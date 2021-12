Orlen wchodzi w atom z Synthosem. Pierwszy reaktor już w 2029 r.

PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie wspólnej spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Jej celem będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych SMR. - Liczymy, że pierwszy reaktor powstanie w naszym kraju do 2029 roku - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Amerykańska technologia

Szybki i tani atom

- Produkcja energii atomowej, zwłaszcza tej z małych reaktorów, przyczyni się do obniżenia emisji. Polska jest idealnym rynkiem dla technologii SMR. Małe reaktory są doskonałym rozwiązaniem do zastępowania starych bloków węglowych - ocenił prezes GE Hitachi Nuclear Energy Jon Ball.- W tym tygodniu cena energii przekroczyła 1000 zł/MWh, 80 euro kosztują certyfikaty CO2. Stanęliśmy przed bardzo poważnym zagrożeniem. Tego typu sytuacje wymagają odważnych decyzji. Dzięki naszemu partnerowi PKN Orlen i dzięki technologii GE Hitachi mamy unikalną szansę sprostać temu wyzwaniu - mówił Rafał Kasprów, prezes Synthos Green Energy.Jako najważniejsze czynniki przemawiające za tą technologią wymienił czas realizacji, bezpieczeństwo i cenę.- Skoncentrowaliśmy na małych reaktorach jądrowych, bo pozwalają realizować projekty szybciej i taniej. Dzięki SMR-om mamy szansę obniżyć ceny ciepła i energii w Polsce. Kanada pokazała, że jest w stanie zbudować pierwsze reaktory SMR do 2028 r. To pozwoli Polsce zbudować reaktory SMR w miejsce elektrowni i elektrociepłowni węglowych wtedy, gdy będzie to najbardziej potrzebne, czyli na początku przyszłej dekady - mówił Rafał Kasprów. - Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia będą mogły powiedzieć o naszych działaniach, że byliśmy tymi ludźmi, którzy zastali Polskę węglową, a zostawili Polskę atomową - dodał.Co ważne, Orlen deklaruje wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców. Inwestycje w reaktory modułowe mają być realizowane przy 50-procentowym udziale polskich firm.Dotyczy to także kluczowych elementów całej elektrowni jak turbina i generator, części zbiornika reaktora, systemy hydrauliczne.- To wygeneruje nowe miejsca pracy w atrakcyjnych sektorach gospodarki. Już znaleziono blisko 300 polskich firm, które mają potencjał, by stać się częścią łańcucha dostaw przy budowie tych reaktorów - informuje Orlen.Małe reaktory jądrowe są rozwijane obecnie przez kilka firm energetycznych i technologicznych na świecie, ale wszystkie stanowią na razie projekty badawcze. GE Hitachi Nuclear Energy, z którym od 2019 r. w partnerstwie jest Synthos, może jednak pochwalić się największymi postępami w pracach nad rozwojem własnej technologii małych reaktorów modułowych typu BWRX-300.Jedna z największych w Kanadzie firm energetycznych - Ontario Power Generation - ogłosiła w ubiegłym tygodniu wybór właśnie reaktora BWRX-300 dla nowego bloku w elektrowni Darlington. To pierwsze komercyjne zamówienie na reaktor firmy GEH, który zgodnie z planem ma być uruchomiony już w 2028 r.- Mam nadzieję, że następny reaktor w tej technologii zostanie uruchomiony właśnie w Polsce - mówił podczas uroczystości podpisania umowy z Synthosem Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.W tym miejscu warto wspomnieć, że tą technologią zainteresowane są także inne polskie firmy, jak chociażby kontrolowany przez Zygmunta Solorza ZE PAK, który chce zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie, na bazie aktywów Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Elektrownia ma pracować właśnie w oparciu o amerykańskie technologie tzw. małych reaktorów modułowych (SMR).Czytaj także: Najbogatszy Polak rozkręca atomowe projekty Synthos podpisał też list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy przy technologiach SMR z chemiczną grupą Ciech.Czytaj także: Ciech patrzy na atom. To rozwiązałoby problem energochłonnośc - W długiej perspektywie nie da się zapewnić stabilnych dostaw energii w oparciu o źródła wiatrowe i słoneczne, dlatego zaangażowaliśmy się w budowę małych, modułowych reaktorów jądrowych. Uważam, że obecnie nie ma lepszej i stabilniejszej technologii niż energetyka jądrowa, która jest praktycznie bezemisyjna – mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Zbigniew Warmuz, prezes Synthosa. Orlen podkreśla, że jest dobrze przygotowany do komercjalizacji reaktorów modułowych w Polsce. Po pierwsze posiada szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogatą historię realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz szerokie doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce.Według wyliczeń koncernu, stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje tylko ok. 1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Koszty budowy w przeliczeniu na MW mocy są o ok. 30 proc. niższe w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi.Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta, a więc wielkości np. Zielonej Góry. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu.Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa.Orlen zwraca także uwagę na fakt, że modułowe reaktory jądrowe zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. BWRX-300 posiada systemy bezpieczeństwa pasywnego, czyli mechanizmy uruchamiające samoistne inicjowanie się procedur chłodzenia, bez potrzeby angażowania w nie obsługi ludzkiej przez okres aż 7 dni.- Tego typu rozwiązania umożliwiają bezpieczniejszą eksploatację i pozwalają na znacznie bardziej elastyczne podejście do lokalizacji reaktorów. Mogą się one znajdować na przykład w pobliżu zakładów przemysłowych. Do postawienia małego reaktora potrzeba niecałych 5 ha, co znaczy, że na takiej powierzchni, jaką zajmuje Stadion Narodowy w Warszawie, zmieściłyby się aż cztery takie reaktory - podkreśla Orlen.