Orlen z Synthosem chcą importować energię z Ukrainy

Spółka Orlen Synthos Green Energy, utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy, planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy - podał PKN Orlen.

Według Orlenu, inwestycja przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw. Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy.

Jak podano, energia elektryczna, która mogłaby być przesyłana do Polski, pochodziłaby z elektrowni Chmielnicki w Ukrainie. Jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka Orlen Synthos Green Energy przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia - zaznaczono.

Przypomnijmy, spółka Orlen Synthos Green Energy została powołana przez PKN Orlen i kontrolowany przez Michała Sołowowa Synthos.



Umowa inwestycyjna zakładająca utworzenie tej wspólnej spółki została podpisana w grudniu 2021 roku. Zakres jej działalności ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.



Teraz wspólna spółka Orlenu i Synthosu ma zająć się także importem energii z Ukrainy.