Pandemia i transformacja. Dokąd zmierza energetyka?

Pandemia koronawirusa doprowadziła do spadków zapotrzebowania na energię elektryczną, co przełożyło się np. na popyt na węgiel. Regulacje unijne wpływające na polską energetykę nie zostaną ani anulowane ani zawieszone, mogą jednak być odłożone. Polskie przedsiębiorstwa powinny lobbować za potrzebnymi rozwiązaniami i szukać swojego miejsca w krajobrazie zmieniającego się europejskiego sektora energii. M.in. takie są wnioski z debaty ekspertów pt. "Energia, energetyka, rynek - inaczej", która odbyła się w trakcie EEC Online.

Co teraz z Zielonym Ładem?

Bez banków ani rusz

– Dokuczliwość pandemii jest odczuwalna w naszej branży przy realizacji nowych projektów, w niektórych przypadkach mieliśmy do czynienia z poślizgami i spowolnieniem budowy. Spotkaliśmy się jednak z pomocą ze strony Ministerstwa Klimatu. Zostały wprowadzone regulacje umożliwiające przesunięcie oddania pierwszej kilowatogodziny do sieci - nawet o rok. To oznacza, że dzisiaj możemy spokojnie realizować nasze inwestycje – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).Obecnie w kraju 13-17 tys. osób pracuje przy realizacji inwestycji w lądowe farmy wiatrowe, są to głównie pracownicy firm instalacyjnych i elektrycznych.– Branża czeka na kolejne aukcje OZE oraz zniesienie bariery odległościowej przy budowie lądowych farm wiatrowych – dodaje Gajowiecki.Unia Europejska to suma interesów. Obserwujemy pewne przyśpieszenie procesów gospodarczych, które powinniśmy realizować wspólnie. W tym kontekście dyskutowano o prognozowanym wpływie polityki Zielonego Ładu na przyszłość polskiej energetyki. Przez sektor energii przeszła fala spekulacji o rewizji założeń tej unijnej strategii.– Nie lubię stawiania tej sprawy z perspektywy takiej, że nam ktoś coś narzuca, czy też narzuca przedsiębiorstwom energetycznym. Przedsiębiorstwa jeśli chcą, mają fenomenalną platformę do tego, aby w UE uczestniczyć, lobbować za potrzebnymi rozwiązaniami i szukać swojego miejsca – podkreśla Michał Motylewski, managing counsel w kancelarii Dentons.Motylewski widzi w Zielonym Ładzie i transformacji energetycznej europejskie, wspólne wyzwania, nie tak nagłe jak pandemia, ale nadal stojące przed członkami Wspólnoty. Liczba obszarów i kwestii podlegających unijnym regulacjom będzie, zdaniem przedstawiciela Dentonsa, raczej rosła niż malała.– Jeśli spojrzeć na pracę Komisji Europejskiej, to widać, że energetyka przez lata stała się takim fundamentem wszystkich zjawisk społeczno-gospodarczych, które nas otaczają, że wiele rzeczy wzajemnie na siebie oddziałuje i dużo rzeczy musi być uregulowanych – wskazuje Michał Motylewski.Zwraca uwagę, że wyjście z pandemii w perspektywie wszystkich branż gospodarki, nie tylko energetyki, oznacza, że odzyskujemy możliwość przetwarzania zasobów, którą na jakiś czas musieliśmy ograniczyć.– Rola sektora bankowego w transformacji energetycznej jest nie do przecenienia. I to zarówno w kontekście finansowania, jak również jako uczestnika partnerstwa publiczno-prywatnego. To rola sektora bankowego, który zajmuje się nie tylko finansowaniem z własnych środków, ale jest również dystrybutorem środków publicznych - powiedział Jarosław Rot, dyrektor zarządzający pionu zarządzania aktywami i pasywami w Banku BNP Paribas.Rola sektora bankowego rośnie w dobie pandemii koronawirusa, kiedy to transformacja energetyczna może stać się jednym z kluczowych elementów pomagających gospodarce wrócić na właściwe tory rozwoju. Ale finansowanie to musi być odpowiednio ukierunkowane i mieścić się w ramach zrównoważonego modelu gospodarki.– Bank BNP świadomie ogranicza swój udział w branżach, które są powszechnie uznawane za nadmiernie obciążające środowisko. W Polsce już w 2015 roku Bank BNP Paribas podjął decyzję o wyjściu z finansowania sektora energetyki węglowej. W czasie konferencji klimatycznej ONZ COP 24 w Katowicach w 2018 r. pięć globalnych banków, w tym BNP Paribas, podjęło zobowiązanie o dostosowaniu swoich portfeli do globalnych celów klimatycznych – przypomina Rot.Zwraca uwagę, że w Polsce mamy kilka doświadczeń, które mogą posłużyć jako przykład sukcesu zaangażowania się sektora bankowego w transformację energetyczną. W latach 2011-2014 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) organizował program PolSEFF, w ramach którego ok. 2 tys. firm zrealizowało inwestycje w podniesienie efektywności energetycznej i obniżenie zużycia energii.