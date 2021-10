Pali się czerwone światło, a my jedziemy do przodu. "Kiedyś nas rozliczą"

Jeżeli spojrzymy na Zielony Ład, europejską strategię mobilności czy ostatnio na pakiet Fit for 55, to w prawie w każdym z dokumentów mówi się o odciążeniu dróg. Przez ostatnich pięć lat na drogach w Polsce przybyło 800 mln ton towarów, a na torach nic - alarmuje Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec, firmy produkującej materiały do budowy nawierzchni kolejowej.