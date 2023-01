Oto niekwestionowani liderzy wiatru na lądzie w Polsce. W tym roku wiele się może zmienić

Wśród operatorów wiatraków na lądzie numer jeden to PGE Energia Odnawialna. Na drugim miejscu jest EDPR Polska, a na trzecim RWE Renewables Polska. Polenergia wkrótce zyska w rankingu.

Na podstawie danych dostępnych publicznie, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm energetycznych oraz konsultacji z ekspertami ustaliliśmy największych właścicieli farm wiatrowych w Polsce pod względem zainstalowanej mocy, wg stanu na mniej więcej połowę grudnia 2022 roku.

Z zebranych informacji wynika, że najwięcej farm wiatrowych w Polsce pod względem zainstalowanej mocy ma PGE Energia Odnawialna z grupy PGE. Jej farmy wiatrowe mają obecnie moc nieco ponad 772 MW.

To, w odniesieniu do danych uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), odpowiadało niespełna 9 proc. mocy zainstalowanej wiatraków w Polsce na 1 grudnia 2022 r. (prawie 9040,2 MW).

Pierwsza piątka największych właścicieli farm wiatrowych w Polsce, pod względem zainstalowanej mocy, ustalona we wskazany wyżej sposób jest następująca:

1. Grupa PGE/PGE Energia Odnawialna (Polska) – 772,39 MW

RWE Renewables Polska ma kilkadziesiąt wiatrowych megawatów w budowie

Z informacji uzyskanych w PGE Energia Odnawialna wynika, że o ile nie dojdzie do akwizycji, to w 2023 roku „potencjał nowych inwestycji wiatrowych (…) nie wzrośnie”. Spółka nie kryje, że bardzo liczy na nowelizację tzw. ustawy odległościowej. Pozwoliłaby ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje wiatrowe o mocy około 150 MW.

EDP Renewables Polska (EDPR Polska) w 2022 roku uruchomiła dwie spore farmy wiatrowe - Budzyń (71 MW) i Warta (29 MW). Według informacji uzyskanych pod koniec minionego roku grupa EDPR miała w Polsce w budowie 232 MW zielonych mocy, z czego 220 MW przypadało na projekty solarne, a pozostałe 12 MW na projekty wiatrowe.

Według informacji uzyskanych od koncernu ta budowana moc powinna być zainstalowana w 2023 roku, a zatem nie licząc ewentualnych akwizycji, grupa i tak powinna w tym roku powiększyć swój portfel onshore w Polsce.

RWE Renewables Polska, pytana m.in. o to, jak może wzrosnąć portfel inwestycji wiatrowych w 2023, nie licząc ewentualnych akwizycji, podała WNP.PL w grudniu 2022 r., że jeden projekt wiatrowy ma w fazie rozruchu (12 MW), a dwa w budowie (48 MW i 7 MW). Te dwa projekty zostaną przyłączone do sieci w roku 2023.

Grupa Tauron kończyła 2022 rok z mocą zainstalowaną w energetyce wiatrowej na poziomie 416 MW. Tauron w minionym roku ogłosił m.in. zakup projektu farmy wiatrowej Mierzyn (60 MW), którą chce zbudować do końca 2024 i zapowiedział, że w III kwartale 2024 popłynie pierwsza energia elektryczna z farmy wiatrowej, która powstanie w Warblewie (30 MW).

Polenergia przed skokowym wzrostem portfela lądowych farm wiatrowych

Po przejęciu Energi w 202o roku i zakupie portfela farm wiatrowych w 2021 roku na listę największych operatorów lądowych farm wiatrowych w Polsce wszedł Orlen. Na koniec 2022 roku grupa Orlen miała wiatraki o mocy zainstalowanej nieco ponad 353 MW, a z tego na farmach Energi prawie 244 MW (wg danych uzyskanych od Orlenu).

Energa podała WNP.PL w grudniu 2022, że wg aktualnych planów moc zainstalowana wiatraków grupy Energa w 2023 r. nie ulegnie zmianie oraz wskazała, iż spółki zależne Energi skupione są na rozwoju projektów fotowoltaicznych.

Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku istotnie wzrośnie portfel pracujących lądowych farm wiatrowych Polenergii. Grupa ta na koniec 2022 miała pracujące lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 314 MW. Natomiast według informacji uzyskanych od Polenergii planowana na koniec 2023 roku łączna moc aktywnych farm wiatrowych Grupy to 492 MW, co licząc rok do roku daje wzrost o 178 MW, czyli o 57 proc.

Portfel działających lądowych farm wiatrowych Polenergii mają w tym roku powiększyć składające się na ww. 178 MW farmy Dębsk (121 MW), Grabowo ( 44 MW) i Piekło (13 MW).

Lądowa energetyka wiatrowa to ciągle największa w Polsce branża OZE pod względem produkcji energii elektrycznej. W Polsce w pierwszych 10 miesiącach 2022, wg danych Agencji Rynku Energii, lądowe farmy wiatrowe wyprodukowały prawie 15,8 TWh energii. To stanowiło nieco ponad 50 proc. całej zielonej energii i blisko 11 proc. energii elektrycznej ogółem wyprodukowanej w Polsce w pierwszych 10 miesiącach 2022.