największa pierwotna oferta publiczna w Polsce od czasu debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w lipcu 2011 r. uplasowała na GPW ofertę publiczną o wartości 5,37 mld zł. Cena sprzedaży akcji Energi w ramach oferty publicznej została ustalona na 17 zł.