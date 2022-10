Ostrożnie z ograniczaniem cen prądu. Skutki będą długofalowe

Bardzo wysokie ceny energii nie przekładały się w równym stopniu na wytwórców ze źródeł odnawialnych i na wytwórców energii z jednostek konwencjonalnych - mówi Jarosław Bogacz, członek zarządu Polenergii.

Trwają prace regulacyjne nad ograniczeniem cen energii. Działania podejmowane przez ustawodawcę, choć przedstawiane jako doraźne, mogą przynieść długofalowe skutki.

Nakładające się na siebie regulacje mogą zniechęcać wytwórców do inwestowania oraz odwieść odbiorców od wykorzystywania energooszczędnych technologii.

Przez ostatnie kilka lat to Polska była importerem netto energii. W tym roku sytuacja się odwróciła i to my jesteśmy tańszym rynkiem, gdyż produkujemy mniej energii z gazu.

- Bardzo wysokie ceny energii, które obserwowaliśmy w tym roku zarówno w kontraktach terminowych, jak i na Rynku Dnia Następnego, nie przekładały się w równym stopniu na wytwórców OZE i na wytwórców energii z jednostek konwencjonalnych - mówi dr Jarosław Bogacz, członek zarządu grupy Polenergia.

Gaz kształtuje cenę energii. Wytwarzający ją taniej korzystają, ale nie wszyscy w takim samym stopniu

Przypomina, że cenę krańcową kształtuje domykająca najdroższa jednostka wytwórcza, którą w tym roku w szczytach zapotrzebowania najczęściej była elektrownia opalana drogim gazem ziemnym. Źródła konwencjonalne podszczytowe, produkujące energię taniej, korzystały z wysokich cen, notując zwiększone zyski.

Z kolei źródła OZE, które nie są tak sterowalne, jak źródła konwencjonalne, produkują energię, gdy pozwalają na to warunki meteorologiczne, czyli świeci słońce lub wieje wiatr.

- Zwykle, gdy to następuje, mamy nadwyżkę produkcji energii i jednostka wyznaczająca cenę jest znacznie tańsza. Tak więc w godzinach, gdy mamy wysoką generację OZE, ceny są zwykle najniższe - wskazuje Jarosław Bogacz.

Możliwości sprzedaży energii z OZE po wysokich cenach w kontraktach terminowych były związane z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów dostosowania produkcji źródeł odnawialnych do produktów dostarczanych w ramach przedmiotowych kontraktów.

- Dla pozostałych wytwórców konwencjonalnych sytuacja przedstawia się znacznie bardziej zyskownie, czemu starają się przeciwdziałać europejscy prawodawcy, wprowadzając ograniczenia przychodowe dla wytwórców, jednocześnie próbując obniżyć ceny energii dla odbiorców - dodaje Jarosław Bogacz.

Ostrożnie z administracyjnym ograniczaniem cen energii. Mogą przynieść także negatywne skutki

Trwają prace regulacyjne nad ograniczeniem cen energii. Takie, społecznie oczekiwane, działania powinny jednak podejmowane ze świadomością wszystkich ich skutków – nie tylko dla odbiorców energii, ale także dla jej wytwórców i dla rynku.

- Działania podejmowane przez ustawodawcę, choć przedstawiane jako doraźne, mogą przynieść długofalowo negatywne skutki. Wprowadzane regulacje obejmują bowiem różne obszary rynkowe; od zamrożenia cen taryfowych dla gospodarstw domowych, wprowadzenia limitów cenowych na sprzedaż energii z różnych technologii po ograniczenia cenowe przy składaniu ofert na rynku bilansującym. Całe to spektrum propozycji regulacyjnych powinno zostać przeanalizowane pod kątem ich łącznego wpływu na wytwórców, odbiorców i innych uczestników rynku energii - podpowiada Jarosław Bogacz.

Jego zdaniem powinniśmy unikać nakładania się na siebie szeregu regulacji, które łącznie mogą z jednej strony spowodować problemy wytwórców i zahamować chęć rozwijania kolejnych projektów, a z drugiej strony odwieść odbiorców od optymalizowania zużycia energii i inwestowania w energooszczędne technologie.

