Pakiet energetyczny obejmie pomocą kilkaset przedsiębiorstw

Będziemy w najbliższym czasie proponować dla co najmniej kilkuset przedsiębiorstw - dużych, średnich i największych - w tym także tych, które produkują nawozy, specjalny pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Będziemy proponować specjalny pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych. Pakiet będzie kolejnym pakietem pokrytym z budżetu państwa polskiego - powiedział premier.

Przyznał, że Polska musi mieć na ten pakiet zgodę ze strony Komisji Europejskiej. - Bez tej zgody możemy być oskarżeni, że udzielamy nieuprawnionej pomocy publicznej - wyjaśnił.

Aby tego uniknąć, znowu będziemy dopominać się szybkiej reakcji ze strony Unii Europejskiej - tłumaczył premier.

Trwają dyskutuje ws. systemu dopłat i zachęt dla przemysłu energochłonnego

"To czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na oszczędności energetyczne w naszym rachunku" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu .

Jak wskazał szef rządu, z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem dyskutują o różnego rodzaju instrumentach, "które mają wesprzeć produkcję żywności poprzez obniżkę kosztów nawozów". Jak podkreślił wysokie ceny nawozów są pochodną bardzo wysokich cen gazu. Poinformował, że trwają dyskutuje, jak "mimo tych cen gazu, skonstruować system dopłat i jednocześnie zachęt dla przemysłów energochłonnych, aby nie wstrzymały do końca swojej produkcji".

"Będziemy w najbliższym czasie proponować dla co najmniej kilkuset przedsiębiorstw - dużych średnich i największych - w tym także tych, które produkują nawozy, specjalny pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych" - powiedział Morawiecki. Dodał, że ten pakiet będzie "kolejnym pakietem pokrytym z budżetu państwa polskiego".

Polska musi mieć zgodę Komisji Europejskiej na pakiet energetyczny

Szef rządu przyznał, że Polska musi mieć na ten pakiet zgodę ze strony Komisji Europejskiej. "Musimy mieć zgodę szybko, bo bez tej zgody możemy być - my i te przedsiębiorstwa, które otrzymają wsparcie finansowe, oskarżeni, że udzielamy nieuprawnionej pomocy publicznej. Aby tego uniknąć, znowu będziemy dopominać się szybkiej reakcji ze strony Unii Europejskiej" - tłumaczył Morawiecki.

O tarczy energetycznej dla firm energochłonnych mówił też we wtorek (6 września) minister rozwoju i technologii Waldemar Buda

"Przygotowujemy i myślę, że w ciągu kilku dni ogłosimy program dla przedsiębiorstw energochłonnych. To są te największe huty, największe przedsiębiorstwa, które najwięcej prądu zużywają, to jest największy koszt produkcji" - wskazał Buda.

Pakiet energetyczny dla firm energochłonnych na poziomie 5 mld złotych

Dodał, że będzie to program "na poziomie 5 mld zł".

"W zależności od tego, jak skuteczne będą działanie KE, będziemy się starali wypełnić tę lukę, której Komisja nie zapełniła. Czekamy na konkretne działania; jeżeli tam będzie to niewystarczająco, albo za mało, będziemy się zastanawiali na poziomie krajowym" - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę, że 14 września planowane jest wystąpienie Ursuli von der Leyen. "Prawdopodobnie tam te propozycje, już konkretne, się pojawią" - mówił.

W poniedziałek (5 września) premier Mateusz Morawiecki powiedział, że domaga się od Komisji Europejskiej realnych działań mających na celu obniżenie cen energii w Europie. Jak mówił, obniżenie stawek systemu handlu emisjami CO2 to najprostsze rozwiązanie.

"Przede wszystkim domagam się od Komisji Europejskiej realnych działań, które mają na celu obniżenie poziomu cen w Europie - i to jest podstawowe działanie, podstawowy cel. Dlatego głośno mówię od kilku miesięcy, a ostatnio sformułowałem bardzo konkretną propozycję: obniżcie ceny ETS (europejskiego systemu handlu emisjami - red.), obniżcie cenę uprawnień do emisji CO2, na przykład z około 90 euro, które obowiązuje obecnie, do poziomu 30 euro" - wskazał.

