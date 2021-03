Parlament Europejski poparł podatek węglowy na granicach Unii

W środę, 10 marca 2020 r., Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie granicznego podatku od emisji CO2 (CBAM). Za podatkiem oddano 444 głosów, 70 było przeciw a 181 parlamentarzystek i parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie podatku CBAM popiera m.in. Polska.

Polska popiera podatek CBAM

Kontrola zasad

Do końca czerwca 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić szczegółowe propozycje dot. funkcjonowania podatku CBAM. Ma on obowiązywać od 2023 r.Wprowadzenie podatku CBAM popiera polski rząd.- Jeżeli sama Unia Europejska będzie prowadziła działania zmierzające do redukcji emisji CO2, to w skali świata nie będzie miało to dużego znaczenia. Chcąc bronić się przed napływem towarów produkowanych w krajach, gdzie restrykcje dot. ochrony środowiska nie obowiązują, trzeba wprowadzić węglowy podatek na granicach UE - powiedział dla WNP.PL Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.Zwrócił uwagę, że funkcjonowanie tego podatku, o ile zostanie wprowadzony, będzie zależało w dużej mierze od tego, jakie polityki klimatyczne zostaną wdrożone w innych państwach świata.Ten mechanizm powinien uwzględniać to, czy w innych państwach zostały wprowadzone podobne polityki klimatyczne jak w UE, a jeśli tak, to sprowadzając produkty z tego kraju importer będzie musiał zapłacić mniej podatku granicznego.- Jeżeli któryś z naszych partnerów handlowych wprowadzi politykę porównywalną do naszej to siłą rzeczy te produkty nie zostaną objęte podatkiem granicznym. To nie oznacza, że ten mechanizm nie będzie miał sensu dla innych partnerów handlowych - wskazuje Adam Guibourgé-Czetwertyński.Ewentualne wprowadzanie w Unii Europejskiej granicznego podatku węglowego powinno być poprzedzone przeprowadzeniem przez Komisję Europejską rzetelnej i wnikliwej oceny wpływu (tzw. impact assessment).- Musimy precyzyjnie wiedzieć jak konstruować ten mechanizm, by nie demontować tego, co sprawdzone i dobre w systemie ETS oraz by nie narazić się na negatywne reakcje w obszarze handlu międzynarodowego - mówi Jerzy Buzek, deputowany do Parlamentu Europejskiego z PO, były premier.Wprowadzenie mechanizmu powinno wywrzeć istotną presję na naszych partnerach spoza UE w zakresie wdrażania polityk na rzecz ochrony klimatu. Pamiętajmy, że Unia Europejska nie może być osamotniona w procesie Zielonego Ładu.- Z perspektywy Polski istotne będzie włączenie do zapisów konkretnych sektorów: m.in. energetycznego, stalowego, cementowego, aluminiowego, nawozowego, chemicznego, papierniczego, rafineryjnego czy produkcji szkła. Będzie to jasny sygnał, że są one dla naszej gospodarki niezwykle ważne i mają swoje perspektywy rozwoju - mówi Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS, były wiceminister energii.