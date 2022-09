Państwo chce kupić kopalnie Taurona za 1 zł. Oferta już wpłynęła

Tauron Polska Energia poinformował, że 13 września 2022 roku otrzymał ofertę dotyczącą nabycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, 36 051 078 akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie, stanowiących 100 proc. udziału w jej kapitale zakładowym.

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło grupie Tauron ofertę nabycia zakładów górniczych Sobieski, Janina oraz Brzeszcze za łączną cenę 1 zł. Jednocześnie minister aktywów państwowych podał do wiadomości, iż posiada pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym stwierdzono, że nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji.

Tauron Polska Energia podał, że w najbliższym czasie rozpatrzy otrzymaną ofertę i poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o podjęciu decyzji w tej sprawie.

- Złożona przez Skarb Państwa oferta zakupu aktywów wydobywczych to istotny krok w realizacji jednego z najważniejszych procesów strukturalnych realizowanych w grupie Tauron w ostatnich latach - wyjaśnia prezes grupy Tauron Paweł Szczeszek.

- Oszacowana na „symboliczną złotówkę” wartość oferty Skarbu Państwa wynika z wycen, które uwzględniają zarówno obecną kondycję kopalń, jak i potrzeby finansowe zakładów górniczych w długiej, zgodnej z rządowymi planami perspektywie ich funkcjonowania - ocenia Jacek Pytel, prezes Tauronu Wydobycie.

Tauron Wydobycie to obecnie jeden z głównych producentów węgla energetycznego w Polsce. W grupie Tauron zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech zakładach górniczych: Sobieski (ma działać do 2040 roku), Janina oraz Brzeszcze (mają działać do 2049 roku). Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Atutem spółki jest ponadto produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Zapewnia ona tym samym dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni grupy Tauron, a klientom indywidualnym oferuje paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

