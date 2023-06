20 czerwca 2023 r. w elektrociepłowni Megatem w Lublinie oficjalnie otwarto nowy blok biomasowy o mocy zainstalowanej elektrycznej 12 MWe i mocy osiągalnej cieplnej 40 MWt. Wartość inwestycji to 219,2 mln zł.

Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą rozpoczęła się w marcu 2021 r.

Inwestycja została wsparta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Europejski Bank Inwestycyjny.

Megatem EC-Lublin jest jednym z dwóch dostawców ciepła do lubelskiego systemu ciepłowniczego, należącego do spółki LPEC. Zimą odpowiada za dostawy energii cieplnej do dzielnic Tatary, Bronowice, Kalinowszczyzna, Czechów, Felin i Śródmieście.

W sezonie grzewczym ekologiczne źródło zapewni taką wodę i ogrzewanie dla około 30 proc. miejskich odbiorców.

Spółka Megatem EC-Lublin została utworzona w 2011 r. na bazie elektrociepłowni będącej jednym z wydziałów nieistniejącej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.