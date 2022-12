Państwo miesza w cenach prądu. Wiatraki i fotowoltaika długo tego nie zniosą

Państwo zdecydowało o ingerencji w ceny prądu także w segmencie produkcji. Przy tych limitach cen wiatraki i fotowoltaika wytrzymają rok.

- Dla farm PV o mocy ponad 1 MW limit cenowy rzędu 355 zł/MWh oceniany jest jako trudny, podobnie jak limit dla wiatraków, ale w ciągu roku raczej nie wywoła katastrofy w segmencie farm fotowoltaicznych - mówi Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wiceprezes PSF.

- Gdyby sytuacja wykreowana przez limity cen miała trwać tylko rok, to nowe instalacje wiatrowe czy PV to przetrwają, ale gdyby miała trwać dłużej, to część projektów zbankrutuje - ostrzega Wojciech Cetnarski, wiceprezes PSEW.

- Limity cen dla wytwórców energii z fotowoltaiki ustalone w wykonaniu tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu zostały ustawione za nisko. Sposób, w jaki zostały ustalone, część inwestorów uważa za zmianę reguł w trakcie gry - mówi Tomasz Sęk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

Kolejne ingerencje państwa w rynek energii elektrycznej przyniosły bardzo duże ograniczenia swobody działalności gospodarczej w obszarze stanowienia cen w tej branży. Nie chodzi tylko o ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, ale także o ceny sprzedaży energii przez wytwórców energii.

W wykonaniu ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, czyli tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu, rząd rozporządzeniem określił limity cen wytwórców prądu.

Maksymalne ceny sprzedaży prądu limitujące przychody, są ujęte w różne formuły, a obejmują OZE oraz instalacje wykorzystujące do produkcji prądu węgiel, paliwa ciekłe i gazowe. Limity zostały ustalone na okres od 1 grudnia 2022 do końca 2023 roku.

Przychody wytwórców energii ze sprzedaży energii powyżej ustalonych limitów cenowych są objęte odpisami na fundusz, z którego będą wypłacane rekompensaty firmom energetycznym za dostawy energii do odbiorców uprawnionych po cenach maksymalnych określonych ustawą.

Z punktu widzenia producentów energii kwestią zasadniczą jest, czy administracyjnie określone limity cen umożliwią pokrycie kosztów produkcji prądu, czy nie. Wiadomo już, że w przypadku produkcji prądu z węgla brunatnego może być to trudne albo niemożliwe.

ZE PAK szacuje, iż nowe regulacje, wynikające z rozporządzenia w sprawie obliczania limitu ceny, nie pozwolą spółce na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, które pokryłyby w całości koszty związane z jej wytworzeniem.

W przypadku głównych technologii OZE stosowanych w Polsce, czyli lądowej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki – jak wynika z uzyskanych opinii eksperckich – też nie jest różowo. Limity cen są oceniane jako zbyt niskie, narażające wytwórców na straty i zagrażające bankructwami w przypadku utrzymania ich dłużej niż przez 2023 rok.

Opiniami w sprawie limitów cen dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki podzielili się z WNP.PL: Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki; Tomasz Sęk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; Wojciech Cetnarski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; proszący o zachowanie anonimowości prezes jednej z firm inwestujących zarówno w energetykę wiatrową, jak i fotowoltaikę.

Szymon Kowalski: limit cenowy dla energii produkowanej przez wiatraki poza systemem aukcyjnym jest zbyt niski

- W przypadku energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych sprzedanej w ramach aukcji OZE limit cenowy określający maksymalny przychód ze sprzedaży energii jest równy cenie uzyskanej w aukcji.

Natomiast w przypadku energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych sprzedawanej poza systemem aukcyjnym limit ceny energii jest określony rozporządzeniem dotyczącym cen referencyjnych do tegorocznych aukcji OZE, czyli maksymalnych cen, po jakich możliwa jest sprzedaż energii w aukcjach.

W przypadku instalacji o mocy powyżej 1 MW cena referencyjna dla energii z wiatru wynosi 295 zł/MWh, a dla fotowoltaiki 355 zł/MWh.

Limit cenowy dla energii produkowanej przez farmy wiatrowe poza systemem aukcyjnym na poziomie 295 zł/MWh oznacza dla inwestorów wyzwania niezależnie od stanu projektu i generalnie branża ocenia go jako zbyt niski.

Przy limicie ceny 295 zł/MWh farmy wiatrowe przez rok zapewne przetrwają, chociaż większość prawdopodobnie ze stratami. Natomiast gdyby ten limit cenowy dla wiatraków miał być utrzymany kolejny rok, a nie wiadomo obecnie, czy to się nie stanie, to w kłopotach znajdą się praktycznie wszystkie farmy wiatrowe.

Dla farm PV o mocy ponad 1 MW limit cenowy rzędu 355 zł/MWh oceniany jest również jako trudny, podobnie jak limit dla wiatraków, ale w krótkim terminie, w ciągu roku raczej nie wywoła katastrofy w segmencie farm fotowoltaicznych.

Natomiast wydaje mi się, że proponowaną w aukcji cenę 355 zł/MWh można ocenić jako relatywnie atrakcyjną dla nowych projektów PV, bo z czasem, gdy fotowoltaiki będzie przybywało, w okresach szczytowej produkcji tej branży ceny energii będą relatywnie niskie, a cena z aukcji jest waloryzowana inflacją.

