Paliwo przyszłości zmienia świat energii

Rozwój energetyki odnawialnej napędzający produkcję zielonego wodoru zmienia układ sił w globalnej energetyce. Tradycyjni importerzy stają się producentami.







- Musimy przeanalizować i zrewidować polityki rynkowe na rzecz wspierania zielonego wodoru. Musimy po prostu stworzyć rynek zbytu dla zielonego wodoru - uważa Smeeta Fokeer, reprezentująca Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.

- Widzimy, że wodór, zielona energia jest szansą dla przedsiębiorstw, żeby były konkurencyjne. Jeżeli nie będziemy w tym procesie, to stracimy konkurencyjność w światowej gospodarce - ocenił Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

- Kraje, które tradycyjnie nie były eksporterami energii, starają się odmienić swój los, zacząć energię produkować i sprzedawać - zaznacza Benjamin Gibson, przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej .

W technologiach wodorowych tkwi wielki potencjał zmiany gospodarki. Wskazała na to Smeeta Fokeer, specjalistka ds. rozwoju przemysłowego, Wydział Partnerstwa ds. Klimatu i Technologii (CTP), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Ale do sukcesu zielonego wodoru ciągle daleko.

"Zielony wodór nie jest jeszcze rzeczywistością, nie tylko z uwagi na brak odpowiednich regulacji"

- Zielony wodór to coś, co może zrewolucjonizować sektor energetyczny. Stal, cement, przemysł chemiczny to wciąż sektory, które trudno dekarbonizować, ale dzięki zielonemu wodorowi możemy przyspieszyć transformację energetyczną również w tych sektorach. Możemy doprowadzić do ewolucji, na której nam zależy. Do ewolucji od środowiska zanieczyszczonego do czystej przedsiębiorczości, do czystego rozwoju przemysłowego - mówiła Smeeta Fokeer.

Niemniej, jak oceniła, „zielony wodór nie jest jeszcze rzeczywistością”.

- Nie tylko z uwagi na brak odpowiednich regulacji. Ważna jest kwestia kosztu produkcji, który pozostaje zbyt wysoki, a zatem od tego musimy zacząć. Po drugie w tej chwili można mówić o stagnacji, jeśli chodzi o globalne zasoby na rzecz elektrolizy, które umożliwiłyby produkcję zielonego wodoru - stwierdziła Smeeta Fokeer.

W efekcie, jak mówiła, „inwestycje w zielony wodór postrzegane są jako ryzykowne, cena zielonego wodoru i pochodnych ciągle jeszcze pozostaje bardzo wysoka”. Wskazała też, że w większości państw brakuje krajowego rynku zbytu na zielony wodór, dlatego producenci zielonego wodoru produkują go głównie z myślą o eksporcie.

- Jeżeli zaczyna się wykorzystywać zielony wodór do produkcji zielonych dóbr, to niestety nie są one konkurencyjne na rynku pod względem cenowym - powiedziała Smeeta Fokeer, oceniając, że brakuje globalnej koordynacji na rzecz promocji zielonego wodoru, co sprawia, że zielony wodór nie jest jeszcze zasobem, który może pomóc przyspieszyć dekarbonizację.

- A zatem co powinniśmy zrobić? Na pewno musimy przeanalizować polityki rynkowe na rzecz wspierania zielonego wodoru, na pewno musimy te polityki zrewidować. Musimy po prostu stworzyć rynek zbytu dla zielonego wodoru. Musimy przeanalizować opcje zielonego finansowania, dostępne mechanizmy finansowe, które pomogą nam w stworzeniu takiego rynku zbytu - wyliczała Smeeta Fokeer.

Rynek wodoru powstaje, ale inwestorzy potrzebują przewidywalności i harmonizacji

Benjamin Gibson, kierownik programowy ds. geopolityki w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), wskazał, że gdy mowa o wodorze, to regulacje mają często wydźwięk pejoratywny, "zwłaszcza w sektorze prywatnym" i ocenił, że nie do końca chodzi o regulacje, a przede wszystkim o harmonizację procesów certyfikacji.

- Myślę, że sektor prywatny właśnie się tego domaga - większej harmonizacji, większej spójności, przewidywalności, że zielony wodór, w który inwestorzy są gotowi zainwestować, będzie uczestniczyć w procesie dekarbonizacji - ocenił Benjamin Gibson.

Zaznaczył, że rynek wodoru się rozwija.

- Ten pociąg już odjechał. W UE, po tej stronie Oceanu Atlantyckiego zaczyna powstawać już rynek. I to będzie na pewno duży rynek, nakreślony również w strategii REPowerEU. Po drugiej stronie oceanu będą się rozgrywały podobne procesy i na pewno produkcja wodoru będzie nabierała rozpędu. Zatem tworzone są rynki dla wytwarzania wodoru na całym świecie, ale wiele jeszcze musimy obmyślić, zastanowić się, jak ten system zbudować, żeby był odpowiednio zharmonizowany - mówił Benjamin Gibson.

Orlen stawia stacje. "Strategia wodorowa wyjęta przez szereg"

Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w Orlenie, stwierdził, że grupa przygotowała strategię wodorową jako jeden z elementów "dużej strategii orlenowskiej".

- Wyjęliśmy ją przed szereg właśnie po to, żeby bardzo szybko reagować i mieć odpowiedź zarówno na pytania regulacyjne, jak i związane z finansowaniem projektów wodorowych. Nasza strategia to 7,4 mld zł budżetu do końca tej dekady. Jeśli chodzi o kwestie regulacyjne w zakresie wdrażania wodoru w transporcie, wydaje się, że istniejące regulacje pozwalają na wdrażanie tych projektów - stwierdził Grzegorz Jóźwiak.

Zaznaczył, że zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym istnieją programy wspierające projekty wodorowe. Wymienił program NFOŚiGW, w którym Orlen uzyskał finansowanie dla trzech stacji tankowania wodoru w Poznaniu, Katowicach i w Wałbrzychu oraz unijny program Connecting Europe Facility (CEF), który pozwolił grupie „na pozyskanie finansowania zarówno na budowę hubu we Włocławku, jak i pięciu kolejnych stacji zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce”.

- Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o część finansową, to można poskładać projekty tak, żeby już rozpocząć ich realizację - stwierdził Grzegorz Jóźwiak.

Podał, że jego zdaniem projektem, który będzie game changerem jeśli chodzi o budowę infrastruktury wodorowej w Polsce, jest orlenowski projekt Hydrogen Eagle, „do którego dostaliśmy decyzję notyfikacyjną KE trzy tygodnie temu”.

- Ten projekt zakłada budowę pełnej infrastruktury tankowania wodorowych pojazdów drogowych i kolejowych, budowę 54 stacji tankowania w Polsce i rozproszony system produkcji wodoru zero- i niskoemisyjnego ze zdywersyfikowanych źródeł - wyjaśniał Grzegorz Jóźwiak.

Podał, że w projekcie Hydrogen Eagle wodór będzie pochodził ze źródeł odnawialnych, tj. będzie produkowany w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii z farm PV i morskich farm wiatrowych, ale również będzie produkowany z odpadów komunalnych w technologiach waste to hydrogen.

- Potrzeba nam wypracowania regulacji na poziomie europejskim. Mam tu na myśli prace nad dyrektywą RED III. Bez finalnego kształtu tej dyrektywy trudno dzisiaj podejmować decyzje. Ta dyrektywa chociażby w zakresie przemysłu paliwowego wymaga wskaźnika udziału paliwa RFNBO na poziomie 2,6 proc., a jest nowa propozycja, żeby to było 5,7 proc. od 2030 roku, więc mówimy o bardzo dużych wyzwaniach w krótkim czasie - zaznaczył Grzegorz Jóźwiak.

Za drogi wodór, czyli przetarg na autobusy do zamrażarki

Przykładem tego, jak przedsiębiorcy zmagają się w praktyce z wyzwaniami na powstającym rynku wodoru, jest historia przetargu na zakup 20 autobusów wodorowych, przygotowywanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, do którego Metropolia uzyskała 95 proc. dofinansowania z NFOŚiGW.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podał, że od roku Metropolia może ten przetarg ogłosić (,,można powiedzieć, że jesteśmy gotowi w każdej chwili to zrobić”), a w międzyczasie ceny autobusów spadły na tyle, że możliwy byłby zakup 30 pojazdów.

- Jednak ten przetarg cały czas jest w szufladzie w moim biurku i mam duży problem z tym, żeby go ogłosić - nie krył Kazimierz Karolczak. Chodzi o cenę wodoru.

Karolczak przypomniał, że dwa lata temu cena wodoru na poziomie 8 euro/kg pozwalała myśleć, że w samorządzie projekty autobusów wodorowych będzie można wdrażać. Kilka miesięcy temu Konin „dostał” cenę powyżej 8 euro/kg, a „na dzisiaj propozycja jest kilkadziesiąt procent wyżej niż to, co dostał Konin”.

