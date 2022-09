Paradoks drogiego prądu. Prezes Taurona ujawnia gorzką prawdę

Dla nas sytuacja jest bardzo trudna i na kryzysie energetycznym tracimy. I to w sytuacji gdy musimy inwestować, bo jako największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce potrzeby mamy ogromne - mówi nam Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

- Widzimy, że wyeksponowany na spekulację, liberalizowany od wielu lat przez Unię Europejską rynek energii w obliczu kryzysu poniósł klęskę - mówi WNP.PL Paweł Szczeszek.

- Konieczna jest więc zdecydowana interwencja państwa i tak musimy rozpatrywać proponowaną przez rząd Tarczę Solidarnościową - uważa.

- W trudnej sytuacji jesteśmy pod względem sprzedaży, bo tworząc bogatą, powiązaną z szeregiem usług dodatkowych ofertę dla klientów, spodziewaliśmy się, że będziemy na nim zyskiwać, a nie tracić - mówi.

Europę zalewa fala drogiego prądu. Na wysokie ceny energii narzeka dziś cała Europa. Jak to się zaczęło?

Mówiąc wprost na Kremlu. Po pierwsze Rosja wykorzystuje surowce, jako element wojny hybrydowej. Po drugie aktualna sytuacja to pokłosie agresji Rosji na Ukrainę. Celem tego szantażu energetycznego jest po pierwsze zmuszenie nas do politycznego i wojskowego odwrócenia się od Ukrainy, po drugie zmuszenie Europy do przyjęcia rosyjskich warunków, dotyczącego funkcjonowania europejskiego rynku gazu.

Chodzi tu o przyjęcie takich regulacji, by Rosja w tym zakresie pozostała na pozycji uprzywilejowanej, a ponadto zmuszenie poszczególnych europejskich krajów do powrotu do długoletnich, niezwykle korzystnych dla Rosjan, kontraktów długoterminowych.

Wracamy do podstawowych pojęć takich jak bezpieczeństwo energetyczne

W odpowiedzi Europa i Polska mrozi ceny energii. Co to oznacza dla rynku?

Oznacza to, że wracamy do podstawowych pojęć takich jak bezpieczeństwo energetyczne, czyli konieczności zapewnienia energii elektrycznej po akceptowalnych społecznie cenach. Widzimy, że wyeksponowany na spekulację, liberalizowany od wielu lat przez Unię Europejską rynek energii w obliczu kryzysu poniósł klęskę.

Konieczna jest więc zdecydowana interwencja państwa i tak musimy rozpatrywać proponowaną przez rząd Tarczę Solidarnościową. Dla klientów korzystne są wszystkie rozwiązania regulacyjne, które podobnie jak Rządowa Tarcza Antyinflacyjna skutecznie chronią konsumentów przed skutkami tego kryzysu.

Dlaczego Polska nie walczyła ze spekulacją?

Od lat zwracaliśmy uwagę na potrzebę większej regulacji na rynku handlu uprawnianiami do emisji CO2. Tam się działy rzeczy niebywałe, ceny emisji przebiły już dawno oczekiwania Komisji Europejskiej. Do sztucznego rynku dopuszczono na niebywałą skalę podmioty spekulacyjne, zarejestrowane w rajach podatkowych.

Pokazywaliśmy konkretne cyfry, wzrost udziału w instytucji finansowych z 21 do 27 proc. w 2021 roku, w tym funduszy hedgingowych z 4 proc. do 9 proc. Te argumenty nie trafiały do Komisji Europejskiej. Rynek handlu emisjami stał się w Brukseli doktryną, a w takich przypadkach, mając nawet mocne argumenty, trudno podjąć racjonalny dialog.

Nie może być tak, że kilka funduszy wychodzi z rynku energetycznego z walizkami pieniędzy, a płaci za to 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej.

