Firmy PGE i Orsted uzyskały pozwolenie na budowę sztucznych wysp na obszarze sąsiadującym z lokalizacją morskiej farmy wiatrowej MFW Baltica.

Ministerstwo Infrastruktury wydało dziś decyzje o udzieleniu pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć polegających na budowie morskich farm wiatrowych. Decyzja dotyczy m.in. obszarów na Bałtyku, o które ubiegała się Grupa PGE w ramach postępowań rozstrzygających.

Dzięki wyspom do polskiego systemu energetycznego dodane zostanie 3,9 GW w morskiej energetyce wiatrowej

- Decyzją Ministerstwa Infrastruktury Grupa PGE i Orsted będą mogły zbudować na akwenie 45.E.1. do 210 MW mocy wytwórczych - poinformowało biuro prasowe PGE.

Pozwolenie dotyczy obszaru sąsiadującego z realizowanym przez obie firmy projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

- Dzisiaj otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych obecnie projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 rok - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Pierwszy etap budowy projektu MFW Baltica ma być gotowy do końca 2027 roku

Nowa lokalizacja uzupełnia obszar przeznaczony pod Morską Farmę Wiatrową Baltica, największą taką elektrownię budowaną obecnie na polskiej części Morza Bałtyckiego. Przylega do obszarów, na których powstaną Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW.

PGE i Orsted chcą zbudować na akwenie 45.E.1 zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej moce wytwórcze na poziomie 210 MW. Obszar ten ma powierzchnię ok. 17 km kw. i zlokalizowany jest ok. 32 km od brzegu morza.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca bieżącej dekady.