- Nieprzetestowanymi regulacjami możemy spowodować, że rynek nie będzie tworzył równych zasad dla wszystkich uczestników, np. ograniczając ceny dla różnych technologii, co w efekcie może wywołać efekt faworyzowana jednej technologii wytwórczej kosztem innej i to niekoniecznie tej, którą długoterminowo chcielibyśmy rozwijać - wskazuje Jarosław Bogacz.

Na krajowym podwórku sytuację komplikuje zbliżająca się konsolidacja aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), co w połączeniu ze zniesieniem obliga giełdowego może w takim otoczeniu regulacyjnym wykreować nieoczekiwane problemy - np. spadek płynności na rynku regulowanym czy brak wiarygodnego indeksu cenowego.

- Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w skrajnym przypadku rynek stanie się przez to nietransparentny, a sprzedaż energii z tańszych jednostek zostanie zaalokowana pozarynkowo, generując na giełdzie fałszywy obraz sytuacji. Tylko pełna transparentność i duża płynność na rynku regulowanym zapewnią nam jasne sygnały cenowe zarówno na rynkach krótko-, jak i długoterminowych. Wierzę, że te wszystkie elementy są wnikliwie analizowane, a wskazane ryzyka zostaną usunięte w całym komplecie procedowanych regulacji - mówi Bogacz.

Europejskie regulacje powinny chronić wspólnotowy rynek. I tu ograniczenia mają być doraźne

Powstaje więc pytanie, czy odbiorca końcowy w Polsce może zyskać na łączeniu rynków energii w kontekście wprowadzanych cen maksymalnych w poszczególnych krajach.

- Wspólnotowy rynek energii elektrycznej powstaje od wielu lat i jest jednym z fundamentów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Oczywiście wprowadzane na szybko w ostatnim czasie regulacje i systemy wsparcia na poziomach krajowych różnią się od siebie, a samo ich wprowadzenie podważa fundamenty tworzenia jednolitego rynku energii. Działania te powinny być koordynowane regulacjami wspólnotowymi - przekonuje Jarosław Bogacz.

Przypomina przy tym, że wprowadzane ograniczenia cenowe mają być działaniami doraźnymi i ograniczonymi czasowo, do 30 czerwca 2023 roku. Łączenie rynków ma w założeniu wyrównywać ceny energii na kontynencie.

- Nie zapominajmy, że przez ostatnie kilka lat to Polska była importerem netto energii, korzystając z niższych cen w krajach sąsiednich, co pozwalało niwelować szok związany z wpływem wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2 na elektrownie wytwarzające energię z węgla. W tym roku sytuacja się odwróciła i to my jesteśmy tańszym rynkiem, gdyż nie wykorzystujemy do produkcji energii drogiego gazu w takiej mierze, jak nasi sąsiedzi. Tak więc obopólna wymiana energii na wspólnym rynku jest systemem wzajemnego ubezpieczenia, wyrównywania cen i obniżania kosztów przeciwdziałania niedoborom energii - wyjaśnia Jarosław Bogacz.

W jego ocenie widoczny jest niepokojący trend obniżania dostępnych mocy połączeń transgranicznych, które są fundamentem wolnego rynku energii w Europie.

- Takie zachowanie i podważanie fundamentów jednolitego rynku energii długoterminowo negatywnie wpłynie na ceny hurtowe i odbiorcę końcowego, bo ograniczy mechanizmy rynkowe i wolny przepływ taniej energii pomiędzy krajami. Wolny przepływ energii przy rosnącej podaży źródeł OZE w Europie spowoduje spadek cen dla odbiorców i na naszym rynku. Oczywiście wprowadzenie limitów cenowych w poszczególnych krajach członkowskich dodatkowo będzie rodziło reperkusje w swobodnym przepływie energii pomiędzy krajami, jednak jak zaznaczyłem - jest to działanie doraźne - podsumowuje Jarosław Bogacz.