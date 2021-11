Papież do uczestników COP26: działać pilnie, z odwagą i odpowiedzialnością

W sprawie klimatu trzeba działać pilnie, z odwagą i odpowiedzialnością - to słowa z przesłania papieża Franciszka do uczestników trwającej w Glasgow konferencji klimatycznej ONZ, COP26. Jego orędzie odczytał we wtorek na jej forum watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

Papież podkreślił, że wszyscy są świadomi tego, że przed obradującymi w Glasgow stoi "ważne zadanie pokazania całej wspólnocie międzynarodowej".

Zdaniem papieża trzeba pokazać, czy naprawdę istnieje polityczna wola, by przekazać z uczciwością, odpowiedzialnością i odwagą większe zasoby ludzkie, finansowe i technologiczne na rzecz złagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Papież ostrzegł, że rany zadane ludzkości przez pandemię Covid-19 i zjawisko zmian klimatycznych są porównywalne do tych wynikających z globalnego konfliktu.

Nie ma już czasu na czekanie; jest zbyt wiele istnień ludzkich cierpiących z powodu kryzysu klimatycznego. Trzeba pilnie działać, z odwagą i odpowiedzialnością, aby przygotować przyszłość, w której ludzkość będzie zdolna do podejmowania troski o samą siebie i naturę. #COP26 — Papież Franciszek (@Pontifex_pl) November 2, 2021

Nie ma wyjścia

Globalny konflikt