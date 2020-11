Patrząc szeroko przełamujemy bariery – o kierunkach rozwoju spółki FPM

Musimy patrzeć szeroko, aby konkurować na rynku. 160 lat tradycji w branży energetycznej to potencjał naszej firmy. Doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn i urządzeń dla elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni dziś pozwala nam na skuteczne wykorzystanie naszych autorskich rozwiązań w projektach, których celem jest poprawa środowiska - mówią WNP.PL Tomasz Zyska, Marian Januszkiewicz i Adrian Szwenk, tworzący zarząd FPM.

Nowe kierunki rozwoju

Obecnie węgiel nie jest zbyt modny, wiele firm się od niego odwraca, ale na pewno nie zniknie on szybko z polskiej energetyki i ciepłownictwa.- Od węgla w Polsce nie odejdziemy w przeciągu najbliższych 20-30 lat. Zapewne nowe bloki węglowe nie będą już w Polsce budowane, ale z pewnością bloki już istniejące będą modernizowane oraz będą wymagały serwisu. I w tym segmencie rynku chcemy nadal aktywnie uczestniczyć - deklarują członkowie zarządu.Do funkcjonowania w zmieniającej się energetyce FPM przygotowuje się dwutorowo. Z jednej strony spółka dostarcza elementy i urządzenia niezbędne do modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, z drugiej zaangażowała się w działania pomagające energetyce spełnić wysokie normy środowiskowe, w tym wymagania BAT.FPM od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi a obecnie z Politechniką Śląską w Gliwicach prowadzi badania nad nowymi technologiami ograniczającymi emisję rtęci i siarki.Spółka uczestniczy także w programie NCBiR „Bloki 200+”, którego celem jest modernizacja istniejących bloków węglowych i dostosowanie ich do nowych reżimów eksploatacyjnych i środowiskowych.Spółka dywersyfikuje swoją działalność rynkową np. dostarczając urządzenia do przemiału innych materiałów niż węgiel.- Minerały mieli się praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Projektowane i produkowane przez FPM S.A. młyny są w stanie mielić różnego rodzaju minerały. Mamy za sobą pierwsze innowacyjne realizacje, m.in. obecnie optymalizujemy urządzenie zabudowane w instalacji do wymielania grafitu stosowanego np. do produkcji elektrod węglowych. Takie elektrody wykorzystywane są w akumulatorach samochodów elektrycznych - informuje zarząd FPM.Przetwarzanie grafitu jest bardzo perspektywicznym rynkiem, ponieważ zapotrzebowanie na akumulatory i baterie będzie rosło z powodów środowiskowych regulacji prawnych oraz rosnącej popularności samochodów elektrycznych i konieczności magazynowania energii.Kolejnym minerałem, poza węglem, którym zainteresowana jest FPM to kamień wapienny.- Dostarczyliśmy urządzenia do przemiałowni kamienia wapiennego. Zmielony produkt, jest wykorzystywany w instalacjach ochrony środowiska stosowanych m.in. w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych. Zmielony kamień wapienny znajduje również zastosowanie w szeroko rozumianym budownictwie infrastrukturalnym - dodają członkowie kierownictwa FPM.Ważnym, perspektywicznym rynkiem są także instalacje termicznego przekształcania odpadów.- Firma jest przygotowana do wytworzenia i dostarczenia urządzeń dla tej branży i współpracuje w tym obszarze z największymi światowymi dostawcami technologii. W ostatnim czasie ogłoszono wiele postępowań przetargowych, w których spółka zamierza aktywnie uczestniczyć. Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. Skuteczny, współpracujący zespół, podjęte działania i wsparcie TDJ jako właściciela, umożliwia z sukcesem dostosować działalność firmy do obecnych uwarunkowań rynkowych - podkreślają członkowie zarządu FPM.