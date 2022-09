Paryż chce pokazać światu, że trzeba oszczędzać energię elektryczną

Świąteczne oświetlenie na Polach Elizejskich będzie oszczędne. Mniejsze zużycie prądu, wygaszanie świateł w nocy i demontaż instalacji już 2 stycznia 2023. Paryż daje przykład światu - mówi mer Anne Hidalgo.

W zeszłym tygodniu paryski ratusz ogłosił wprowadzenie oszczędnościowych działań związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Obiekty użyteczności publicznej już mają wygaszone podświetlenie od godziny 22.00. Dotyczy to muzeów miejskich, bibliotek, siedzib władz w poszczególnych dzielnicach i setek zabytków. Siedziba władz miasta oraz Wieża Eiffla wygasza światła o godzinie 23.45.

Paryskie zabytki nie są oświetlone w nocy. Decyzja zapadła tydzień temu

Władze miasta idą jeszcze dalej i podczas spotkania z Comite des Champs-Elysees, odpowiedzialnym za przygotowanie wyglądu reprezentacyjnej ulicy, zaproponowały drastyczne oszczędności w okresie świątecznym.

- Musimy być wzorem i pokazać mieszkańcom, turystom, całemu światu, że działamy wzorcowo w obliczu kryzysu energetycznego. Tej zimy oświetlenie słynnej alei się zmieni, skrócone będą godziny iluminacji, zadbamy po prostu o niższą konsumpcję energii elektrycznej- powiedział szef Komitetu Marc-Antoine Jamet

Iluminacja świąteczna na Polach Elizejskich zostanie zdemontowana już 2 stycznia 2023 roku

W największym skrócie: zaplanowano automatyczne wyłączanie oświetlenia o 23.45 z wyjątkiem 24 i 31 grudnia 2022 roku. Iluminacja zostanie rozebrana już 2 stycznia, czyli o tydzień wcześniej niż działo się to w minionych latach. Szacowane, wstępne zużycie prądu do 13,1 tysiąca kWh chociaż trwają jeszcze prace koncepcyjne by było to jeszcze mniej. Przesunięcie włączenia iluminacji o 10 minut powinno dać w skali miesiąca także znaczące oszczędności.

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej to dziś najważniejszy temat

Witryny sklepów i podświetlone dekoracje w oknach muszą być wygaszone w godzinach od 22.00 do 7 rano dnia następnego. Kierowane są także prośby o to, aby świąteczne kompozycje na wystawach Pól Elizejskich nie konsumowały zbyt dużo energii.

Anne Hidalgo - mer Paryża wystąpiła także z oficjalnym apelem do władz państwowych i prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych, aby także włączyli się do akcji "wstrzemięźliwości energetycznej" i podjęli decyzje o ograniczeniu w godzinach nocnych oświetlenia muzeów, hoteli, banków, siedzib spółek, ale także kamienic i pomników w parkach.

Już wiadomo, że do akcji włączą się administratorzy lotnisk i dworców kolejowych, którzy w nocy wygaszą podświetlenie reklam.