Zapotrzebowanie roczne klientów Tauron to ok. 30 TWh, natomiast produkcja energii elektrycznej to ok. 12 TWh rocznie

Dużo się mówi o gigantycznych zyskach firm energetycznych podczas kryzysu. Jak to wygląda w Tauronie?

Gigantycznych zyskach? O jakich zyskach mówimy? W pierwszym kwartale 2022 roku, pierwszy raz od nie pamiętnych czasów Tauron Sprzedaż zanotował stratę. To jest spółka, która była i jest dla nas jednym z biegunów wzrostu. To zupełnie inna sytuacja w stosunku do lat poprzednich, gdy generowaliśmy w tym segmencie EBITDA na poziomie 500 mln zł w skali roku.

Niezależnie od powyższego zdajemy sobie sprawę, że przy aktualnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie i kryzysem paliwowo-energetycznym trudno o lepsze wyniki w tym segmencie.

Skąd się wzięły takie wyniki?

Zgodnie z tzw. obligiem giełdowym sprzedawca energii kontraktuje dostawę energii dla swoich klientów na rynku giełdowym, niezależnie od faktu, że funkcjonuje w strukturach grupy energetycznej posiadającej źródła wytwórcze.

Oznacza to, że nie mamy tu do czynienia ze ścieżką od „wytwórcy do klienta za pośrednictwem sprzedawcy" tylko korzystamy z ogólnodostępnego rynku giełdowego, którego cechą jest transparentność w zakresie kreowania ceny rynkowej w oparciu o mechanizmy popytu i podaży.

Ekspozycja naszej grupy na te ryzyka jest szczególna ze względu na przewagę potencjału rynku detalicznego wynikającego z obszaru funkcjonowania nad zdolnościami wytwórczymi. Zapotrzebowanie roczne klientów Tauron to ok. 30 TWh, natomiast produkcja energii elektrycznej to ok. 12 TWh rocznie.

Oznacza to, że Tauron musi kupić na rynku hurtowym energię elektryczną. Dodatkowo, poza faktem drastycznego wzrostu cen energii mamy w bieżącym roku do czynienia z bardzo dużą zmiennością notowanych cen na poziomie kilkuset złotych za megawatogodzinę z dnia na dzień.

Dla nas sytuacja jest bardzo trudna i na kryzysie energetycznym tracimy

Gdzie w takim razie są te nadzwyczajne zyski?

Zapewne w wielu funduszach spekulujących na giełdach energii. Dla nas sytuacja jest bardzo trudna i na kryzysie energetycznym tracimy. I to w sytuacji gdy musimy inwestować, bo jako największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, potrzeby mamy ogromne. W tym segmencie do 2030 roku mamy do zainwestowania 24 mld zł. Tego programu inwestycyjnego nie sfinansujemy tylko z podniesienia taryfy.

Przypomnę, że nie ma mowy o przeprowadzeniu transformacji energetycznej, bez unowocześnienia i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Sieć dystrybucyjna stanowi bowiem podstawową płaszczyznę integracji wytwórców OZE. Te inwestycje nie mogą czekać. Po drugie jak już wspomniałem, w trudnej sytuacji jesteśmy pod względem sprzedaży, bo tworząc bogatą, powiązaną z szeregiem usług dodatkowych ofertę dla klientów, spodziewaliśmy się, że będziemy na nim zyskiwać, a nie tracić.

A elektrownie?

Nie mamy też elektrowni napędzanych najtańszym paliwem, dzięki czemu moglibyśmy czerpać duże zyski w obszarze wytwarzania, gdzie ceny kształtowane są przez najdroższą technologię, czyli w tej chwili gazową.

Nasze elektrownie na węgiel kamienny borykają się z takimi problemami jak wcześniej, czyli z wysokimi cenami emisji CO2. W tym roku doszły wyższe ceny węgla. Tu jesteśmy mniej eksponowani na ryzyko nagłych wahań ze względu na posiadanie własnych kopalń, w tej chwili jednak pozyskujemy węgiel również poza granicami Polski w cenach kształtowanych na europejskich rynkach.