- Może się okazać, że trzeba będzie poczekać na lepszy okres, kiedy miną zawirowania na rynku energii, bo to jest w dużej mierze z tym związane - stwierdził Kazimierz Karolczak.

Zwrócił też uwagę na fakt wiązania ceny wodoru ze źródłami emisyjnymi, czyli z wysokimi cenami gazu, co w przypadku zielonego wodoru nie ma jego zdaniem uzasadnienia.

Karolczak wskazał na analogie problemu z ceną wodoru z sytuacją, w której cenę energii dyktuje najdroższe jej źródło, a nie ma to związku z faktycznymi kosztami produkcji energii.

- Prawdopodobnie będziemy musieli się wycofać z projektu, chociaż jesteśmy jego wielkim orędownikiem. Perspektywy długoterminowe wskazują, iż to jest dobry kierunek i cały czas w niego wierzymy - wyjaśniał Kazimierz Karolczak.

"Wyzwaniem, które przed nami stoi, jest prawidłowa implementacja regulacji, które już do nas idą"

Dariusz Kryczka z kancelarii EY Law, ekspert United Nations Global Compact ds. energii i klimatu, ocenił, że wyzwaniem, które stoi przed Polską, jest implementacja rozwiązań unijnych.

- Wyzwaniem, które przed nami stoi, jest prawidłowa implementacja regulacji, które już do nas idą. Była mowa o dyrektywie RED III. To jest naprawdę bardzo ważna dyrektywa. Za mało mówimy o aktach delegowanych. Akty delegowane w RED III będą nam mówiły, co jest wodorem odnawialnym, czyli tym, który będzie się najbardziej rozwijał - wyjaśniał Dariusz Kryczka.

Stwierdził, że ważna jest kwestia importu wodoru.

- Będziemy produkować wodór, ale i będziemy importować. Inicjatywa REPowerEU mówi o 10 mln ton wodoru produkowanego w UE, ale też daje wyzwanie importu 10 mln ton. Tymi dwoma torami powinniśmy pójść. Natomiast wątek regulacyjny dotyczy całego łańcucha wartości wodoru. Bardzo istotne są regulacje zarówno na poziomie produkcji, transportu, magazynowania wodoru, jak i jego zastosowania - zaznaczył Dariusz Kryczka.

Cezariusz Lesisz, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazując, że powstająca gospodarka wodorowa oznacza wiele wyzwań („nie ma jeszcze rynku, nie ma popytu, to trochę zamknięte koło”), podkreślił, że są pozytywne zmiany w obszarze wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce.

- 2-3 lata temu nie było strategii wodorowej w naszym kraju. Nie było porozumienia sektorowego. Nie było Dolin Wodorowych, które oczywiście tak funkcjonują, można powiedzieć, jak funkcjonują, bo są na początku swojej drogi, ale są już zawiązane. Samorządy, prywatne podmioty gospodarcze, spółki Skarbu Państwa są bardzo mocno zaangażowane, żeby stworzyć w poszczególnych regionach pewne specjalizacje, tak jak Mazowiecka Dolina Wodorowa z Orlenem jako liderem czy Dolnośląska z KGHM albo Azotami - komentował Cezariusz Lesisz.

- Jesteśmy tutaj uczestnikami w każdej możliwej inicjatywie, bo mamy to wbudowane w kod genetyczny Agencji Rozwoju Przemysłu, bo jesteśmy przy ciężkim przemyśle bardzo energochłonnym i potrzebujemy zmiany, transformacji energetycznej. Widzimy, że wodór, zielona energia jest szansą dla przedsiębiorstw, żeby były konkurencyjne. Jeżeli nie będziemy w tym procesie, to stracimy konkurencyjność w światowej gospodarce - ocenił Lesisz.

Polska szansa wodorowa w ciepłownictwie. To może być sposób na niższe ceny

Tomoho Umeda, prezes zarządu Hynfry, ocenił, że z punktu widzenia rozwoju gospodarki wodorowej najpilniejsza jest zmiana mentalnościowa, a nie regulacyjna czy technologiczna.

- Są konserwatyści, którzy chcą widzieć przyszłość szybko transformującą się, ale żeby była trochę podobna do tego, jaka jest teraźniejszość i jaka była przeszłość. Są też tacy - w mniejszości jeszcze - którzy zaczynają rozumieć, że przyszłość nie będzie miała nic wspólnego z teraźniejszością i przeszłością - komentował Tomoho Umeda.

