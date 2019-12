Ostrołęka nie pęka. Gaz zamiast węgla jest możliwy

Za przeformatowaniem projektu Ostrołęka C z węglowego na gazowy, o czym dyskutuje się na rynku, przemawia kilka argumentów. Koszty budowy elektrowni gazowych są mniejsze niż węglowych, stawia się je dość szybko, a zwiększeniu konkurencyjności źródeł gazowych wobec węglowych sprzyja unijna polityka klimatyczna. Zarazem nie jest to proste rozwiązanie, bo budowa węglowej Ostrołęki C już trwa. Brakujące obecnie odpowiedzi na pytania związane z projektem powinny przynieść następne tygodnie.

Wezwanie PKN Orlen na sprzedaż akcji Energi uruchomiło spekulacje na temat tego, co się może stać z rozpoczętą budową węglowej elektrowni Ostrołęka C.

Wśród opcji dla projektu Ostrołęka C zaczęło się pojawiać w dyskusjach przeformatowanie projektu na gazowy; wysokie koszty CO2 pomagają energetyce gazowej, a dostępne prognozy mówią o wzroście cen CO2.

PKN Orlen 10 grudnia zawarł z Energą umowę na przeprowadzenie badania tej spółki. To spełnienie jednego z warunków zawieszających wezwania, jakie Orlen ogłosił na 100 proc. akcji Energi.