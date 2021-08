Pakiet Fit for 55 może doprowadzić do wzrostu kosztów firm ciepłowniczych

Komisja Europejska przyjęła program Fit for 55, zmierzający do dostosowania unijnej polityki klimatycznej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. - Podnoszenie celu OZE w sektorze ciepłowniczym może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów i tym samym przełożyć się na spadek rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych - mówi Małgorzata Mika-Bryska z firmy Veolia Energia Polska.

Czas na konsultacje i dyskusję

Ambitne cele i rzeczywistość

Dodatkowo KE zaproponowała - w ramach pakietu Fit for 55 - żeby 100 proc. przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji przez państwa członkowskie wydatkować na cele związane z zeroemisyjną transformacją.W przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepła z wysokosprawnej kogeneracji określono standard emisyjny poniżej 270g CO2 na kWh energii łącznie. Będzie to miało znaczenie w kontekście planowania przez przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego nowych inwestycji w tej mierze.Szczególnie istotne dla przemysłu stanie się wprowadzenie nowego mechanizmu, nakładającego cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla na towary importowane. Cel? Ograniczenie ucieczki części produkcji poza granice UE, a jednocześnie - utrzymanie wysokiej konkurencyjności gospodarki.Komisja liczy, że dzięki temu rozwiązaniu uda się nie tylko zmniejszyć emisję w skali europejskiej, ale wymusić ją i na państwach, które prowadzą z krajami UE intensywną wymianę handlową.– Pakiet legislacyjny opublikowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. pod nazwą Fit for 55 zawiera 13 propozycji legislacyjnych. Istotna część z nich - m.in. nowelizacja dyrektywy ETS, dyrektywy OZE (RED III), dyrektywy o promowaniu efektywności energetycznej (EED) i dyrektywy o opodatkowaniu nośników energii - będzie miała istotny wpływ na sposób funkcjonowania i tempo transformacji systemów ciepłowniczych, w tym opartych na kogeneracji – mówi Małgorzata Mika-Bryska, doradca ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska i przewodnicząca zespołu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) ds. europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.Zaznacza, że w szczególności istotna jest propozycja Komisji zmiany definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, skorelowana ze zmianami w dyrektywie ETS i RED III.Dla sektora energetycznego ogromnym wyzwaniem pozostaje plan zwiększenia celów dotyczących puli energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 40 proc. Podnoszenie celu OZE w sektorze ciepłowniczym może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów i tym samym przełożyć się na spadek rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych.– Ambitne podejście KE będzie z pewnością dużym wyzwaniem - zwłaszcza dla dużych systemów ciepłowniczych, także w kontekście ich planów inwestycyjnych przejścia z węgla na gaz. Konieczne będzie zatem dogłębne przemyślenie takiego miksu paliwowego, który - z jednej strony - nie spowodowałby kosztów osieroconych, a z drugiej stałby się kombinacją efektywnych kosztowo rozwiązań, akceptowalnych cenowo dla odbiorców końcowych ciepła i ciepłej wody użytkowej. Nad tym intensywnie pracujemy m.in. w ramach Zespołu Roboczego PTEZ ds. europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, któremu mam zaszczyt przewodniczyć – zaznacza Małgorzata Mika-Bryska.Podkreśla, że propozycje przedstawione przez Komisję Europejską będą dyskutowane w gronie 27 państw członkowskich oraz na forum Parlamentu Europejskiego. To akurat dobra okazja do przedstawienia opinii, propozycji korekt i debaty nad ostatecznym kształtem unijnego prawodawstwa w dziedzinie troski o klimat.