Z kolei wątpliwe jest, żeby energetyka wiatrowa przy cenie 295 zł/MWh była opłacalna. Możliwe jednak, że jeśli warunkiem uzyskania finansowania projektów będzie zwycięstwo w aukcji, to będą chętni, żeby część energii sprzedać nawet po 295 zł/MWh.

Inwestor z branży OZE: limity cen nie pozwalają na pokrywanie kosztów operacyjnych i obsługę zadłużenia

- Limity cen dla wytwórców energii, ustalone w wykonaniu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, w przypadku energetyki wiatrowej i fotowoltaiki – w wielu przypadkach – nie pozwalają na pokrywanie w pełni bieżących kosztów operacyjnych i obsługę zadłużenia.

W szczególności określone administracyjnie limity cen energii nie pozwalają na obsługę długu i pokrycie kosztów operacyjnych relatywnie nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które były finansowane przy założeniu uzyskiwania przychodów na poziomach cen rynku hurtowego z okresu przed interwencją państwa na rynku hurtowym.

Oczywiście farmy wiatrowe czy PV, które zostały już spłacone i nie mają długów, poradzą sobie w przyszłym roku. Jednak znaczna część projektów nowych, przy narzuconych limitach cen, będzie miała - a na pewno może mieć - problemy z obsługą zadłużenia i może generować problemy zarówno dla ich właścicieli, jak i dla banków.

Najmniej skomplikowaną sytuację mają te projekty, które korzystają z tzw. certyfikatowego systemu wsparcia, bo to oznacza, że mają dodatkowe źródło przychodów.

Aukcje OZE dla wiatraków i fotowoltaiki to odrębny temat. Zaproponowane w tym roku ceny referencyjne nie są zachęcające, ale podstawową kwestią jest to, że mechanizm rozliczenia sprzedaży energii po cenach z aukcji oparty o indeks TGEBase jest ryzykowny zarówno dla wiatru, jak i fotowoltaiki.

Wojciech Cetnarski: limity oznaczają działalność na granicy opłacalności i zniechęcają do inwestowania

- Limity cen dla wytwórców energii ustalone w wykonaniu tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych, a szczególnie dla tych, które nie otrzymują tzw. zielonych certyfikatów, oznaczają działalność na granicy opłacalności, ale przede wszystkim oznaczają brak przesłanek do podejmowania przez najbliższy rok decyzji o budowie nowych instalacji.

Nie da się racjonalnie podjąć takiej decyzji, gdy nie wiadomo, co będzie z cenami energii dla wytwórców w 2024 – czy dalej będą administracyjnie ustalane, czy już nie. W związku z tym nie wiadomo, jak prognozować przychody ze sprzedaży energii elektrycznej.

W przypadku wielu tzw. projektów aukcyjnych inwestorom zniknie w przyszłym roku duża część przychodów. W Polsce jest już dużo projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które sprzedawały w aukcji część produkcji, a część planowały sprzedać na rynkowych zasadach. Wskutek ustalenia limitów cen, ta rynkowa część produkcji stanie się znacznie mniej opłacalna, a w rezultacie może zacząć brakować pieniędzy na obsługę rosnących z powodu inflacji kosztów zadłużenia.

Generalnie rzecz biorąc, wskutek ustalenia limitów cen energii dla wytwórców sytuacja poszczególnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w 2023 będzie zależała przede wszystkim od tego, czy mają do obsługi kredyt, czy nie mają, bo limity cen nie pozwolą na swobodną obsługę zadłużenia, którego koszty wzrosły. Gdyby sytuacja wykreowana przez limity cen miała trwać tylko rok, to mimo wszystko nowe instalacje wiatrowe czy PV to przetrwają, ale gdyby miała trwać dłużej, to część projektów zbankrutuje.

Tomasz Sęk: limity cenowe na rynku fotowoltaiki w Polsce odbiją się głównie na polskich graczach; zagraniczni inwestorzy finansują się w euro

- Limity cen dla wytwórców energii z fotowoltaiki, ustalone w wykonaniu tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu, zostały ustawione za nisko. Przyjęta w Polsce cena 355 zł/MWh dla energii z farm PV sprzedawanej poza systemem aukcyjnym jest najniższa w UE, gdzie zwykle została ustalona na poziomie 130-140 euro/MWh. Przy czym w wielu krajach UE produktywność fotowoltaiki jest ze względów klimatycznych większa niż w Polsce.

Ponadto ustalone w Polsce limity cen dla fotowoltaiki i w ogóle dla OZE nie biorą pod uwagę, że w porównaniu z wieloma innymi krajami mamy wyższe koszty finansowania inwestycji, bo koszty długu w złotych są większe niż w euro. Oznacza to, że limity cenowe na rynku fotowoltaiki w Polsce odbiją się głównie na polskich graczach, bo zagraniczni inwestorzy finansują się w euro.

Sposób, w jaki zostały ustalone limity cen dla fotowoltaiki, część inwestorów uważa za zmianę reguł w trakcie gry. Inwestorzy ostatnio oferowali w aukcjach tylko część energii z danej instalacji i dość tanio, zakładając, że początkowo więcej i drożej będą sprzedawali na rynku, co im pozwoli później sprzedawać energię po cenach aukcyjnych. Wprowadzenie limitów cen wywróciło ten model do góry nogami, bo w roku 2023 cała energia ma być w istocie sprzedawana po cenach aukcyjnych.