Paliwo przyszłości z Polski będzie kilkanaście razy tańsze niż niemieckie

Wiemy, jak będzie wyglądać pierwsza elektrownia wodorowa w Polsce, która powstanie w Sanoku. Produkowany w niej wodór będzie kilkanaście razy tańszy niż ten z Niemiec. Koszt wytworzenia kilograma wyniesie mniej niż 1 euro.

Blisko 1,5 miliarda złotych - tyle będzie kosztować budowa pierwszego w Polsce systemu ciepłowniczego, który równolegle będzie wytwarzał wodór po konkurencyjnych kosztach.

Tajemnicą jest jeszcze, kto sfinansuje jej budowę. Decyzje jeszcze nie zapadły, ale wiadomo już, że zainteresowanie jest duże.

Nie jest tajemnicą za to koszt wodoru, który będzie produkowany w Sanoku. To mniej niż 1 euro za kilogram surowca.

Sanok jest pionierem w zakresie dekarbonizacji ciepłownictwa i transportu przy użyciu wodoru. W grudniu ubiegłego roku jako pierwszy w Polsce podpisał umowę o podjęciu prac dotyczących rozwoju inwestycji wodorowych.

Projekt, realizowany we współpracy ze spółką Hynfra oraz japońskimi partnerami, zakłada m.in. zastosowanie wodoru na potrzeby ciepłownicze, tzw. zielonego transportu publicznego oraz do zastosowań przemysłowych.

Teraz burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski przedstawił szczegółowe plany budowy pierwszego tego typu projektu wodorowego w Polsce.

Jego celem jest zastąpienie obecnej ciepłowni węglowej 41 MW obsługiwanej przez spółkę miejską SPGK (dostarczanie ciepła dla 2/3 miasta) oraz budowa źródła ciepła do 20 MW w miejsce ciepłowni Sanok Rubber Company - dla SM „Autosan” oraz zlokalizowanych firm na południu miasta (Autosan, Pass Polska oraz jednostek podległych miastu tj. szkoły, przedszkola, żłobki, itd.).

Łączna wartość projektu to 1,45 mld zł. Finansowanie podzielone będzie na dwa etapy:

etap 1: 1050 mld zł - magazyny energii, OZE, elektrolizery, ogniwa paliwowe, pozostałe elementy (pompy ciepła), pozostała infrastruktura techniczna oraz sieć przesyłowa, zakup/dzierżawa gruntów, obsługa techniczna projektu;

etap 2: 400 mln zł - przygotowanie „zielonej” zeroemisyjnej i certyfikowanej strefy dla inwestorów.

Główne założenie projektu budowy elektrowni wodorowej w Sanoku

Wśród założeń projektu są:

budowa instalacji OZE - fotowoltaicznej, ponieważ tylko źródła OZE będą wolne od kosztów środowiskowych takich jak ETS (wspólnotowy rynek uprawnień do emisji CO2) czy nowych stawek opodatkowania nośników energii w zależności od tzw. efektywności środowiskowej - zmiany w dyrektywie ETD (jeden z elementów pakietu Fit-for-55) - 100 MW (pow. nieruchomości 100 ha);

modernizacja oraz budowa źródła ciepła (2 lokalizacje) - instalacja ogniwa paliwowego, pompy ciepła oraz instalacji magazynowania ciepła;

budowa stacji tankowania wodoru oraz szybkiego ładowania na terenie SPGK z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury;

budowa instalacji do produkcji nawozów organicznych oraz biometanu na terenie Oczyszczalni Ścieków zarządzanej przez SPGK z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury;

stworzenie „zielonej” strefy gospodarczej o powierzchni 50 ha z własnym źródłem energii. Obecnie UM Sanok wybrało wykonawcę do uzbrojenia I etapu - 15 ha. Lokalizacja: tereny przy obwodnicy Sanoka droga krajowa nr 28.

- W ramach przedsięwzięcia powstanie ok. 400 ha farm fotowoltaicznych, instalacje produkcji amoniaku, magazyny energii, elektrolizery. Ponieważ mamy Autosan, który wypuścił pierwszy autobus wodorowy, każdemu samorządowi, który będzie inwestował w transport zeroemisyjny i zdecyduje się na zakup min. 5 takich pojazdów, dostarczymy mobilną stację ładowania wodoru - zadeklarował burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.

Kilogram wyprodukowanego wodoru za mniej niż 1 euro

Samorządowiec zdradził też, ile będzie kosztował produkowany w Sanoku wodór.

- Obecna jego cena jest bardzo wysoka - na poziomie ok. 17 euro za 1 kg - kreuje go przede wszystkim rynek niemiecki. My, w technologii japońskiej, jesteśmy w stanie zejść do poziomu poniżej 1 euro - powiedział Tomasz Matuszewski.

Przyznał też, że jest wiele podmiotów zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji - nawet w całości. Decyzję w tej sprawie jeszcze nie zapadły.