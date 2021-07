OZE Biomar kończy zapisy na akcje. W planach ma NewConnect

Do godz. 20 w poniedziałek 12 lipca są przyjmowane zapisy na akcje firmy OZE Biomar. Do oferty publicznej trafiło łącznie 40 tys. papierów o wartości nominalnej 1 zł za sztukę. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi do 15 lipca.

6 proc. udziału w krajowym rynku