Pakiet propozycji dot. wsparcia dla firm energochłonnych jeszcze w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu rząd przedstawi pakiet propozycji, zawierający rozwiązania promujące oszczędność energii oraz wsparcie dla firm energochłonnych - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany, kiedy będą znane wyniki prac wicepremierów Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina ws. wsparcia produkcji nawozów w związku ze wzrostem cen gazu.

Müller odpowiedział, że dotyczy to dwóch kwestii. Pierwsza to możliwe dopłaty do nawozów, które rząd planuje na przyszły rok, kiedy rozpocznie się sezon zakupów nawozów. "Planujemy mechanizm znany z tego roku" - powiedział Müller.

Druga kwestia to wsparcie przemysłu energochłonnego, które ma objąć m.in. produkcję nawozów. "W przyszłym tygodniu chcemy przedstawić pakiet energochłonny" - poinformował rzecznik rządu.

Piotr Müller poinformował, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi pakiet propozycji, zawierający rozwiązania promujące oszczędność energii. Podkreślił, że rząd skłania się do rozwiązań zachęcających do oszczędności, a nie do ich nakazywania. "Nie planujemy regulacji narzucających pewne rzeczy" - zaznaczył.

"W zakresie administracji publicznej, szeroko rozumianych instytucji publicznych, przewidujemy pewne mechanizmy, które będą zachęcały do tego, aby zużycie energii było niższe" - powiedział Müller. "Pracujemy nad rozwiązaniami, które zachęcałyby do mniejszego zużycia energii, np. jeżeli ktoś nie zużyje więcej niż w zeszłym roku, to będzie miał niższą cenę" - dodał.

"To jeden z wariantów branych pod uwagę. Chodzi o zachęcanie, żeby to nie było zużycie większe niż w poprzednich latach" - wyjaśnił.

Zamiast nakazów - mechanizmy promujące i zachęcające do oszczędzania

Müller wyraził przekonanie, że polscy przedsiębiorcy sami szukają oszczędności i optymalizacji zużycia energii, przypomniał, że np. zużycie gazu jest niższe niż w 2021 r.

"Jestem przekonany, że do tego nie trzeba żadnych nakazów. Ale być może potrzeba rozwiązań, które by dawały mechanizmy promujące zachęcające" - stwierdził. Jak dodał rzecznik rządu, nie wyklucza, że w "jakichś obszarach energetyki jakieś nakazy trzeba będzie wprowadzić, ale na razie nie ma takich pomysłów".

Müller oświadczył również, że dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z oszczędnościowymi propozycjami KE, rząd będzie mógł stwierdzić, czy jest w stanie je poprzeć w zaproponowanym kształcie. Zwrócił uwagę, że różne mechanizmy mogą różnie oddziaływać na gospodarki poszczególnych krajach, wzmacniając lub osłabiając ich konkurencyjność.

"Przykładem jest system ETS, szkodliwy dla Polski, powodujący, że ceny w polskim sektorze energetycznym są wysokie, a niektóre kraje UE muszą się nieco mniej nim przejmować" - wskazał. "Krytykujemy to rozwiązanie, bo uważamy, że powoduje nierówność konkurencji między państwami" - dodał Müller.

Jak przypomniał, Polska domaga się zamrożenia na dwa lata cen uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS na poziomie 32 euro i dodał, że "prezydencja czeska zdecydowanie popiera rozwiązania w zakresie reformy ETS i uważa, że ten system szkodzi bezpieczeństwu energetycznemu UE".

Kilka miliardów wsparcia dla polskich firm energochłonnych. Szczegóły już niebawem

W piątkowym wywiadzie w Polsat News Müller przekazał, że projekt ws. wsparcia przemysłów energochłonnych ma być w piątek finalizowany. Poinformował, że będzie to pakiet skierowany do firm, które mają największe zużycie energii elektrycznej czy gazu, jak huty, producenci nawozów i producenci żywności.

"To jest kilka miliardów złotych, które dodatkowo trafi do tych firm poprzez pomoc częściowo wyrównującą ceny energii elektrycznej czy gazu" - powiedział rzecznik rządu.

O możliwych dopłatach do nawozów mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że jeśli nie uda się opanować cen nawozów, to wiosną przyszłego roku albo późną zimą tego roku rząd powtórzy program dopłat do nawozów, jaki został wprowadzony w tym roku.

W tym roku rząd przeznaczył na dopłaty do nawozów 3,9 mld zł. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 427 tys. wniosków od rolników. Na ich podstawie oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu - 3,5 mld zł.