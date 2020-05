Pandemia zmienia rynek energii. Są nowe zagrożenia, ale i szanse

Z danych Towarowej Giełdy Energii wynika, że ceny energii w pierwszych 4 miesiącach tego roku były o 23 proc. niższe w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. Zagwarantowanie klientom dostępności do niższych cen w kryzysie jest atrakcyjne dla wszystkich stron. Zauważalna jest zmiana podejścia sprzedawców energii do niektórych ryzyk - długich terminów płatności oraz nieograniczonej tolerancji zużycia energii.

Cyfryzacja branży

Przedstawiciele branży dostrzegają także pozytywne skutki pandemii. Należy do nich cyfryzacja i możliwość wykonania niemal wszystkich procesów zdalnie. Spółki energetyczne, które mimo spowolnienia gospodarczego inwestują w rozwój, są w stanie przeprowadzić cały proces sprzedażowy przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu i osobistego podpisywania umowy. Dzięki czemu zarówno klienci, jak i pracownicy są bezpieczni.- Ta przymusowa, przyśpieszona cyfryzacja z pewnością okaże się korzystna także po powrocie biznesu do normalnego funkcjonowania - wskazuje Katarzyna Bienias z Axpo Polska. I zaznacza, że spółki energetyczne powinny myśleć o rozwoju, tworzyć nowe oferty, otworzyć się na pojawiające się możliwości.Ostatnie lata były trudne dla branży ze względu na dużą zmienność cen oraz częste zmiany regulacyjne, co w dużym stopniu zweryfikowało rynek energii. Z analiz Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że od 2007 roku obserwowany jest regularny wzrost koncentracji firm energetycznych.Obecnie pozostały na nim głównie silne, stabilne firmy, często z kapitałem międzynarodowym, które racjonalnie podchodziły do kwestii obrotu energią i miały przemyślany plan działania na przyszłość.W związku z tym pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze, choć wymuszą na spółkach energetycznych wprowadzanie zmian w politykach sprzedażowych, to nie pogłębią konsolidacji rynku.Czytaj też: PGE: wkrótce jeszcze więcej zielonej energii w sieci