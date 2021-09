Państwowe tylko dla państwowych? "Zieloni" inwestorzy zaniepokojeni

Trwa batalia o grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod potrzeby fotowoltaiki. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki ocenia, że nowelizacja prawa prowadzi do uprzywilejowania państwowych spółek. Senat chce, żeby wykreślić krytykowane przepisy, a liczby nie pozostawiają wątpliwości, że państwowa energetyka przespała pierwszy etap rozwoju PV w Polsce.

Senaccy legislatorzy nie kryli wątpliwości

Lokalizacje OZE przedmiotem pożądania

- Uważamy, że procedowane regulacje noszą znamiona selektywności, dyskryminacji i nierównego traktowania przedsiębiorstw. Wprowadziły odgórnie narzucone i nieproporcjonalne rozwiązania, pogarszające sytuację prawną jednej strony tj. podmiotów niezwiązanych kapitałowo ze Skarbem Państwa - zarówno polskich jak i zagranicznych- stwierdza PSF.PSF podało szczegółową argumentację przedstawionego stanowiska w przypadku obydwóch ww. ustaw. W przypadku ustawy nowelizującej ustawę o OZE stwierdza m.in., że kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego rynku OZE ma art. 2 ustawy zmieniający ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ten który Senat odrzucił.- Proponuje się nowe wyłączenie spod generalnej zasady konkurencyjnego (przetarg ofert pisemnych lub publiczny przetarg ustny) wydzierżawiania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - stwierdza PSF.Dalej PSF przytacza proponowany nowy przepis zmieniający ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa umożliwiający wydzierżawianie gruntów przez KOWR bez przetargu.- W szczególności chodzi zatem o spółki Skarbu Państwa dysponujące infrastrukturą służącą do wytwarzania, dystrybucji, albo przesyłania energii elektrycznej, ale także spółki Skarbu Państwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją oraz przesyłem ropy naftowej lub paliw gazowych - stwierdza PSF.W tej historii nie chodzi o drobne areały, bo jak wskazuje PSF powołując się na szacunki projektodawcy omawianej ustawy, w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wchodzi 31 427 ha gruntów (w tym 1551,5 ha niezagospodarowanych i 29 875,5 ha znajdujących się w dzierżawie), które potencjalnie mogą być wykorzystane przez ich zagospodarowanie dla potrzeb pozyskiwania OZE.- Brak przejrzystości i równego charakteru dostępu do kluczowych zasobów (gruntów pod nowe instalacje) nie tylko nie przyspieszy, ale przeciwnie, spowolni proces wprowadzania nowych mocy do KSE, gdyż zamknie de facto dla prywatnych inwestorów - stanowiących przeważającą większość branży OZE - pokaźny fragment rynku. Stanowi to niewątpliwie poważne zagrożenie dla terminowej realizacji przez Polskę celu OZE - uważa PSF.Wątpliwości w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wyrażało Biur Legislacyjne Senatu. Według legislatorów senackich ten przepis budzi wątpliwości konstytucyjne.- Przepis ten z podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej w sposób szczególny uprzywilejowuje jedną grupę - spółki kapitałowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (...) tj. jak się wydaje spółki Skarbu Państwa - m.in. czytamy w opinii Biura Legislacyjnego Senatu .- Spółki te w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym instalacji z OZE, będą mogły wydzierżawiać nieruchomości należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z pominięciem procedury przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Z uprawnienia takiego nie będą natomiast mogły skorzystać inne podmioty prowadzące ten sam rodzaj działalności - działalności w zakresiewytwarzania energii elektrycznej - także czytamy w opinii Biura Legislacyjnego Senatu.Senator Janusz Pęcherz z KO powołał się na opinię prof. Marka Chmaja na temat art. 2 omawianej ustawy.- Nowelizacja prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej spółek kapitałowych podlegających władztwu państwa w stosunku do pozostałych inwestorów na rynku energii OZE poprzez uprzywilejowanie spółek państwowych, które polega na umożliwieniu dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa z pominięciem procedury przetargowej - m.in. stwierdził Janusz Pęcherz, według stenogramu z posiedzenia Senatu.Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, który był w Senacie podczas posiedzenia 9 września 2021 odniósł się do jak widać budzących duże kontrowersje zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tłumaczył, że ten artykuł dotyczy wszystkich spółek, które posiadają infrastrukturę krytyczną w Polsce, a wśród nich są nie tylko spółki Skarbu Państwa.- Chciałbym też odnosić się do zmiany, która wywołała tutaj największe kontrowersje, czyli art. 2. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że mamy tutaj doskonały przykład sztuki retorycznej, która polega na tym, żeby zbudować fałszywy obraz tezy, aby tym łatwiej ją później obalić. (...) To jest poprawka, która dotyczy wszystkich spółek. Są takie spółki, które nie są spółkami Skarbu Państwa, a które są w posiadaniu infrastruktury krytycznej - mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński, według stenogramu posiedzenia Senatu.- Jeżeli rzeczywiście chcemy przystąpić do modernizacji naszej energetyki, jeżeli chcemy ułatwić transformację tego sektora, to uważam za celowe wprowadzenie takich ułatwień dla spółek, które są w posiadaniu takiej infrastruktury, żeby móc szybciej się modernizować. Obawiam się, że niewprowadzenie tego przepisu spowolni tempo zmian w Polsce. W kontekście wyzwań klimatycznych, przed którymi stoimy, uważam to za niecelowe - dodał Adam Guibourgé-Czetwertyński,Być może pierwszy raz na atrakcyjność gruntów KOWR dla lokalizacji fotowoltaiki zwrócił uwagę nawet części branży list intencyjny Enei i KOWR sprzed dwóch lat. W październiku 2019 roku został podpisany trójstronny list intencyjny, pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i KOWR rozpoczynają współpracę, której efektem miała być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych.To był czas, kiedy będące pod kontrolą państwa zaczęły zgłaszać istotne aspiracje na rynku fotowoltaiki, sama PGE do 3 GW w 2030 roku, ale na koniec 2019 miały bardzo niewiele działających instalacji, a rynek już był w galopie. Ministerstwo klimatu informując, że 1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do instalacji paneli PV , podało, że moc wszystkich polskich instalacji PV wynosiła już ponad 1,83 GW, z czego w segmencie prosumenckim 1,2 GW.Nie sposób też nie skonstatować, że widziana przynajmniej oczami inwestorów należących do PSF historia z dostępem do gruntów KOWR przypomina kontrowersje, które budzą przygotowywane przepisy dotyczące lokalizacji morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku ( tzw. rozporządzenie rozstrzygające).- Moim zdaniem z projektu rozporządzenia rozstrzygającego wyłania się idea, aby umożliwić wejście w nowe projekty offshorowe podmiotom, które muszą się dekarbonizować, czyli w praktyce - kontrolowanym przez państwo polskim grupom energetycznym - powiedział WNP.PL Rafał Hajduk, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka- Moim osobistym zdaniem projekt rozporządzenia rozstrzygającego jest tak skonstruowany, żeby maksymalnie ułatwić zdobycie nowych lokalizacji polskim energetycznym firmom państwowym, a z kolei szanse inwestorów zagranicznych na zdobycie tych lokalizacji zostały bardzo okrojone - ocenił w rozmowie z WNP.PL prezes zarządu Equinor Polska Michał Kołodziejczyk.