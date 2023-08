Oto nowy sposób na zeroemisyjność w Polsce

Urządzenia kogeneracyjne będą rozwijane w Polsce w ramach dążenia Komisji Europejskiej do zeroemisyjności. W procesie transformacji energetyki konieczne będzie wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań kogeneracyjnych opartych o nowe paliwa.

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii. W jednym procesie technologicznym – spalania np. gazu lub biogazu – łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Układ kogeneracyjny, zwany także blokiem kogeneracyjnym, to z języka angielskiego Combined Heat Power. Dzięki kogeneracji wykorzystujemy pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych. Innymi słowy: do wytworzenia tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż podczas produkcji rozdzielonej. Do tego celu jest wykorzystywany jest kogenerator, który wraz z innymi urządzeniami stanowi zespół kogeneracyjny – czytamy na stronie duon.pl.

24 sierpnia 2023 r. odbyły się warsztaty techniczne „Kogeneracja i poligeneracja w układach silnikowych na paliwa gazowe - wodór, biogaz” organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. W ramach spotkania zostały zaprezentowane nowe rozwiązania w zakresie wykorzystywania wodoru i biogazu, ale również amoniaku w procesie kogeneracji.

- W ostatnim czasie coraz więcej prac badawczych i wdrożeniowych skupia się na amoniaku, który może odegrać istotną rolę w gospodarce jako nośnik energii. W odróżnieniu od wodoru cechuje się on wyższą objętościową gęstością energii. Wiele wskazuje na to, że amoniak może, obok wodoru, odegrać znaczącą rolę jako paliwo w rozproszonej elektroenergetyce i ciepłownictwie – stwierdził Wacław Bilnicki z IGG.

W Polsce wykorzystaniem technik kogeneracji zajmuje się m.in. firma Tedom, która zainstalowała 10 tys. jednostek kogeneracyjnych i posiada 4 zakłady produkcyjne, z czego 3 w Czechach i jeden w Niemczech.