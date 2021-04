Paweł Strączyński nowym prezesem Taurona

Sprawdziły się prognozy WNP.PL: Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała 1 kwietnia 2021 r. Pawła Strączyńskiego na stanowisko prezesa spółki. Nowy prezes zapowiada zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania i odblokowanie potencjału rozwojowego Taurona.

Paweł Strączyński od lutego 2020 r. do 31 marca 2021 r. pełnił funkcję wiceprezesa PGE ds. finansowych.

Zapowiada podjęcie "zdecydowanych działań" aby zwiększyć możliwości finasowania zielonych inwestycji niezbędnych do dalszego rozwoju spółki.

Nowy prezes zapowiada aktualizację strategii firmy i unowocześnienie zarządzania, uporządkowanie aktywów, uzdrowienie finansów oraz zdynamizowanie „zielonego zwrotu".

Wyzwanie z aktywami węglowymi

Przyspieszenie zielonego zwrotu

Paweł Strączyński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration - Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem.