Orlen walczy o kolejne morskie farmy wiatrowe

PKN Orlen złożył trzy wnioski o wydanie pozwoleń na lokalizacje dla morskich farm wiatrowych - poinformował Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen.

"Chcemy wybudować 1.200 MW na Morzu Bałtyckim łącznie z naszym kanadyjskim partnerem, oddanie do eksploatacji planujemy na rok 2026. Orlen ma jednak bardzo duże aspiracje. Będziemy składać następne wnioski - powiedział Jarosław Dybowski.



Jak zdradził, dwa dni temu koncern złożył dwa wnioski o dwie nowe lokalizacje, a wcześniej jeden wniosek.



- Gdy lokalizacje się uwalniają, to składamy wnioski i mamy nadzieję na to, że Orlen stanie się głównym graczem w morskiej energetyce wiatrowej - dodał dyrektor.



Zainteresowanie kolejnymi koncesjami w wywiadzie dla WNP.PL deklarowała także Anna Moskwa, prezes Baltic Power. Czytaj więcej: Orlen zainteresowany inwestycjami w kolejne morskie farmy wiatrowe



Ta wchodząca w skład Grupy Orlen spółka posiada koncesję na budowę morskich farm wiatrowych o mocy do 1,2 GW. Realizowany przez nią we współpracy z kanadyjskim Northland Power projekt Baltic Power, zlokalizowany jest około 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby.



Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku w roku 2026.



Na terenie liczącym ponad 130 km kwadratowych powstanie infrastruktura składająca się z około 100 turbin wiatrowych. W zależności od wybranej ostatecznie technologii każda z nich będzie liczyła około 270 metrów całkowitej wysokości.



Port serwisowy dla tej morskiej farmy wiatrowej powstanie w Łebie. Niedawno spółka Baltic Power wygrała przetarg na dzierżawę terenu w porcie w Łebie.