Pakiet Fit for 55 z korektami, ale nie od nowa

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, uczestniczył w przeprowadzonej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach debacie „ Fit for 55”. Ocenił, że pytanie o to, czy wojna na Ukrainie zmieni ambicje pakietu Fit for 55 jest pewnie kluczowe dla polskiego przemysłu, także dla polskiej energetyki.

Korekty tak, ale nie zmiany

- Będą korekty w tym systemie, w programie, ale nie będzie zmian i to jest ważne rozróżnienie, Nie będzie projektowania tego od nowa , nie będzie działań które mogłyby bardzo wiele zmienić. Na przykład odstąpić od ETS, bo słyszę takie głosy że trzeba przerwać EST, ze trzeba przerwać w ogóle Zielony Ład - mówił Jerzy Buzek.

Ocenił, że „w sytuacji kiedy do potrzeba klimatycznych, ekologicznych dołącza niezwykła potrzeba odcięcia się od Rosji mówienie o odwoływaniu czegokolwiek i budowaniu od nowa nie jest konstruktywnym wkładem w dyskusję europejską”.

- Ale oczywiście korekty będą i to korekty może głębiej sięgające niż myśleliśmy jeszcze miesiąc czy może dwa miesiące temu. Żeby nie rozdrabniać się i nie wchodzić w szczegóły powiem o dwóch sprawach. Otóż mamy energetykę odnawialna i oszczędzanie energii, dwa cele i podstawowe regulacje europejskie które obowiązują od lat - mówił Jerzy Buzek.

- W ramach pakietu Fit for 55 obydwie te ważne rzeczy regulacyjne dla UE są modernizowane. Skoro musimy uciekać od paliw kopalnych to będziemy więcej produkowali energii odnawialnej i bardziej intensywnie oszczędzali energię. Z punktu widzenia polityki klimatycznej to jest wyraźne zaostrzenie reguł, a nie osłabienie- stwierdził Jerzy Buzek.

Pakiet klimatyczny nowością nie jest

Jerzy Buzek stwierdził, że ci którzy się zajmują energetyką odnawialną mają sygnał, że „Europa zazieleniła się jeszcze bardziej , podobnie z oszczędzaniem energii”.

- Korekty jak najbardziej tak, ale jeśli chodzi o obalanie czegoś, odwoływanie czy budowę od nowa to nie należy się tego spodziewać. Jeśli chcemy brać udział w europejskich dyskusjach musimy podkreślać naszą inność. Niestety ona nas w jakiś sposób obciąża, bo jesteśmy w ogonie zmian- komentował Jerzy Buzek.

- 10-15 lat temu jak się w Parlamencie Europejskim broniło zwolnionej drogi jeśli chodzi o odchodzenie od węgla od węgla od paliw kopalnych to zawsze mogłem liczyć na poparcie Niemiec, Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Estonii. Dzisiaj jesteśmy prawie sami- stwierdził Jerzy Buzek.

- Dlatego że gdzie nie gdzie jest energia nuklearna, gdzie indziej przeszli na wielkie źródła fotowoltaiczne - na przykład Hiszpanie czy Włosi mają wielkie pola na Saharze gdzie produkuje się energie ze słońca, gdzie indziej są farmy wiatrowe itd.. Sprawa jest znana od 2007 roku , w 2007 roku podpisaliśmy pakiet klimatyczny. 15 lat wiemy o tym że Europa pójdzie w tym kierunku i wszyscy idą, a my idziemy słabo- ocenił Jerzy Buzek.

* Tekst powstał podczas debaty "Fit for 55", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.