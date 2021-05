Paweł Mzyk, KOBiZE, o emisjach i ich raportowaniu: rośnie świadomość polskiego biznesu

– Co roku przybywa podmiotów, które składają raporty do krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Dołączają się coraz mniejsi ich emitenci. Obserwujemy, że rośnie też świadomość polskich firm co do tworzenia strategii działań na rzecz zmiany klimatu – mówi Paweł Mzyk, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, członek Rady Programowej Zielonego Indeksu.

Kontrowersje budzi też np. sposób ustalenia rocznej emisji. W istocie, w tym przypadku brakuje przepisów, regulujących sposób, jak tę emisję określać.- Oczywiście. Co roku nasi pracownicy w ramach swoich obowiązków szkolą w naszej siedzibie po kilkaset osób. W tym roku stacjonarne szkolenia nie odbyły się z powodu pandemii, ale zostało przygotowane webinarium. Znajduje się ono nadal na stronie internetowej krajowej bazy.- Nie powinno być… Duzi emitenci nie mają z tym problemu. A w celu ułatwienia mniejszym podmiotom wprowadzenia danych o wielkości emisji w raporcie, za ostatni rok wprowadziliśmy dodatkową funkcjonalność – automatycznego wyliczania emisji dla małych instalacji, których moc cieplna nie przekracza 5 MW.Wskaźniki emisji są przypisywane automatycznie w zależności od rodzaju spalanego paliwa i nominalnej mocy cieplnej źródła. Oczywiście, korzystanie z tego algorytmu jest dobrowolne. Emisje zawsze można wyliczać samodzielnie.- Trudno mi się odnieść do takich szacunków. Być może jakaś część emitentów nie składa raportów, ale wiązałbym to z płynnością na rynku – część firm upada lub zawiesza działalność, w ciągu roku tworzone są nowe.W naszej ocenie z pewnością jest coraz większa wiedza i świadomość konieczności raportowania. Świadczy o tym też wspomniany wzrost liczby raportujących. W pierwszych latach raporty składały przede wszystkim duże podmioty, np. eksploatujące instalacje wymagające pozwoleń emisyjnych. To one odpowiedzialne są za ok. 90 proc. łącznej emisji ujętej sprawozdawczością w systemie opłat za korzystanie ze środowiska.Od kilku lat rośnie liczba raportów rocznych składnych przez mniejszych emitentów gazów i pyłów, wobec których nie jest wymagane ani pozwolenie zintegrowane, ani pozwolenie wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza.- Mamy wrażenie, że tych nieskładających raporty jest coraz mniej. Tak się dzieje za sprawą rosnącej świadomości społecznej o wadze ochrony środowiska, za sprawą naszych akcji informacyjnych (w ubiegłym roku zwróciliśmy się w tej sprawie drogą mailową do prawie 2800 jednostek samorządu terytorialnego, w tym do wszystkich urzędów marszałkowskich) oraz przepisów prawa.Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie rocznej, rzeczywistej emisji określonej w raporcie przesłanym do krajowej bazy.W ostateczności, podmioty nieraportujące mogą być kontrolowane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Wiemy, że wykrywają one pewną liczbę takich emitentów. Zwykle kończy się to zaleceniem WOIŚ, by firma złożyła zaległy raport.- Krajowe inwentaryzacje emisji GHG i zanieczyszczeń powietrza są przygotowane także w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ale inną metodą niż dane gromadzone w krajowej bazie o emisjach. Nazywamy to metodą „Top-Down”, czyli od ogółu do szczegółu.Inwentaryzacja krajowa jest robiona w oparciu o dane statystyczne z całej gospodarki, tj. z wykorzystaniem informacji o bilansie energetycznym, produkcji przemysłowej, budowlanej i rolnej, wytworzonych odpadach, użytkowaniu pojazdów drogowych itp. W przypadku tych ostatnich, oprócz emisji spalin, liczone są m.in. emisje z klimatyzacji samochodów, układów chłodniczych ciężarówek, ale także powstające w procesie ścierania hamulców i opon.Inwentaryzacja krajowa jest opracowywana zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi do raportowania i szacowania emisji oraz ich prezentacji. Jej celem powszechnym jest objęcie wszystkich krajowych emisji ze źródeł antropogenicznych, tj. tych, do których przyczynia się człowiek.- Nie chcę mówić o rozbieżnościach, bo są to dwie różne metody liczenia emisji. Dane z krajowej bazy wspomagają zestawienie ujęte w krajowej inwentaryzacji. Ideałem byłoby, gdyby dane z pierwszej bazy mogły być przekładane w 100 proc. do drugiej. Ale musi być dopełniony warunek, że informacje w krajowej bazie są kompletne i reprezentatywne.- Odwrócę sprawę. Z pewnością inwentaryzacje krajowe są pełniejsze. Są też co roku weryfikowane podczas przeglądów międzynarodowych. Eksperci oceniają m.in. metody szacowania oraz używane przez nas dane. W ten sposób mam też pewność, że jest szczelność inwentaryzacji i nie umykają nam dane o emisjach.- Zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami GHG i innymi substancjami, informacje zawarte w raportach wprowadzanych do krajowej bazy nie są informacjami publicznymi. Zatem gdy chodzi o dane obejmujące wyłącznie oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, mogą one być udostępnianie na wniosek zainteresowanego.- Dane z krajowej bazy udostępniamy na wniosek w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres udostępnianych informacji obejmuje wyłącznie dane o środowisku w rozumieniu tej ustawy.- Nie wydaje mi się. Spotykałem się już z sytuacją, że instalacje (np. elektrownie lub elektrociepłownie) oparte na paliwie węglowym mają problemy z pozyskaniem kapitału na dalsze inwestycje, ale to bardziej chodzi o ich działalność, a nie o kooperantów lub pozostawiany ślad węglowy.- Nie do końca zgodziłbym się z taką tezą. Jak mówiłem, na podstawie danych o raportowaniu emisji można wnioskować, że rośnie świadomość problemu. Z pewnością emitenci wyciągają z tego wnioski dla siebie i przyjmują nowe strategie działania.W szczególności można tak mówić o podmiotach emitujących duże wolumeny CO2 i objętych systemem EU ETS (europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji). Według najnowszych notowań z maja br., uprawnienie do zakupu emisji 1 tony CO2 przekroczyło pułap 50 euro . To ogromny koszt dla tych, którzy muszą kupować te uprawnienia i choćby z tego powodu muszą zastanowić się nad strategią. Bo te koszty będą nadal rosnąć.