PAA: misja MAEA zweryfikuje stan bezpieczeństwa w Zaporskiej Elektrowni Jądrowej

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej ma duże znaczenie z punktu widzenia celów dozoru jądrowego; pozwoli na niezależną weryfikacje stanu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej i zabezpieczeń elektrowni - podkreśliła Państwowa Agencja Atomistyki.

Misja MAEA w stronę okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południu Ukrainy wyruszyła w środę z Kijowa.

"Misja ma duże znaczenie z punktu widzenia celów dozoru jądrowego, ponieważ pozwoli na niezależną weryfikacje stanu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej i zabezpieczeń zaporoskiej elektrowni jądrowej" - podkreśliła rzeczniczka PAA Agnieszka Mąkosa poproszona o komentarz do tego przedsięwzięcia.

Przedstawicielka PAA zaznaczyła, że w misji wysłanej do Enerhodaru biorą udział eksperci oraz inspektorzy MAEA, a jej celem jest wsparcie oraz pomoc dla elektrowni. "Agencja chce m.in. ocenić funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń obiektu oraz znajdujących się tam materiałów jądrowych. Jednocześnie ważnym aspektem tego przedsięwzięcia jest ocena warunków pracy personelu eksploatacyjnego, czyli osób bezpośrednio obsługujących systemy elektrowni" - wyjaśniła.

Zgodnie z planem eksperci spędzą w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej kilka dni, przeprowadzą rozmowy z jej pracownikami, a po wizycie zdadzą z niej sprawozdanie - wyjaśnił w środę w Kijowie stojący na czele misji dyrektor MAEA Rafael Grossi. Według niego MAEA planuje również utworzenie stałego przedstawicielstwa przy elektrowni, która jest największą tego typu siłownią w Europie.

Grossi podkreślił, że będzie to pierwszy raz, gdy delegaci MAEA przekroczą na Ukrainie linię frontu. "Jedziemy do strefy wojny, na okupowane terytoria. To wymaga konkretnych gwarancji nie tylko od Federacji Rosyjskiej, ale też od rządu Ukrainy. I udało nam się je uzyskać" - powiedział.

Rosja okupuje Zaporoską Elektrownię Atomową od początku marca. Na terenie obiektu znajdują się wojska agresora, który niejednokrotnie już ostrzeliwał elektrownię, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji radioaktywnych. Według władz Ukrainy Rosja chce uniemożliwić MAEA dokonanie inspekcji w elektrowni, ostrzeliwując teren obok tego obiektu i imitując działania bojowe w Enerhodarze.

W poniedziałek po kolejnym ostrzale wokół elektrowni PAA podkreśliła, że odnotowane uszkodzenia nie mają wpływu na bezpieczeństwo jądrowe. W Polsce sytuacja radiacyjna pozostaje w normie, nie ma żadnego zagrożenia - uspokaja polska Agencja.