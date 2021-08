Orlen zainteresowany inwestycjami w kolejne morskie farmy wiatrowe

Kilka miesięcy temu Ministerstwo Infrastruktury przyjęło plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Wynika z niego, że do przekazania inwestorom jest 11 nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku. Potencjał tych lokalizacji szacowany jest na ok. 9-11 GW. PKN Orlen jest zainteresowany inwestycjami w kolejne morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku i będzie się ubiegał o kolejne lokalizacje dla morskich farm wiatrowych - zapowiada Anna Moskwa, członek zarządu Baltic Power.

- Rozwój naszego projektu jest już zaawansowany. Mamy decyzję o wsparciu w postaci kontraktu różnicowego, wydaną przez prezesa URE, która gwarantuje nam cenę sprzedaży energii. Teraz przed nami notyfikacja decyzji regulatora Komisji Europejskiej, czyli potwierdzenie na poziomie UE gwarantowanej ceny sprzedaży energii.Do rozpoczęcia wspomnianej notyfikacji w Komisji potrzebna jest jeszcze tylko decyzja środowiskowa dla naszego projektu. Jesteśmy w końcówce procedury jej uzyskiwania i sądzę, że w tym roku zgłosimy do Komisji wniosek o zgodę na pomoc publiczną dla projektu.Przygotowujemy się do wyboru dostawców i wykonawców. To kluczowe kwestie, bo morskie farmy wiatrowe budowane są na całym świecie, a zatem polskie projekty konkurują o dostawców na rynku globalnym i decyzje muszą być podejmowane szybko.Zakładamy, że lata 2021-2022 to będzie czas wyboru dostawców; rok później zaczną się przygotowania do budowy, która będzie prowadzona w latach 2023-2026. Po jej zakończeniu będziemy gotowi do przysłania czystej energii z morza na ląd.- Wydaje mi się, że osiągnięcie 40-50 proc., a nawet większego udziału polskich dostawców w wydatkach w całym około 25-letnim cyklu życia morskich farm, jest możliwe w przypadku drugiej fazy polskiego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, czyli projektów poza pulą 5,9 GW, które mają otrzymać wsparcie w drodze decyzji indywidualnych.Obecnie branża ma już pewność, że kolejne projekty morskich farm wiatrowych będą rozwijane, a wraz z nimi - krajowy przemysł offshore wind. To dobra i długotrwała perspektywa dla lokalnego rynku. W przypadku pierwszych projektów tak się nie stało. Trzeba było dość długo czekać na kluczowe regulacje, w tym na tzw. ustawę offshore. Inna sprawa, że polski przemysł offshore wind zaczął się rozwijać - mimo braku lokalnego rynku.- Trzeba podkreślić, że poziom udziału tzw. local content w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej to też kwestia strategii państwa.Wielka Brytania ogłosiła, że w przypadku morskiej energetyki wiatrowej chce mieć local content na poziomie 60 proc. i jednocześnie zakomunikowała o budowie dwóch portów instalacyjnych.U nas też wydaje się to niezbędne i mamy nadzieję, że w Gdyni powstanie port instalacyjny, a oprócz tego kilka portów serwisowych.- Kilka miesięcy temu Ministerstwo Infrastruktury przyjęło plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Wynika z niego, że do przekazania inwestorom jest 11 nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku. Potencjał tych lokalizacji szacowany jest na ok. 9-11 GW.To kluczowy sygnał dla polskiego przemysłu zainteresowanego rozwojem w kierunku morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki temu biznes może długofalowo planować swe inwestycje.Przyjęcie przez Ministerstwo Infrastruktury dokumentu otworzyło inwestorom drogę do starania się o kolejne pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp na Bałtyku. Niedługo zostanie wydane przez ministra rozporządzenie w tej sprawie, które określi kryteria oceny wniosków. Wraz z jego pojawieniem się otwarte zostaną postępowania o nowe lokalizacje.- Ów potencjał pozwalający zwiększyć tzw. local content powyżej bazowego poziomu 20-25 proc., który osobiście uważam za oszacowany dość pesymistycznie, tkwi w bardzo wielu gałęziach przemysłu i usług. Same komponenty do budowy turbin wiatrowych to wielkie pole do popisu dla przemysłu.Wierzymy w ulokowanie produkcji turbin wiatrowych w Polsce. Nie tyle ze względu na rozwój samego polskiego rynku offshore wind, co z uwagi na rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w ogóle, a w tym na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zachęcam przemysł, żeby patrzył na biznes morskiej energetyki wiatrowej szerzej niż tylko przez pryzmat polskiego rynku.Myślę, że lokalizacja produkcji turbin wiatrowych w Polsce spowodowałaby wzrost polskiego udziału local content w dostawach dla krajowych projektów do ponad 50 proc. Widzimy też potencjał w produkcji wież dla wiatraków.- PKN Orlen jest zainteresowany inwestycjami w kolejne morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku i będzie się ubiegał o kolejne lokalizacje dla morskich farm wiatrowych.Na tym etapie trudno jednak jeszcze cokolwiek deklarować w sprawie mocy przyszłych projektów morskich farm wiatrowych.- Nie ma jeszcze decyzji. To zależy od tego, jak rozporządzenie ministra infrastruktury określi kryteria oceny wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp na Bałtyku.Obecnie projekt rozporządzenia dla nas jest optymistyczny i wydaje się, że jako PKN Orlen mielibyśmy duże szanse na samodzielne uzyskanie nowej czy nowych koncesji lokalizacyjnych pod budowę morskich farm.Nie przesądzamy teraz, czy kolejne farmy chcielibyśmy budować sami czy w partnerstwie; jeśli jednak chodzi o realizację projektów, to na pewno już teraz jesteśmy do tego lepiej przygotowani niż kilka lat temu.