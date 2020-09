Patriotyzm gospodarczy w praktyce. PGE wspiera polskich producentów

Gdyby polscy konsumenci zwiększyli zaledwie o 1 proc. zakupy krajowych towarów kosztem importowanych, to w polskiej gospodarce zostawałoby rocznie dodatkowo 6,6 mld zł. To jeden z wymiarów patriotyzmu gospodarczego, w którego promocję włączyła się PGE Polska Grupa Energetyczna. Koncern został partnerem aplikacji Pola, dzięki której w szybki sposób można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce.

Od 1 grosza do 6,6 mld zł

W ramach kampanii „Polskie – kupuję to!” PGE uruchomiła także platformę fachowcy.gkpge.pl, wspierającą krajowych usługodawców, oraz specjalną zakładkę z produktami oznaczonymi jako produkt polski z logo „Polskie – kupuję to!” na platformie PGE eSklep.To, jak duże znaczenie ma wybór krajowych produktów, pokazały badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Z jej szacunków wynika, że jeśli kupujemy towary polskich firm, wyprodukowane w naszym kraju, to w Polsce z każdej wydanej złotówki zostaje 79 groszy. Tymczasem przy zakupie towaru importowanego z zagranicy, wytworzonego poza Polską, jest to 24 grosze.Z wyliczeń firmy Grant Thornton wynika także, że gdyby polscy konsumenci zwiększyli zaledwie o 1 proc. zakupy krajowych towarów kosztem importowanych, to w polskiej gospodarce zostawałoby rocznie dodatkowo 6,6 mld zł.Akcja „Polskie – kupuję to!” odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych, który od początku koordynuje działania spółek Skarbu Państwa w walce z epidemią i jej skutkami gospodarczymi.- Patriotyzm gospodarczy oznacza, że nawet niewielkie zakupy każdego z nas przyczyniają się do tworzenia i pobudzania koniunktury gospodarczej w skali regionu i całego kraju. Konsumpcja naszych polskich produktów zapewnia zatrudnienie dla wielu pracowników w rolnictwie i przemyśle. Cieszę się, że polskie spółki Skarbu Państwa mają swój wkład w promowanie rodzimych towarów, wspierając tym samym rozwój krajowej gospodarki i zapewniając dostęp Polakom do wysokiej jakości wyrobów - powiedział Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.