Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny. Chce zaostrzenia celów redukcji emisji

Parlament Europejski 28 listopada 2019 r. ogłosił kryzys klimatyczny i chce natychmiastowych działań w celu ograniczenia skutków zmian klimatu. Zdaniem PE, Komisja Europejska musi zapewnić, że wnioski legislacyjne będą zgodne z celem 1,5°C a UE powinna ograniczyć emisje o 55 proc. do 2030 r., aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Parlament wezwał także do ograniczenia emisji związanych z transportem morskim oraz lotniczym. UE odpowiada za mnij niż 10 proc. światowej emisji CO2.

PE ocenia, że podczas konferencji klimatycznej ONZ, która w grudniu odbędzie się w Madrycie, UE powinna zobowiązać się do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050.

Posłowie wzywają nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu.

Posłowie chcą, aby Komisja zapewniła pełne dostosowanie wszystkich stosownych wniosków legislacyjnych i budżetowych do celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 stopni Celsjusza.

Ustanowienie globalnych redukcji emisji dla lotnictwa oraz statków

Większe wsparcie finansowe na walkę ze zmianą klimatu