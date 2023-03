Panele pokazały moc. Rekordowy rok dla odnawialnych źródeł energii

Zasoby energii odnawialnej wzrosły o niemal 10 proc. w minionym roku. Paliwa kopalne są w odwrocie - uważa portal ceenergynews.com, zajmujący się energetyką.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, do końca 2022 r. globalna moc wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 3372 GW. Zasoby energii odnawialnej zwiększyły się o rekordowe 295 GW, czyli o 9,6 proc. Aż 83 proc. wybudowanych w ub. roku mocy wytwórczych pochodziło ze źródeł odnawialnych - podaje portal ceenergynews.com.

- Raport dotyczący energii odnawialnej pokazuje wzrost mimo gospodarczej niepewności, potwierdzając spadkowy trend wytwarzania energii z paliw kopalnych - pisze portal.

- Ciągły rekordowy wzrost pokazuje odporność energii odnawialnej na utrzymujący się kryzys energetyczny - powiedział portalowi dyrektor generalny Agencji Francesco La Camera. - Mocne uzasadnienie biznesowe odnawialnych źródeł energii, w połączeniu z odpowiednią polityką podtrzymało trend wzrostowy udziału w światowym miksie energetycznym. Ale jeśli chcemy pozostać na ścieżce ograniczającej globalne ocieplenie do 1,5°C, do 2030 r. roczne przyrosty mocy wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych muszą wzrosnąć trzykrotnie w stosunku do obecnego poziomu.

Według portalu, wzrost mocy OZE koncentruje się w kilku regionach, jak Azja, Stany Zjednoczone i Europa. Z przytoczonych przez portal danych wynika, że ​​prawie połowa całej nowej mocy w 2022 r. została dodana w Azji, co daje w sumie 1,63 TW mocy odnawialnej do 2022 r.

Największy wkład wniosły Chiny, dodając 141 GW. Odnawialne źródła energii w Europie i Ameryce Północnej wzrosły odpowiednio o 57,3 GW i 29,1 GW.

Chociaż energia wodna miała największy udział w globalnej całkowitej mocy wytwórczej energii odnawialnej, energia słoneczna i wiatrowa dominują w zakresie nowych mocy. Łącznie obie technologie przyczyniły się do 90 proc. udziału wszystkich nowych mocy ze źródeł odnawialnych w 2022 r. Na pierwszym miejscu znalazła się energia słoneczna, która zapewniła wzrost produkcji o 22 proc. oraz energia wiatrowa, która zwiększyła moc wytwórczą o 9 proc.