Oto co szykuje rząd w 2022 roku. Ministrowie zdradzili nam swoje plany

Transformacja sektora elektroenergetycznego i przygotowanie szeregu ustaw pod budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. 13,5 mld złotych na inwestycje drogowe. Wsparcie firm w ekspansji zagranicznej oraz większe środki na rozwój przemysłu kosmicznego. W polityce zagranicznej i obronnej: wzmacnianie wschodniej flanki, umacnianie zdolności odstraszania i zbiorowej obrony kraju. Ministrowie polskiego rządu dla WNP.PL zapowiadają, co zmieni się w prawie i jakie ruchy inwestycyjne planują w 2022 roku.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Sprawiedliwości

- Na początku grudnia 2021 roku Rada ECOFIN osiągnęła porozumienie w zakresie reformy stawek VAT. Przewidujemy, że dyrektywa wejdzie w życie w połowie 2022 r. Stworzy ona bardziej elastyczne możliwości wspierania istotnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej i reagowania na sytuacje kryzysowe (jak np. rosnąca inflacja czy kryzys spowodowany trwającą pandemią) za pomocą stawek VAT, które są istotnym narzędziem polityki podatkowej. Będziemy pracować nad zaimplementowaniem tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego - dodaje szef resortu finansów.Nadchodzący rok 2022 to dla MAP dalsze prace nad wzmacnianiem spółek z udziałem Skarbu Państwa.- Trzeba mieć świadomość, że jeśli cieszymy się dziś, że polska gospodarka przeszła przez czas pandemii w miarę suchą stopą i szybko się po niej odbudowuje, w znacznym stopniu jest to zasługa odpowiedzialnej postawy i działań największych spółek, które są w ręku państwa - podkreśla wicepremier i szef resortu Jacek Sasin.Minister aktywów państwowych do najważniejszych celów zalicza budowę przez Orlen koncernu multienergetycznego oraz dalszą transformację całego sektora elektroenergetycznego.- Odpowiedni program jest już przygotowany i czeka na ciąg dalszy prac w rządzie. Jak to jest ważne, pokazuje sytuacja z cenami certyfikatów CO2. Niezwykle ostra i jeszcze się zaostrzająca polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadziła do lawinowego wzrostu kosztów emisji. Rok temu cena emisji tony CO2 oscylowała wokół 30 euro. W tej chwili dochodzi do 90 euro. Jest chyba oczywiste, że nie pozostanie to bez wpływu na naszą gospodarkę. Mamy świadomość, że do transformacji polskiej elektroenergetyki, ale i szerzej, do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, potrzebne będzie powstanie podmiotu, który to bezpieczeństwo zagwarantuje. Nadchodzący rok 2022 będzie kluczowy dla tego procesu - wyjaśnia Jacek Sasin.Resort klimatu przygotuje projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.- Całość ma usprawnić wszystkie etapy procesu inwestycyjnego związanego z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, między innymi ustalenie lokalizacji, prace przygotowawcze, budowę czy w końcu i rozruch elektrowni. Istotne jest też zapewnienie większego nadzoru państwa nad inwestorem. Szacujemy, że dzięki proponowanym rozwiązaniom proces licencjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (ale i kolejnych elektrowni) ulegnie skróceniu o ok. 12-18 miesięcy. To istotnie przyspieszy wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce oraz obniży jej koszty i ryzyka inwestycyjne - mówi dla WNP.PL Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.Obecnie finalizowany jest proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych tego projektu. Do końca lutego 2022 r. regulacje mają być skierowane do Rady Ministrów, a następnie do Sejmu.Oprócz atomu szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska do kluczowych projektów ustaw na 2022 rok zaliczyła także Ustawę o parkach narodowych oraz Pakiet odpadowy (Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw).Obecnie ten drugi projekt jest uzupełniany o szczegółowe rozwiązania związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta ROP.- Projektowane przepisy zakładają, że wysokość wkładów finansowych producentów na rzecz realizacji ROP powinna pokrywać koszty selektywnego zbierania odpadów, a następnie ich transportu i przetwarzania, w tym niezbędnego do osiągnięcia unijnych celów w zakresie gospodarowania odpadami, oraz m.in. koszty informacyjne - tłumaczy minister Moskwa.Resort infrastruktury w 2022 r. idzie w drogi i przeznaczy na ten cel 13,5 mld złotych.- Żyjemy jednak w bardzo dynamicznych czasach i nie możemy zapominać, że istotny wpływ na realizację naszych planów będzie miał dalszy rozwój pandemii COVID-19, a także sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna zarówno Polski, jak i reszty państw Unii Europejskiej. Zatem to, jak będzie wyglądał przyszły rok, będzie zależało od wielu czynników, które nie zawsze są możliwe do przewidzenia - asekuruje się Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.W działaniach tego resortu w 2022 roku nie zabraknie miejsca dla lotnictwa (głównie CPK) oraz rozwiązań dronowych.- Wyzwań będzie jeszcze więcej. Polscy przewoźnicy międzynarodowi, podobnie jak i firmy z innych państw Unii Europejskiej, borykają się z problemem niedoboru kierowców pojazdów ciężarowych. Do tego na początku roku wejdą w życie niekorzystne przepisy Pakietu Mobilności, które są niczym więcej jak działaniem na rzecz osłabienia przewagi konkurencyjnej m.in. polskich przewoźników - mówi minister.Do priorytetów na ten rok Andrzej Adamczyk zalicza też walkę z negatywnymi konsekwencjami ekstremalnych zjawisk naturalnych, w tym w szczególności ze skutkami suszy.- Z tego powodu kontynuowane będą prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która ma zostać przyjęta w 2022 r. Efektem wejścia w życie przepisów tej ustawy będzie m.in.: usprawnienie procesu inwestycyjnego mającego przeciwdziałać skutkom suszy, reforma systemu melioracji wodnych w Polsce, który to system zapewnia wodę dla terenów rolniczych, w szczególności w okresie suszy, a także zmiany w zakresie zasad zagospodarowania przestrzennego, które mają na celu przeciwdziałać uszczelnieniu miast i prowadzić do zwiększenia retencji - wylicza minister infrastruktury.Głównym celem tego resortu na 12 najbliższych miesięcy jest ułatwienie firmom MŚP dostępu do informacji o systemach wsparcia, które już wcześniej dla nich w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przygotowano.Przede wszystkim chodzi o to, by polskie firmy wychodziły ze swoją ofertą za granicę.- To pomogłoby przedsiębiorcom uzyskać dywersyfikację przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Potrzebne jest stworzenie zachęt i instrumentów, które uwzględnią długą perspektywę tego procesu. Kolejnym kierunkiem jest przyspieszenie wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce, a przede wszystkim stworzenie sytuacji, dzięki której inwestorzy zagraniczni nie będą się czuli zostawieni sami sobie. Chcielibyśmy jako Polska wyróżniać się na tle innych krajów, jeśli chodzi o warunki dla inwestorów - deklaruje Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.Jak podkreśla szef resortu, inwestycje zagraniczne oznaczają też rozwój innowacji w kraju.- Wzmocnienie innowacyjności polskiej gospodarki to kolejny istotny kierunek Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dlatego w programie Polski Ład znalazły się projekty oferujące ulgi na robotyzację, badania i rozwój, prototypy i zatrudnianie innowacyjnych pracowników. To jest przyszłość. Nie stać nas na to, by Polska została w tyle w wyścigu o innowacje związane z energetyką, sztuczną inteligencją czy ekspansją kosmiczną, która jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie - mówi minister Nowak.Minister Mariusz Błaszczak zapowiada „zwiększenie liczebności armii i zapewnienie stabilnego finansowania tego procesu, ale również kontynuowanie głębokiej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”.- Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej stanowią jaskrawy przykład wyzwań, jakie niesie za sobą współczesne środowisko bezpieczeństwa – konflikt o charakterze hybrydowym, działania poniżej progu wojny, w tym działania w cyberprzestrzeni i dezinformacja – te wszystkie elementy obok tradycyjnie rozumianego konfliktu militarnego determinują kierunki, w jakich rozwijamy zdolności obronne naszych Sił Zbrojnych RP - twierdzi szef MON.Kluczowe w 2022 roku dla MON będzie wejście w życie Ustawy o obronie ojczyzny. Obecnie obowiązująca Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawiera archaiczne i nieprzystające już do obecnych potrzeb Sił Zbrojnych regulacje.- Podjąłem zatem decyzję o stworzeniu nowej regulacji, która wyjdzie naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata i która swym zakresem obejmie szeroko rozumiane kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym oraz kompleksowo uporządkuje regulacje prawne związane z obronnością, w tym m.in. przepisy dotyczące służby wojskowej, w szczególności dotyczące obowiązku obrony, rekrutacji do wojska, a także regulacje związane z programowaniem i finansowaniem Sił Zbrojnych, zwiększaniem ich potencjału bojowego i liczebnego - wyjaśnia Błaszczak.Nadchodzący rok to również powołanie Agencji Uzbrojenia, która otworzy nowe możliwości finansowania zakupów dla wojska, w tym z krajowych spółek zbrojeniowych.Bezpieczeństwo państwa będzie też w mianowniku większości działań MSZ w nadchodzących miesiącach.- W 2022 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach NATO, które w połowie przyszłego roku – na szczycie w Madrycie – przyjmie Nową Koncepcję Strategiczną, definiującą cele Sojuszu na kolejne lata. Wobec rosnącej agresywności działań rosyjskich wśród naszych priorytetów pozostaje kwestia wzmacniania wschodniej flanki, umacniania zdolności odstraszania i zbiorowej obrony, budowa odporności na zewnętrzne oddziaływania oraz zwalczanie zagrożeń hybrydowych. Istotne jest również wsparcie dla naszych wschodnich partnerów, w tym Ukrainy, wykazujących aspiracje euroatlantyckie - mówi nam Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych.Na początku stycznia Polska obejmie rotacyjne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zasadniczy priorytet na forum tej Organizacji to wspieranie wysiłków na rzecz rozwiązywania konfliktów regionalnych we wschodnim sąsiedztwie Polski.Wraz z objęciem władzy w Niemczech przez nową koalicję rządową z kanclerzem Olafem Scholzem, Polska podjęła intensywne kontakty z Berlinem. Priorytetem dla MSZ jest wzmacnianie „przyjaznych relacji dwustronnych z Niemcami”.- Będziemy próbowali rozwiązywać kwestie sporne w relacjach dwustronnych, w tym dotyczące finalizacji projektu Nord Stream II. Bliska współpraca z Berlinem, ale również Paryżem, w kontekście objęcia przez Francję przewodnictwa w Radzie UE, jest ważna dla skutecznego wpływania przez Polskę na przyszły kształt Unii Europejskiej, której Polska pozostaje zaangażowanym członkiem, aktywnie uczestniczącym np. w dyskusji o budowie autonomii strategicznej Europy - wyjaśnia szef MSZ.Kończący się rok w pewien naturalny sposób narzuca priorytety działań na rok 2022 dla resortu rolnictwa: dalsza walka z afrykańskim pomorem świń wśród dzików i wynikający z niej problem z utrzymaniem produkcji trzody chlewnej na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim dramatyczna sytuacja na rynku nawozów (wzrosty cen).- Podstawowym dokumentem w 2022 roku będzie Krajowy Plan Strategiczny. Musimy go przekazać do Komisji Europejskiej do końca tego roku. Wpłynęło wiele uwag, które szczegółowo analizujemy i uaktualniamy Plan. Ten dokument będzie mógł być jeszcze modyfikowany w pewnym zakresie. Jego waga wynika z tego, że określi on nasze działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na kolejną perspektywę finansową. Od tego, jak efektywnie zagospodarujemy dostępne dla nas środki, zależy to, w jakim tempie i w którą stronę będzie rozwijało się nasze rolnictwo, na ile będzie konkurencyjne - mówi dla WNP.PL wicepremier i szef resortu Henryk Kowalczyk.Oprócz tego w resorcie rolnictwa chcą wypracować powszechny system ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich od wszelkich ryzyk. Projektowane rozwiązania zmierzają w kierunku budowy systemu ubezpieczeń wzajemnych rolników.Trzecim wyzwaniem w nadchodzącym roku jest budowa Narodowego Holdingu Spożywczego. Podstawy prawne już są, a podmioty należące do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostały przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych.- Podstawowym zadaniem Holdingu będzie takie zachowanie rynkowe, które skutecznie ograniczy do minimum lub wyeliminuje ewentualne zmowy cenowe. Jest to przeciwdziałanie negatywnym skutkom braku małego i średniego przetwórstwa, co czyni z rolników petentów wielkich firm i stawia ich automatycznie na przegranej pozycji - tłumaczy Kowalczyk.Ministerstwo Sportu i Turystyki zaczyna 2022 roku de facto z czystą kartą. Ciężko rozliczać szefa ponownie powołanego resortu z efektów pracy dwóch miesięcy w 2021 roku. Plan wygląda ambitnie - budżet na infrastrukturę sportową w 2022 roku będzie rekordowy i wyniesie 657 mln zł. To więcej o prawie 72 proc. w stosunku do roku 2015.- Wiem, jak ważny jest dostęp do infrastruktury sportowej poza dużymi ośrodkami i jakie znaczenie ma to dla lokalnych społeczności. Wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych jest dla mnie i mojego resortu bardzo ważne. Zdecydowałem, że w nadchodzącym roku położymy szczególny nacisk na sport w środowisku wiejskim, gdzie dostęp do oferty sportowej stoi na poziomie odbiegającym od tego spotykanego w większych miastach. W związku z tym nakłady na sport wiejski w porównaniu do roku 2021 wzrosną o blisko 400 procent - zapowiada minister Kamil Bortniczuk.Jedną z dyscyplin wspieraną przez Ministerstwo w 2022 r. będzie tenis ziemny. W pierwszej edycji „Tenisowej Polski” Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na budowę kortów 5 mln zł. Dalszy rozwój programu będzie zależny od zainteresowania. Resort zdecydował o zwiększeniu budżetu programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich z 35 do 50 mln zł. Zielona gwiazdka – nowa kategoria, która powstanie w ramach programu – przeznaczona będzie dla małych, lokalnych klubów sportowych, prowadzących co najmniej jedną drużynę młodzieżową. Oznacza to dodatkowe wsparcie finansowe dla około 4,5 tys. podmiotów w skali kraju.Od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu przewidziano nowe stypendia dla sportowców i trenerów (Team100, Team100 Junior, Team100 Stypendium Ministra i Team100 Trener).W lutym Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i co za tym idzie większe środki na przygotowania zawodników kadry narodowej – kwota przeznaczona na ten cel w 2022 r. to niemal 147 mln zł. W porównaniu do ubiegłego roku budżet programu będzie większy o prawie 15 mln zł.Do resortu sportu z ministerstwa rozwoju przeszedł dział „turystyka”.- Największym wyzwaniem będzie odbudowa zagranicznej turystyki przyjazdowej oraz przyciągnięcie turystyki do miast. O ile w turystyce krajowej lepsze wskaźniki planujemy uzyskać już w 2022 r., o tyle w turystyce przyjazdowej będziemy musieli na nie poczekać być może nawet do roku 2024. W tym obszarze liczymy na wsparcie w ramach funduszy UE, w tym w szczególności Krajowego Planu Odbudowy. Uruchomienie tych funduszy byłoby dużym impulsem do powrotu turystyki na ścieżkę szybkiego wzrostu - podsumowuje Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.Wśród priorytetów działań Ministerstwa Zdrowia na 2022 r. jest Krajowa Sieć Onkologiczna, z czym związane jest procedowanie projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej z wdrożeniem rozwiązań od 1 stycznia 2023 r.Drugie zagadnienie to pełne wdrożenie ustawy o Funduszu Medycznym z dnia 7 października 2020 r.Wśród przełomowych projektów jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celu zapewnienia podstawy prawnej do wsparcia finansowego od roku akademickiego 2021/2022 dla studentów kierunków medycznych w Polsce.W tym kontekście istotne jest wejście w życie pakietu legislacyjnego w celu poprawy atrakcyjności zawodów medycznych i warunków pracy pracowników medycznych oraz systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych poprzez stypendia, finansowanie studiów i mentoring.