Hynfra prowadzi 14 projektów wodorowych, co pokazuje, „w jakich warunkach jesteśmy, jak wielkie jest ssanie”.

- Mówimy głównie o projektach zielonego amoniaku. Mamy moduły produkcji 100 tys. ton zielonego amoniaku rocznie. W Polsce, żeby taką instalację zasilić off-grid, potrzebne jest 1,1 GW fotowoltaiki, bo nie możemy wiatraków postawić z oczywistych względów - wyjaśniał Umeda.

- W Portugalii, gdyby to była sama fotowoltaika, to 100 tys. ton zielonego amoniaku potrzebuje instalacji fotowoltaicznej 600 MW. W Omanie, gdzie mamy projekt, to jest 350 MW fotowoltaiki. A w Chile, gdzie mamy dwa projekty, i w Boliwii to jest 300 MW samej fotowoltaiki - wyliczał Umeda.

Powyższe dane pokazują, jak różnych mocy do zasilania potrzebuje taka sama instalacja chemiczna w zależności od tego, jaka jest efektywność OZE w danym miejscu, przy czym podkreślił, że chodzi nie tylko o wydajność OZE.

- Oprócz wydajności jest jeszcze drugi aspekt, czyli sama struktura biznesowa, sam koncept biznesowy instalacji - powiedział Tomoho Umeda.

Wskazał, że w Polsce mamy zupełnie wyjątkowe uwarunkowania, a mianowicie rozwinięte na dużą skalę ciepłownictwo systemowe, czyli wiele źródeł produkcji ciepła wykorzystujących obecnie węgiel, które można zastąpić układami z wykorzystaniem wodoru.

Ale jak wyjaśniał Tomoho Umeda, chodzi o układy z rolą wodoru niekoniecznie jako paliwa podstawowego. Procesy wytwarzania wodoru mogą być "na tyle wysokotemperaturowe", że to wystarczy do zasilenia sieci ciepłowniczej.

- Wodór w takiej sytuacji staje się produktem ubocznymi, dlatego na przykład będziemy w stanie w polskich miastach dobić do technicznego kosztu wytworzenia wodoru na poziomie 1 euro - mówił Tomoho Umeda.

Wskazał, że takie podejście kogeneracyjne to dość unikalna cecha, którą w Polsce można zastosować ze względu na regulowany rynek ciepłownictwa.

- Tutaj mamy bardzo wyjątkowe szanse i jeżeli je wykorzystamy, to możemy mieć naprawdę najtańszy wodór w UE. Głęboko w to wierzę - stwierdził Tomoho Umeda.

"Tradycyjni importerzy energetyczni starają się odmienić swój los – produkować i sprzedawać energię"

Mimo różnych problemów czy wyzwań, globalny rynek wodoru powoli się kształtuje. Smeeta Fokeer zwróciła uwagę na to, co buduje światową mapę wodorową.

- Jeśli chodzi o wodór, o elektrolizę, to jest to proces, który musi przebiegać całodobowo. Dlatego potrzebne są stabilne OZE - zaznaczyła. - Wydaje się, że najlepsza konfiguracja jest taka, jeżeli w ciągu dnia mamy słońce, a nocą wiatr. Państwa, które mają właśnie takie cechy, to najczęściej państwa nadmorskie, zlokalizowane na wybrzeżach, czyli północna Afryka, również południowa Afryka, Arabia Saudyjska, Ameryka Łacińska - szczególnie zachodnie wybrzeże, a także Stany Zjednoczone - wyliczała Fokeer.

Benjamin Gibson zwrócił uwagę, że wiele wodorowych strategii krajowych wiąże się z eksportem.

- Wiele krajów, które już ogłosiły swoje strategie, aktywnie działa na rzecz tworzenia silnych systemów wodorowych. Kraje, które tradycyjnie nie były eksporterami energii, jak Chile czy Namibia, starają się odmienić swój los, zacząć energię produkować i sprzedawać. To jest ogromna zmiana - powiedział Benjamin Gibson.

- Kiedy się zastanowimy nad tym, jak wygląda mapa energii odnawialnej, to jest cała kula ziemska, która ma ogromny potencjał do produkcji energii właśnie z OZE i to jest ogromna różnica w porównaniu z tradycyjnym zasobem, jakim są paliwa kopalne, które są skoncentrowane w rękach niewielu krajów na świecie - podkreślił Benjamin Gibson.