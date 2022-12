OZE i ekspansja zagraniczna. Polska firma budowlana ma nową strategię

Roof Renovation, notowana na NewConnect spółka z sektora budowlanego, opublikowała strategię rozwoju do 2027 r. Spółka planuje skoncentrować się na produkcji ekologicznych materiałów budowlanych oraz na zastosowania OZE w przemyśle i budownictwie.

W perspektywie 5 lat Roof Renovation chce stworzyć grupę kapitałową zdolną kompleksowo realizować wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i logistyczne o kubaturze ponad 1 mln m2 w skali roku.

Aby to osiągnąć Roof Renovation planuje rozbudowę grupy o nowe podmioty, które uzupełnią ofertę firmy.

Grupa Roof Renovation w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. osiągnęła 81 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 8,6 mln zł.

- Mijający rok to okres dynamicznych zmian w Roof Renovation. Dzięki odwrotnemu przejęciu zadebiutowaliśmy na NewConnect, obecnie finalizacja tego procesu jest dla nas priorytetem w zakresie działań korporacyjnych. W 2022 r. dynamicznie zwiększyliśmy skalę prowadzonej działalności, czego efektem są rekordowe wyniki - mówi Rafał Wójcik, prezes Roof Renovation.

Inwestycje wartości 105 mln zł. W portfelu Media Expert i Tesla

Najważniejszym podmiotem grupy w najbliższym czasie pozostanie Roof Renovation. Obecnie firma realizuje projekty o wartości ponad 105 mln zł. W tym roku spółka zrealizowała lub realizuje inwestycje m.in. dla Media Expert, LPP, Zalando, InPost, Panattoni, SK Innovation oraz Tesli.

- Równolegle do rozwoju produktowego zamierzamy wchodzić na nowe rynki. Rozpoczęliśmy ekspansję zagraniczną, czego pierwszym krokiem jest projekt realizowany dla Tesli w Berlinie. W kolejnych latach planujemy ekspansję m.in. do Austrii, Szwecji, Czech, Turcji i Węgier. Geograficzna dywersyfikacja otworzy nam drogę do dalszego wzrostu przychodów oraz pozwoli uniezależnić się od ewentualnej złej koniunktury w danych kraju - zapewnia Paweł Śnieżek, członek zarządu Roof Renovation.

Więcej OZE w budownictwie. W planach fotowoltaika

- Ważnym elementem naszej strategii jest ekologia. W kolejnych krokach chcemy rozwinąć produkcję ekologicznych materiałów budowlanych i zwiększyć wykorzystanie rozwiązań OZE w realizowanych inwestycjach. Możliwe jest włączenie do grupy spółki z segmentu OZE, która będzie odpowiedzialna za montaż paneli fotowoltaicznych oraz implementacje nowoczesnych rozwiązań i produktów w tym obszarze - podsumowuje Rafał Wójcik.

Głównymi akcjonariuszami Roof Renovation SA są założyciele Roof Renovation Sp. z o.o. – Rafał Wójcik, Paweł Śnieżek i Tomasz Kochajkiewicz.

Akcjonariuszem spółki, jeszcze sprzed transakcji odwrotnego przejęcia jest m.in. January Ciszewski, znany inwestor giełdowy. Spółka zamierza aktywnie wykorzystywać możliwe synergie z JR Holding i jego spółkami portfelowymi.

Grupa Roof Renovation działa na rynku wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy dla wielkogabarytowych obiektów. Grupa zatrudnia ponad 40 osób, w tym przede wszystkim projektantów, kierowników oraz inżynierów. Firma posiada również własne zespoły wykonawcze oraz współpracuje z około 400 podwykonawcami. Siedziba spółki znajduje się w Opolu.