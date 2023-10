Esmetric Group, sprzedawca inteligentnych liczników energii, zarzuca grupie Apator stosowanie czarnego PR i oczernianie. Zgłosiła sprawę do UOKiK i podjęła działania prawne. Apator odpiera zarzuty i mówi, że sygnalizuje zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce wymienionych musi zostać blisko 12 mln inteligentnych liczników. To rynek warty miliardy złotych.

Na koniec 2022 r. w Polsce było 15,7 mln odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Do końca 2023 r. dystrybutorzy energii będą musieli posiadać 15 proc. inteligentnych liczników w gospodarstwach domowych.

Ponad połowa z 4 mln inteligentnych liczników energii w Polsce pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także od potencjalnie niebezpiecznych dostawców (np. z Chin).

Zaostrza się walka o rynek inteligentnych liczników energii elektrycznej. Od kilku lat w Polsce operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) wymieniają starsze generacje liczników na liczniki inteligentne, pozwalające m.in. na zdalny odczyt. W całym kraju do tej pory zainstalowano blisko 4 mln takich urządzeń.

Kilkanaście milionów liczników energii do wymiany

Tempo ich instalacji określa nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2021 r. Harmonogram instalacji inteligentnych liczników zakłada, że do końca 2023 r. dystrybutorzy energii będą musieli posiadać 15 proc. inteligentnych liczników u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Do końca 2025 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 35 proc., a do końca 2027 r. do 65 proc. Na koniec 2028 r. już u 80 proc. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych mają być zainstalowane inteligentne liczniki. A do 4 lipca 2031 r. wszyscy odbiorcy będą mieli zainstalowane liczniki smart.

Dodatkowo do końca 2025 r. OSD mają zainstalować liczniki zdalnego odczytu na wszystkich stacjach elektroenergetycznych SN/nn. Szacuje się, że w Polsce jest blisko 260 tys. takich stacji.

Według danych URE na koniec 2022 r. w Polsce było 15,7 mln odbiorców energii w gospodarstwach domowych. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat wymienionych musi zostać jeszcze blisko 12 mln inteligentnych liczników.

Polskim producentem inteligentnych liczników jest m.in. grupa Apator. To znana spółka, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Na początku października 2023 r. Apator zorganizował konferencję prasową na której podkreślano, że ponad połowa z 4 mln inteligentnych liczników energii w Polsce pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także od potencjalnie niebezpiecznych dostawców (np. z Chin).

Apator podkreślał, że problem polega na tym, że w oprogramowaniu liczników można zainstalować takie elementy (np. w postaci tzw. bomb logicznych), które umożliwią działania sabotażowe, np. masowe odcięcie odbiorców od prądu, co z kolei grozi blackoutami.

Czarny PR i nieprawdziwe zarzuty. Sprawa trafiła do UOKIK i sądu

Przedstawiciele Apatora w swoim wystąpieniu i w materiałach prasowych nie podawali żadnych konkretnych nazw zagranicznych podmiotów dostarczających inteligentne liczniki na polski rynek. Do sprawy odniosła się jednak Esmetric Group. Ta spółka, wraz z litewską firmą UAB Elgama Elektornik (posiadającą chińskiego akcjonariusza), dostarcza inteligentne liczniki m.in. do PGE Dystrybucja (700 tys. liczników) i Stoen Operator (180 tys. liczników).

- Esmetric Group, działając na rzecz rzetelności i uczciwości w biznesowym środowisku, pragnie wyrazić stanowczy sprzeciw wobec działań firmy Apator, które wyraźnie noszą znamiona czarnego PR oraz mają na celu oczernienie Esmetric oraz naszych partnerów biznesowych jak również urządzeń dostarczanych przez spółkę w konsorcjum z litewską firmą Elgama - Elektronika - czytamy w oświadczeniu Piotra Golika, prezesa Esmetric Group.