- W zakresie wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia w 2022 r. jest prowadzenie skutecznych działań związanych z ograniczaniem skutków pandemii. Mam na myśli zarówno obszar bezpośrednich działań związanych z profilaktyką i leczeniem zakażeń COVID-19, adresowaniem nowych wariantów wirusa, jak i utrzymywaniem ciągłości opieki zdrowotnej oraz wysokim poziomem aktywności życia społecznego i gospodarczego. Jest to szczególnie istotne wyzwanie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i utrzymywanych obostrzeń. Dodatkowo w wymiarze międzynarodowym wyzwaniem będzie także harmonizacja podejścia do zarządzania działaniami pandemicznymi w perspektywie europejskiej. Obecnie Polska aktywnie uczestniczy w pracach nad projektami rozporządzeń stanowiących pakiet „Europejska Unia Zdrowia”. Liczymy, że rozwiązania zaproponowane w projektach będą uwzględniać uwarunkowania państw członkowskich - mówi dla WNP.PL Andrzej Niedzielski, minister zdrowia.Jak informuje nas MSWiA, w 2022 roku resort będzie realizował założenia m.in. przyjętych przez Sejm 2 grudnia 2021 roku trzech ustaw: ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawy w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.W ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" największe środki otrzyma Policja. Do najliczniejszej spośród formacji podległych MSWiA trafi prawie 6,5 mld złotych. Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,9 mld zł. Do Straży Granicznej trafi ponad 1,4 mld zł. Natomiast najmniejsza z formacji, czyli Służba Ochrony Państwa, zyska 214 milionów złotych.Nowe przepisy Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych to spełnienie postulatu o wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych. Świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie będzie wypłacane z budżetu państwa co miesiąc, po osiągnięciu przez mężczyznę 65., a przez kobietę 60. roku życia. Aby je otrzymać, należy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz przez 20 lat (w przypadku kobiet) brać czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.2022 rok to powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), które będzie jednolitą w skali kraju jednostką Policji z siedzibą w Warszawie. Będzie ona odpowiadać za realizację zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. Wiąże się z tym również wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tej przestępczości.Biuro Komunikacji i Promocji resortu sprawiedliwości w odpowiedzi na nasze pytania pisze, że w 2022 r. resort będzie kontynuował prace nad kluczową dla wymiaru sprawiedliwości reformą sądownictwa.Szybsze postępowanie przed sądem i rozprawy on-line, w których można brać udział również przez smartfon, radykalne ograniczenie biurokracji i stanowisk funkcyjnych, równomierne rozłożenie pracy między sędziów – tak mają wyglądać polskie sądy po wprowadzeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości fundamentalnej reformy, czyli po uproszczeniu systemu sądownictwa.Niezwykle ważną reformą, nad którą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jest również reforma Kodeksu karnego. W założeniu – kary muszą być adekwatne do winy, ale mają też skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności.Gruntowna reforma Kodeksu karnego przewiduje m.in. podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat, likwidację osobnej kary 25 lat więzienia, wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, konfiskatę aut pijanym kierowcom, nowe typy przestępstw i podwyższenie kar za przyjmowanie łapówek.