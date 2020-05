OTF, czyli wzrost bezpieczeństwa i nowe korzyści na TGE

4 maja 2020 r. zostały zawarte pierwsze w historii transakcje na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii (TGE). Uruchomienie OTF to efekt dostosowania działalności TGE do unijnych wymogów regulacyjnych.

Co na to URE?

Aby platforma mogła zafunkcjonować, TGE musiała spełnić wiele wymagań zaczynając od strony regulacyjnej a kończąc na kwestiach technicznych, dostosować sposób raportowania i certyfikacji maklerów a także pozyskać niezbędne dokumenty od członków, wszystko po to, aby płynnie przenieść ich działalność na OTF.W ramach okresu przejściowego, tj. od początku 2018 r. do uruchomienia OTF’a TGE wprowadziła „zasadę uznaniowości”, która pozwoliła na funkcjonowanie rynków terminowych na dotychczasowych zasadach.Uznaniowość jest cechą szczególną charakteryzującą nową platformę obrotu – zorganizowaną platformę obrotu (OTF), która wprowadzają przepisy Dyrektywy MiFID2. Zasadą objęte zostały wszystkie instrumenty terminowe notowane w systemie notowań ciągłych oraz w systemie aukcji. Zasada uznaniowości na TGE polegała na możliwości wprowadzenia limitów maksymalnej wielkości wolumenu w pojedynczym zleceniu (kupna i sprzedaży), które może być złożone na rynek dla danego instrumentu terminowego.16 kwietnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła prowadzenia OTF przez Towarową Giełdę Energii. Regulamin OTF wszedł w życie 1 maja 2020 r. a pierwsze notowania odbyły się 4 maja br.Zmiany na rynkach energii i gazu poprzez wprowadzenie OTF są obserwowane także przez Urząd Regulacji Energetyki.- Wprowadzenie - w miejsce giełdowego Rynku Terminowego Towarowego dla kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz, kontraktów terminowych zawieranych na Zorganizowanej Platformie Obrotu prowadzonej przez TGE, nie powinno mieć wpływu na wielkość obrotów oraz ceny kształtujące się na rynku hurtowym. To zmiana czysto techniczna i organizacyjna, związana z regulacjami europejskiej dyrektywy MiFID2 - wskazuje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).Jak zaznacza, zmiany w pewnym stopniu będą natomiast dotyczyły podmiotów działających na OTF.- Wymogi dla członków Giełdy różnią się bowiem od tych dla członków platformy OTF. Natomiast sposób zawierania i rozliczania transakcji czy ustanawianie zabezpieczeń nie ulegną istotnym zmianom. Co ważne, zostaną wdrożone dodatkowe mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo obrotu i rozliczeń - ocenia Rafał Gawin.Przekonuje, że OTF nie wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla URE.- Jest to przede wszystkim zmiana techniczna, z perspektywy regulatora rynków energii i gazu - zapewnia Rafał Gawin.Przypomina, że zadania Prezesa URE w odniesieniu do obrotu hurtowego energią są jasno sprecyzowane, niezależnie od rodzaju platformy prowadzonej przez TGE.- Prezes URE sprawdza, czy wytwórcy spełnili obowiązek dotyczący tzw. obliga giełdowego. Od 1 maja br. ten obowiązek będzie realizowany poprzez transakcje zawierane na platformie OTF. Regulator będzie nadal monitorował transakcje i odpowiednio reagował, w przypadku podejrzenia, że działania uczestników rynku na tej platformie mogą stanowić potencjalne naruszenie przepisów rozporządzenia REMIT, które dotyczy zakazu manipulacji lub próby manipulacji na rynku bądź też niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej - podsumowuje Rafał Gawin.