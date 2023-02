Oto najmniej awaryjna elektrownia w Polsce

Elektrownia Dolna Odra została uznana za najmniej awaryjnego wytwórcę energii w kraju w 2022 r. Osiągnęła wskaźnik awaryjności na poziomie zaledwie 1,51 proc. To najmniej spośród wszystkich weryfikowanych elektrowni.

Elektrownia Dolna Odra uznana została przez Agencję Rynku Energii za najbardziej dyspozycyjną i najmniej awaryjną spośród wszystkich elektrowni w Polsce z blokami energetycznymi o mocach 200-299,9 MW na węgiel kamienny - poinformowała PGE GiEK.

Wskaźnik dyspozycyjności elektrowni wyniósł 90,43 proc. i jest najwyższy spośród wskaźników pozostałych elektrowni na węgiel kamienny z blokami energetycznymi o podobnych parametrach.

Elektrownia osiągnęła wskaźnik awaryjności na poziomie 1,51 proc., najmniejszy spośród wszystkich weryfikowanych elektrowni, stając się tym samym najmniej awaryjnym krajowym wytwórcą energii elektrycznej - zaznaczyła PGE GiEK.

Elektrownia Dolna Odra najmniej awaryjnym wytwórcą energii w Polsce w 2022 r.

"Elektrownia Dolna Odra należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Grupy PGE uznana została przez Agencję Rynku Energii za najbardziej dyspozycyjną i najmniej awaryjną spośród wszystkich elektrowni w Polsce z blokami energetycznymi o mocach 200-299,9 MW na węgiel kamienny" - poinformowała PGE GiEK.

Wyjaśniono, że przeprowadzona przez Agencję Rynku Energii analiza obejmowała m.in. weryfikację wskaźnika dyspozycyjności (AF) i awaryjności (FOR) Elektrowni Dolna Odra w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Elektrownia Dolna Odra w tym czasie osiągnęła wskaźnik awaryjności na poziomie 1,51 proc.

"Wskaźnik dyspozycyjności zachodniopomorskiej elektrowni w badanym okresie wyniósł 90,43 proc. i jest najwyższy spośród wskaźników pozostałych elektrowni na węgiel kamienny z blokami energetycznymi o podobnych parametrach. Elektrownia Dolna Odra w tym czasie osiągnęła wskaźnik awaryjności na poziomie 1,51 proc., najmniejszy spośród wszystkich weryfikowanych elektrowni, stając się tym samym najmniej awaryjnym krajowym wytwórcą energii elektrycznej" - podkreśliła PGE GiEK.

"Dzięki na bieżąco realizowanym inwestycjom utrzymaniowym, nasze bloki energetyczne cechują się wysoką dyspozycyjnością do produkcji energii, co w praktyce oznacza, że w każdym momencie są w stanie dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzebuje operator systemu przesyłowego" - podsumował dyrektor Elektrowni Dolna Odra Sylwester Chruszcz.

Elektrownia Dolna Odra dysponuje czterema blokami energetycznymi

PGE GiEK podała, że Elektrownia Dolna Odra jest największym producentem energii na Pomorzu Zachodnim, a także jednym z największych przedsiębiorstw w regionie. Jako jedyny systemowy wytwórca energii elektrycznej dla północno-zachodniej części Polski, odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest także producentem ciepła dla lokalnych odbiorców przemysłowych.

Obecnie Elektrownia Dolna Odra dysponuje czterema blokami energetycznymi o łącznej osiągalnej mocy elektrycznej 900 MWe i cieplnej 91,15 MWt, i pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.