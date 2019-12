Papież Franciszek: świadomość kryzysu klimatycznego jest wciąż za słaba

Papież Franciszek ocenił w przesłaniu do uczestników konferencji klimatycznej w Madrycie, że wciąż na świecie panuje za "słaba" świadomość kryzysu klimatycznego, w rezultacie czego nie można odpowiedzieć we właściwy sposób na to "cywilizacyjne wyzwanie".

W opublikowanym w środę przez Watykan przesłaniu do przewodniczącej oenzetowskiej konferencji COP25, minister ochrony środowiska Chile Caroliny Schmidt, papież przypomniał, że w 2015 roku zawarte zostało Porozumienie Paryskie, którego realizacja będzie wymagała poświęcenia i "szczodrego oddania" ze strony wszystkich.

Odnotował, że wśród różnych przedstawicieli społeczności międzynarodowej wzrosła świadomość znaczenia i potrzeby współpracy na rzecz "wspólnego domu", jakim jest Ziemia.

"Niestety, po czterech latach musimy przyznać, że ta świadomość jest nadal raczej słaba i niezdolna do tego, by odpowiedzieć we właściwy sposób na silne poczucie potrzeby pilnych działań, wynikającej z danych naukowych w naszej dyspozycji" - dodał Franciszek.

Ostrzegł, że "badania wskazują, iż bieżące zobowiązania podjęte przez państwa, by złagodzić zmiany klimatyczne i przystosować się do nich są dalekie od tych, jakie są potrzebne do tego, by osiągnąć cele wyznaczone przez Porozumienie Paryskie". "Pokazują, jak słowa są dalekie od konkretnych działań" - ocenił papież.

Jak zaznaczył Franciszek, rośnie zgoda co do konieczności promowania procesu transformacji modelu rozwoju, by zachęcać do solidarności i umocnić silne powiązania między walką ze zmianami klimatycznymi oraz ubóstwem. Odnotował, że inicjatywy w tym celu podejmują nie tylko rządy, ale również wspólnoty, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie i jednostki.

"Musimy zadać sobie poważne pytanie, czy jest polityczna wola, by przeznaczyć z uczciwością, odpowiedzialnością i odwagą więcej zasobów ludzkich, finansowych i technologicznych na złagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz na pomoc dla najbiedniejszej i najsłabszej ludności, która najbardziej cierpi z ich powodu" - napisał Franciszek.

Zaznaczył: "Liczne badania mówią nam, że wciąż możliwe jest ograniczenie globalnego ocieplenia". "Aby to zrobić - wskazał - potrzebujemy jasnej, dalekowzrocznej i silnej politycznej woli".

Papież zaapelował o refleksję na temat modeli konsumpcji i produkcji, a także procesów edukacji po to, by były one zgodne z ludzką godnością. "Stoimy w obliczu wyzwania cywilizacyjnego" - przypomniał.

Wyraził uznanie dla młodzieży, która - jak zauważył - wykazała wrażliwość wobec problemów wynikających z kryzysu klimatycznego. Na zakończenie przesłania papież życzył sukcesu uczestnikom madryckiej konferencji.