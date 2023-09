OZE mają w Polsce problem, i to nie jeden. Kłopotów ciągle przybywa

Polska zajęła 2. miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2022 r. Z obrotami rocznymi rzędu 20 mld zł fotowoltaika jest jednym z filarów naszej gospodarki. Problemów, które ograniczają rozwój całej branży OZE, jednak nie brakuje.

Polska w minionym roku ponownie znalazła się na drugim miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice: na koniec 2022 r. to już ponad 12,4 GW.

Fotowoltaika pozostaje głównym obszarem inwestycji w całej polskiej energetyce.

Wzrost branży odnawialnych źródeł energii (OZE) w kolejnych latach ograniczają jednak struktura i możliwości sieci energetycznych.

Sektor dystrybucji energii w 2022 r. zwiększył inwestycje o 1,9 mld zł wobec roku wcześniejszego, do 8,1 mld zł. W roku 2023 r. wartość tych inwestycji będzie z pewnością jeszcze większa; poszczególni dystrybutorzy energii zapowiadali rekordowe nakłady. To dobra wiadomość dla sektora odnawialnych źródeł energii, który bez modernizacji sieci nie może się szybciej rozwijać.

Polska wicemistrzem Europy w rozwoju fotowoltaiki

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wyliczył, że w 2022 r. Polska ponownie znalazła się na drugim miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Na koniec 2022 r. moc zainstalowana w polskim sektorze PV przekroczyła 12,4 GW – to o 61 proc. więcej niż w roku 2021 (wtedy 7,7 GW).

Pierwsze miejsce pod względem przyrostu mocy w fotowoltaice w 2022 roku – ponad 7,3 GW – zajęły Niemcy. Na trzeciej lokacie w zestawieniu uplasowała się Hiszpania, gdzie przybyło niemal 4,7 GW nowych mocy, a tuż za nią - Holandia (z przyrostem 3,9 GW), wyprzedzając Włochy (2,5 GW).

Fotowoltaika pozostaje głównym obszarem inwestycji w całej polskiej energetyce. Największy wkład w obroty słonecznego sektora polskiej energetyki wnoszą prosumenci indywidualni, wspierani dotacjami, w tym głównie programem „Mój Prąd”, którego kolejne edycje pozwalają na rozbudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o dodatkowe urządzenia wspomagające autokonsumpcję energii - takie jak magazyny energii i systemy zarządzania.

Liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na koniec 2022 r. wynosiła ponad 1,2 mln sztuk, co oznacza wzrost o ponad 41 proc. rok do roku. Ich łączna moc zainstalowana osiągnęła ponad 9,3 GW. W czerwcu 2023 r. moc mikroinstalacji wyniosła 10,02 GW.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. funkcjonowało 3,4 tys. farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,35 GW, które stanowiły 26 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

Najwyższy w historii wzrost mocy w 2022 r. zanotowały duże instalacje o mocy powyżej 1 MW, których udział w rynku fotowoltaiki w najbliższych latach będzie rósł.

- Fotowoltaika „ciągnie” za sobą rynek inteligentnych rozwiązań towarzyszących, takich jak magazyny energii, służących poprawie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych na rynku energii i zwielokrotnia łańcuch wartości. Z obrotami rocznymi rzędu 20 mld zł fotowoltaika całkowicie zdominowała rynek inwestycji w wytwarzanie energii, które – zdaniem GUS-u (Głównego Urzędu Statystycznego - przyp. red.) – w 2021 r. wynosiły tylko 24,5 mld zł, przy ogólnych inwestycjach w przemyśle wartych 89 mld zł. Branża fotowoltaiczna stała się jednym z filarów polskiej gospodarki - podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Na koniec 2022 r. największą łączną moc zainstalowaną w instalacjach fotowoltaicznych miały Niemcy (67 GW), następnie Włochy (25 GW) i Hiszpania (20 GW). Polska zajęła szóstą pozycję w tym rankingu z mocą 12,4 GW.

Słaba sieć i nowe regulacje spowolnią rozwój OZE

Zdaniem IEO wzrost branży w kolejnych latach ograniczą struktura i możliwości sieci energetycznych. Co prawda w 2022 r. wydano warunki przyłączenia dla 5,3 GW nowych projektów fotowoltaicznych, ale sumaryczna moc odmów wydania warunków przyłączenia dla fotowoltaiki wyniosła 30,4 GW. Według Instytutu plany rozwoju sieci do 2028 r. są niewystarczające, a wolne moce przyłączeniowe w tym okresie dla wszystkich OZE wynoszą zaledwie 4,4 GW.

W Polsce nie postępuje również tak szybko, jakby mógł, rozwój lądowych farm wiatrowych. wcześniej był on spowalniany przez obowiązywanie tzw. zasady 10H (zgodnie z którą elektrownia wiatrowa nie mogła być postawiona w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość turbiny - wraz z uniesionymi łopatami - od zabudowań o funkcji mieszkaniowej, form ochrony przyrody i leśnych kompleksów). Na początku 2023 r. zasadę tę co prawda zniesiono, ale - zdaniem branży wiatrowej - to fatalne rozwiązanie zastąpiono innym – również złym.

Z nowych przepisów wynika bowiem, że nowe inwestycje w lądowe farmy wiatrowe muszą być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – a w wielu miejscowościach takich planów nie ma.

Przedstawiciele branży oceniają, że przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może trwać od roku do nawet sześciu lat: wszystko zależy od dobrej woli gminy – od tego, czy samorząd będzie zmotywowany, żeby takie inwestycje u siebie mieć.

W nowych przepisach wprowadzono także zapis, że odległość wiatraków od zabudowań może wynieść 700 metrów (odległość minimalna). Branża wiatrakowa liczyła, że będzie to 500 metrów.

Zainteresowanie umowami PPA przerasta liczbę projektów

Poważne przeszkody w szybkim rozwoju rynku widać również na przykładzie umów PPA (długoterminowe umowy na zakup energii odnawialnej zawierane między wytwórcą a odbiorcą końcowym, standardowo zawierane na 10-20 lat), mimo rosnącego zainteresowania nimi.

Odbiorców zainteresowanych umowami PPA jest więcej niż projektów, które mogą zaoferować im energię z odnawialnych źródeł energii. Z taką sytuacją na polskim rynku mamy do czynienia już drugi rok, co powoduje, że ceny energii rosną, ponieważ jest więcej chętnych niż sprzedających. Część planowanych transakcji jednak nie dojdzie do skutku, ponieważ odbiorcy odpadną na etapie weryfikacji kredytowej.

Jak twierdzi Maciej Kowalski, prezes Enefit w Polsce, największym problemem w rozwoju kontraktów PPA są zabezpieczenia finansowe długoterminowych dostaw energii. To ogranicza w dużej mierze możliwości odbiorców, ponieważ nie każdy z nich posiada rating i nie każdy może sobie pozwolić na gwarancje na okres 10 lat.

Ucieczka do przodu i budowa własnych źródeł energii przez przemysł

W tym niełatwym otoczeniu coraz więcej przedsiębiorstw buduje własne źródła energii. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Jak wynika z niedawnego raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych", przygotowanego przez ING Bank Śląski i grupę PTWP, inwestycje firm w efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii są strukturalną odpowiedzią firm na ryzyka energetyczne.

Z raportu wynika, że przerzucanie wyższych kosztów energii na własne ceny towarów i usług było powszechnym, ale doraźnym działaniem przedsiębiorstw; zielone inwestycje stanowią odpowiedź strukturalną, ale wiąże się z tym proces, który jest jednak uciążliwy.

Wśród barier inwestycyjnych firmy we wspomnianym raporcie wymieniały m.in. potrzebę „uwolnienia” inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy, uciążliwą biurokrację w przyłączaniu OZE do sieci oraz nieprzystosowanie sieci dystrybucyjnych.

W raporcie przeczytamy, że 43 proc. małych i średnich firm na razie nie planuje inwestycji w odnawialne źródła energii, a 34 proc. takie inwestycje rozważa, ale czeka na dostępność środków finansowych. Z kolei 33 proc. badanych firm czeka na korzystniejsze rozwiązania ze strony państwa, a 17 proc. odpowiedziało, że chciałoby zainwestować we własne OZE, ale nie ma na to środków.