- W ostatnich tygodniach firma Apator wielokrotnie podejmowała próby dezinformacji i manipulacji opinią publiczną poprzez rozpowszechnianie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz wprowadzających w błąd. Te działania są całkowicie nieakceptowalne i naruszają zasady etyki biznesowej oraz fair play w konkurencji. Firma Apator publikując sponsorowane materiały atakowała nie tylko konsorcjum Esmetric Group i Elgama Elektronika, ale także pośrednio stawiała zarzuty klientom Esmetric Group - napisano w oświadczeniu.

- Działania podejmowane przez Apator, które wyraźnie dążą do wprowadzania dezinformacji i oszczerczych insynuacji na temat Esmetric Group, zostały poddane dokładnej analizie. W jej efekcie zarząd Esmetric Group podjął decyzję o zgłoszeniu działań firmy Apator do UOKiK oraz podjął działania prawne przeciwko Apator S.A., mające na celu ochronę dobrego imienia Esmetric Group - poinformowano.

Jak zapewniono, wszystkie urządzenia dostarczane przez Esmetric Group są w pełni bezpieczne.

- Żadne z zarzutów oraz tez stawianych w zmanipulowanych przez Apator materiałach, które ukazały się w mediach nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Jako Esmetric Group wielokrotnie zgłaszaliśmy potrzebę zmian w przepisach dot. przetargów tak by wszystkie urządzenia, które startują w przetargu zostały sprawdzone przez zamawiającego w dowolny, wybrany przez niego sposób jeszcze przed ogłoszeniem wyników samego przetargu. Dzięki temu zamawiający mieliby możliwość nie tylko dokładnego sprawdzenia urządzeń pod każdym kątem, ale też mieliby pewność, że dostawca zrealizuje zamówienie w założonym terminie - pisze Piotr Golik.

Sygnalizowanie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem

Do oświadczenia Esmetric Group odniósł się Apator, który odrzuca zarzuty pod swoim adresem.

- Apator oświadcza, że wszelkie podejmowane przez nią działania są zgodne z prawem, zasadami konkurencji, dobrymi obyczajami oraz nie są skierowane przeciwko żadnym podmiotom i nie zmierzają do wyeliminowania kogokolwiek z rynku - napisano w oświadczeniu, które podpisali Maciej Wyczesany, prezes Apator oraz Artur Bratkowski, dyrektor ds. aparatury i systemów pomiarowych Apator.

Jak zapewniono, w swojej ponad 70-letniej historii Apator nigdy nie posługiwał się ani nie posługuje się żadnymi wątpliwymi pod względem prawnym lub moralnym metodami w celu utrzymania swojej pozycji na rynku.

- Przesłanką działań komunikacyjnych prowadzonych przez Apator jest sygnalizowanie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa. Działania spółki nie miały na celu dyskredytowania innych producentów lub dostawców urządzeń pomiarowych poprzez przedstawianie ich w złym świetle i nie godziły w ich dobre imię - czytamy.

Jak podkreślono, Apator zawsze był żywo zainteresowany poszukiwaniem takich rozwiązań, które w optymalny sposób zabezpieczą oferowane przez niego produktu przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich i zagwarantują podmiotom z nich korzystającym jak największe bezpieczeństwo.

- Z tych względów, w związku z jednej strony z coraz częstszymi atakami hakerskimi na kluczowe sektory gospodarki w kraju i na świecie, do których należy zaliczyć sektor energetyczny, z drugiej zaś brakiem na poziomie krajowym rozwiązań prawnych i standardów technicznych dotyczących cyberbezpieczeństwa liczników inteligentnych, Apator postanowił zabrać głos w dyskusji przedstawiając problemy i możliwości ich rozwiązania na poziomi ustawodawstwa krajowego - napisano w oświadczeniu.

Jak poinformowano, Apator zaangażował się m.in. w prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeńtwa oraz niektórych innych ustaw i zgłosił swoich przedstawicieli do udziału w wysłuchaniu publiczny, Prace wstrsymsno.

Wspólnie z ComCERT z grupy Asseco, specjalizującą się w usługach typu CERT, przygotowano ekspercką analizę zagrożeń dla inteligentnych sieci energetycznych.