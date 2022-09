Parlament Europejski chce zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej

Parlament Europejski chce, aby do 2030 roku energia odnawialna była wykorzystywana w znacznie większym stopniu, przy znacznym ograniczeniu jej zużycia.

Europosłowie głosowali za zwiększeniem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE do 45 proc. do 2030 roku, w ramach rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

W środę europosłowie głosowali za zwiększeniem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE do 45 proc. do 2030 roku, w ramach rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) - cel ten jest również wspierany przez Komisję Europejską w ramach pakietu "RepowerEU".

W sektorze transportu zastosowanie odnawialnych źródeł energii powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 16 proc. dzięki większemu udziałowi zaawansowanych biopaliw i bardziej ambitnym kwotom na paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego, takie jak wodór. Przemysł powinien zwiększyć swoje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o 1,9 punktu procentowego rocznie, a sieci ciepłownicze o 2,3 punktu.

Każde z państw członkowskich będzie musiało stworzyć dwa transgraniczne projekty związane z rozwojem odnawialnej energii elektrycznej. Państwa konsumujące więcej niż 100TWh będą musiały rozwinąć trzeci taki projekt do końca 2030 roku.

Posłowie przyjęli również poprawki, które postulują stopniowe zmniejszanie udziału drewna zaliczanego do energii odnawialnej.

Tekst został przyjęty przy 418 głosach za, 109 przeciw i 111 wstrzymujących się.

W osobnym głosowaniu w środę europosłowie poparli rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), prawa, które wyznacza cele oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE.

Posłowie podnieśli unijny cel redukcji zużycia energii końcowej i pierwotnej

Posłowie podnieśli unijny cel redukcji zużycia energii końcowej i pierwotnej, tak aby kraje członkowskie musiały wspólnie zapewnić redukcję zużycia energii końcowej o co najmniej 40 proc. do 2030 roku i 42,5 proc. w zużyciu energii pierwotnej w porównaniu z prognozami z 2007 roku. Odpowiada to odpowiednio 740 i 960 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) w przypadku końcowego i pierwotnego zużycia energii. Państwa członkowskie powinny ustalić wiążące wkłady krajowe, aby osiągnąć te cele.

Cele te zostaną osiągnięte dzięki środkom na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w różnych sektorach - np. w administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych.

Tekst został przyjęty przy 469 głosach za, 93 przeciw i 82 wstrzymujących się.

Posłowie i czeska prezydencja Rady przystąpią teraz do negocjacji nad aktami, co do których ministrowie państw UE ustalili swoje stanowisko w czerwcu.

